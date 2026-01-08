कपिल के शो पर भोजपुरी सितारों की सजेगी महफिल, पवन सिंह कृष्णा संग लगाएंगे ठुमके

संक्षेप: द ग्रेट इंडियन कपिल शो का नया प्रोमो आया है। इस शनिवार कपिल के शो पर भोजपुरी सितारों की महफिल जमेगी। मनोज तिवारी, दिनेश यादव और पवन सिंह मेहमान बनकर कपिल के शो पर पहुंचेंगे।

द ग्रेट इंडियन कपिल शो के नए एपिसोड का प्रोमो सामने आ गया है। इस शनिवार को कपिल के शो पर भोजपुरी सुपरस्टार्स की महफिल सजेगी। कपिल शर्मा के शो पर मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव और पवन सिंह मेहमान बनकर पहुंचेंगे। ये तीनों ही भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े नाम हैं। प्रोमो से साफ है कि कपिल के शो में जमकर मस्ती और मजाक होने वाला है। वहीं, कृष्णा अभिषेक और कीकू शारदा भोजपुरी गानों पर ठुमके लगाते भी नजर आएंगे।

कपिल के शो में आएंगे भोजपुरी स्टार्स प्रोमो में कपिल मनोज तिवारी, पवन सिंह और दिनेश लाल यादव को स्टेज पर बुलाते हैं। वो कहते हैं कि तीनों लोग सिंगर और राजनेता हैं। उन्हें पता था कि जहां वो पब्लिक और गाना देखेंगे, आ ही जाएंगे।

मनोज तिवारी को देखकर क्या बोले पवन सिंह? इसके बाद, कपिल शर्मा पवन सिंह से पूछते हैं कि उन्होंने सुना है कि वो जो भी कपड़े पहनते हैं, अगर उसमें उनका दिन अच्छा न निकले तो वो कपड़े आप कभी रिपीट नहीं करते हो? इसपर पवन सिहं कहते हैं कपड़ा ही नहीं…मैं ब्लैक से बहुत दूर रहता हूं। ये बात वो मनोज तिवारी की तरफ देखते हुए बोलते हैं क्योंकि मनोज तिवारी ब्लैक रंग के आउटफिट में बैठे होते हैं। पवन सिंह की बात सुनकर मनोज तिवारी हैरान रह जाते हैं।

मनोज के ड्राइवर के नाम पर मजेदार खुलासा इसके बाद दिनेश कहते हैं कि मनोज भैया हैं…पहला ड्राइवर उन्होंने रखा उसका नाम था रवि, दूसरा ड्राइवर रहा पवन। अभी जो इनकी गाड़ी चला रहा है वो है दिनेश। बता दें, रवि (रवि किशन), पवन (पवन सिंह) और दिनेश (दिनेश लाल यादव) नाम से भोजपुरी के सुपरस्टार्स के नाम भी हैं। इस बात पर मनोज तिवारी कहते हैं कि ये पूरी तरह से संयोग है।