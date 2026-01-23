Hindustan Hindi News
कपिल के शो में पहुंचेंगी बॉलीवुड की रानी, गोविंदा बन हंसाएंगे कृष्णा अभिषेक

संक्षेप:

The Great Indian Kapil Show Promo: द ग्रेट इंडियन कपिल शो में रानी मुखर्जी मेहमान बनकर पहुंचेंगी। रानी मुखर्जी वाले एपिसोड में कृष्णा अभिषेक गोविंदा की मिमिक्री करते नजर आएंगे। सुनील ग्रोवर एक बार फिर आमिर खान बनकर फैंस को हंसाएंगे। 

Jan 23, 2026 02:47 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
द ग्रेट इंडियन कपिल शो का नया एपिसोड 24 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा। इस बार द ग्रेट इंडियन कपिल शो में रानी मुखर्जी मेहमान बनकर पहुंचेंगी। शो का प्रोमो सामने आया है। रानी मुखर्जी वाले एपिसोड में कृष्णा अभिषेक गोविंदा की मिमिक्री करते नजर आएंगे। वहीं, सुनील ग्रोवर एक बार फिर आमिर खान बनकर दर्शकों को हंसाने वाले हैं। कपिल शर्मा के इस शो में फैंस को यकीनन मजा आनेवाला है।

शाहरुख बनकर पहुंचे कृष्णा

शो का जो प्रोमो आया है उसमें सबसे पहले कृष्णा अभिषेक शाहरुख खान वाले गेटअप में आते हैं। वो रानी से कहते हैं कि वो बहुत टाइम बाद उनसे मिल रहे हैं। वो कहते हैं कि रानी के सिवा उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वो कहते हैं कि वो जेब में भी रानी रखते हैं। इसके बाद वो ताश के पत्ते की दो रानी निकालकर दिखाते हैं।

फिर आमिर खान बन हंसाएंगे सुनील ग्रोवर

इसके बाद सुनील ग्रोवर आमिर खान के गेटअप में आते हैं। वो कहते हैं कि उनकी गड्डी किसी ने उठा ली। कपिल कहते हैं कि वो खड़ी तो है आपकी गड्डी। सुनील कहते हैं ये वाली गड्डी नहीं, ताश की गड्डी। फिर वो कहते हैं उन्होंने बस एक पत्ता रखा है। फिर वो भी रानी का कार्ड निकालते हैं।

कीकू शारदा जब आते हैं और कहते हैं कि वो रानी को दिल के पास रखते हैं। इसपर कपिल कहते हैं कि अब वो जेब से रानी का पत्ता निकालेंगे। इसपर कीकू उनसे कहते हैं कि आपको कैसे पता। कपिल कहते हैं कि तुम सबके राइटर एक ही है।

गोविंदा की मिमिक्री करेंगे कृष्णा

प्रोमो के आखिर में कृष्णा अभिषेक गोविंदा की मिमिक्री करते नजर आते हैं। वो जब दोबारा रानी का पत्ता निकालते हैं तब सुनील ग्रोवर और कीकू कहते हैं कि ये पहले हो चुका है। इसके बाद कृष्णा आलू छीलने लगते हैं। सुनील उनसे पूछते हैं कि वो ये क्या कर रहे हैं। कृष्णा कहते हैं कि अब कुछ करने को नहीं है तो आलू ही छीलूंगा।

मर्दानी 3 में नजर आएंगी रानी मुखर्जी

रानी मुखर्जी इन दिनों अपनी फिल्म मर्दानी 3 को लेकर चर्चा में हैं। उनकी फिल्म 30 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। रानी मुखर्जी को पिछले साल नेशनल अवॉर्ड भी मिला है।

The Great Indian Kapil Show

