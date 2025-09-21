पैसा आने के बावजूद नहीं बदली अक्षय कुमार की यह मिडिल क्लास आदत, कपिल के जवाब ने लूटी महफिल

‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ पर बातचीत के दौरान अक्षय कुमार ने बताया कि वक्त के साथ उनका स्टेटस काफी बदल गया है, लेकिन उनकी एक मिडिल क्लास आदत है जो आज तक नहीं बदली है।

The Great Indian Kapil Show: कॉमेडी किंग कपिल शर्मा और अक्षय कुमार साथ हों और मस्ती ना हो, ऐसा कब हुआ है। नेटफ्लिक्स पर प्रसारित होने वाले 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के आखिरी एपिसोड में अक्षय कुमार बतौर मेहमान शामिल हुए। अक्षय कुमार ने इस शाम को सभी के लिए खास बना दिया और कॉमेडियन्स के साथ जमकर मस्ती हुई। लेकिन इस बीच बातों-बातों में अक्षय कुमार ने यह भी बताया कि उनकी वह कौन सी मिडिल क्लास हैबिट है जो उनका स्टेटस इतना बदलने के बाद आज भी नहीं बदली है।

नहीं बदली अक्षय कुमार की यह आदत अक्षय कुमार ने बताया कि वह आज भी अपने घर के किसी भी कमरे में जाते हैं और उन्हें लाइट जली दिखती है तो वह फौरन स्विच बंद कर देते हैं। अक्षय कुमार ने बताया कि इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बिल 1000-1500 रुपये ज्यादा आ जाएगा, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पता नहीं क्यों एक आदत सी पड़ी हुई है कि जिस भी कमरे में जाता हूं और लाइट जली दिखाई पड़ती है तो बंद कर देता हूं। कपिल शर्मा और बाकी की ऑडियंस कपिल की इस क्यूट सी हैबिट पर अपनी हंसी नहीं रोक पाए।