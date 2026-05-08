पाकिस्तान में कपिल शर्मा का जलवा, 13 हफ्तों से नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रहा शो
Netflix Top 10: पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स पर कपिल शर्मा का शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो जमकर देखा जा रहा है। शो का सीजन 4 पिछले 13 हफ्तों से नेटफ्लिक्स टॉप 10 में ट्रेंड कर रहा है।
द ग्रेट इंडियन कपिल शो भारत में काफी पसंद किया जाने वाला शो है। इस शो के सीजन 4 का हाल ही में नया एपिसोड रिलीज किया गया है। इस एपिसोड में समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया मेहमान बनकर पहुंचे। ये शो भारत के साथ-साथ पाकिस्तान में भी जमकर प्यार बटोर रहा है। कपिल शर्मा का शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो, सीजन 4 पिछले 13 हफ्तों से पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स की टॉप 10 लिस्ट में ट्रेंड कर रहा है।
13 हफ्तों से टॉप 10 है कपिल शर्मा का शो
द ग्रेट इंडियन कपिल शो 13 हफ्तों से टॉप 10 में है। इस वक्त शो नंबर 10 की पोजीशन पर है। द ग्रेट इंडियन कपिल शो के लेटेस्ट एपिसोड में समय रैना और रणवीर पहुंचे। दोनों ने कपिल शर्मा के साथ मजाकिया अंदाज में लेटेंट विवाद से जुड़ी बातें कीं। इस एपिसोड में सरप्राइज गेस्ट बनकर सुनील पाल पहुंचे। समय रैना सुनील पाल को देखकर हैरान थे। कपिल के शो में समय रैना ने सुनील पाल को जमकर रोस्ट किया था।
शो के सीजन 4 में आ चुके हैं ये मेहमान
द ग्रेट इंडियन कपिल शो का सीजन 4 साल 2025 में शुरू हुआ था। इस सीजन में कुल 14 एपिसोड्स हैं। सीजन 4 के पहले एपिसोड में प्रियंका चोपड़ा मेहमान बनकर पहुंची थीं। दूसरे एपिसोड में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के सितारे मेहमान बनकर पहुंचे थे। तीसरे एपिसोड में कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे नजर आई थीं। चौथे एपिसोड में भोजपुरी सितारे मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव और पवन सिंह पहुंचे थे। 5वें एपिसोड में युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग और मोहम्मद कैफ पहुंचे। छठे में रानी मुखर्जी, 7वें में विजय सेतुपति, अदिति राव हैदरी, एआर रहमान और सिद्धार्थ जाधव, 8वें एपिसोड में एपी ढिल्लों और अनुभव सिंह बस्सी, 9वें में शाहिद कपूर, तृप्ति डिमरी, अविनाश तिवारी, फरीदा जलाल और विशाल भारद्वाज पहुंचे थे। 10वें एपिसोड में जैकी श्रॉफ, 11वें में अलख पांडे, नितिन विजय और खान सर पहुंचे थे। 12वें एपिसोड में रवि किशन, मलाइका अरोड़ा और ओरी नजर आए थे। 13वें एपिसोड में डेविड धवन और वरुण धवन पहुंचे थे। 14वें एपिसोड में समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया मेहमान बनकर पहुंचे थे।
पाकिस्तान में ये दो हिंदी शोज भी कर रहे हैं ट्रेंड
द ग्रेट इंडियन कपिल शो के अलावा नेटफ्लिक्स पर हाल ही में रिलीज हुई सीरीज ग्लोरी का सीजन 1 ट्रेंड कर रहा है। ग्लोरी एक थ्रिलर स्पोर्ट्स ड्रामा है। इस सीरीज में दिव्येंदु, पुलकित सम्राट और सुविंदर विक्की जैसे कलाकार नजर आए हैं। ये शो टॉप 10 की लिस्ट में नंबर दो पर है। इसके अलावा कॉमेडी कोर्टरूम ड्रामा सीरीज मामला लीगल है सीजन 2 भी नेटफ्लिक्स टॉप 10 में 5 हफ्तों से ट्रेंड कर रहा है।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
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ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
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