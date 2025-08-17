कपिल शर्मा ने समझाया 'EMI वाला लव', शो पर खींची अर्चना पूरण की टांग

The Great Indian Kapil Show: 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में कपिल शर्मा अक्सर अर्चना पूरण सिंह की टांग खींचते नजर आ जाते हैं, लेकिन इस बार मामला थोड़ा पर्सनल हो गया।

कॉमेडी किंग कपिल शर्मा ने स्वतंत्रता दिवस पर 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में दर्शकों को जमकर हंसाया। इस खास एपिसोड में नीति मोहन, शान, विशाल ददलानी और शेखर एक साथ नजर आए। कपिल शर्मा ने इस एपिसोड में मेहमानों के साथ तो ढेर सारी मस्ती की ही, लेकिन साथ ही साथ हमेशा की तरह गेस्ट जज अर्चना पूरण सिंह की भी टांग खींचने से बाज नहीं आए। कपिल शर्मा ने अर्चना पूरण सिंह को अपने पति परमीत सेठी से खर्चा करवाने की बात पर रोस्ट किया।

कपिल ने समझाया EMI वाला लव दरअसल कपिल शर्मा ने जब नीति मोहन को स्टेज पर वेलकम किया तो कहा, "जब भी मैं नीति को देखता हूं तो वो बहुत अच्छे से और बहुत प्यारी तरह से गाती है। मुझे आज भी उनका पहला गाना 'इश्कवाला लव' याद है। आपको पता है नीति, एक EMI वाला लव भी होता है, जो अर्चना जी अपने पति परमीत सेठी से करती हैं।" कपिल शर्मा की इस बात पर दर्शकों ने ठहाके लगाए ही, साथ ही अर्चना भी अपनी हंसी नहीं रोक पाईं।

सिद्धू पाजी को खरीद लाईं अर्चना? कपिल शर्मा ने जोक को आगे बढ़ाते हुए कहा, "उन्हें (अर्चना को) जो कुछ भी चाहिए होता है वो बाजार से खरीद लेती हैं, और वो (परमीत सेठी) बाद में EMI भरते रहते हैं। तीन-चार हफ्ते पहले, जब वो एक मैच देखने गई थीं, तो वह वहां से सिद्धू जी को खरीद लाईं, अब नेटफ्लिक्स उनकी EMI भर रहा है।" कपिल शर्मा की बात पर फैन्स के लिए हंसी रोकना मुश्किल हो गया। बता दें कि ओटीटी पर द ग्रेट इंडियन कपिल शो का यह तीसरा सीजन है।