क्या कहेगा परिवार और रिश्तेदार? द फैमिली मैन का वो सीन जिसे पढ़कर निम्रत कौर के छूट गए थे पसीने
Nimrit Kaur on Gaali Scene: द फैमिली मैन सीजन 3 में निम्रत कौर नजर आई थीं। हाल ही में उन्होंने इस सीरीज में काम करने को लेकर बात की। सीरीज में निम्रत कौर ने काफी बोल्ड किरदार निभाया था। उन्होंने बताया कैसे गाली वाला सीन शूट करते वक्त उनके पसीने छूट गए थे।
द फैमिली मैन इंडिया की सबसे पसंद की जाने वाली वेब सीरीज में से एक है। इस सीरीज के अबतक तीन सीजन आ चुके हैं। तीसरा सीजन पिछले साल रिलीज हुआ था। फैमिली मैन के तीसरे सीजन में निम्रत कौर भी नजर आई थीं। उन्होंने हाल ही में इस सीरीज में अपने काम को लेकर बात की। उन्होंने बताया कि उन्हें जब सीरीज में काम मिला तब तक उन्होंने फैमिली मैन देखा नहीं था। उन्होंने सिर्फ सीरीज के बारे में सुना था। निम्रत कौर ने बताया कि कैसे गाली वाला सीन करते वक्त उनके पसीने छूट गए थे।
द फैमिली मैन 3 में नजर आई थीं निम्रत कौर
निम्रत कौर हाल ही में द लल्लनटॉप के एक ईवेंट में पहुंचीं। इस दौरान निम्रत कौर ने बताया कि कैसे उन्हें सीरीज में रोल मिला था। इसी के साथ निम्रत कौर ने उस सीन के बारे में भी बात की जिसको करते वक्त एक्ट्रेस के पसीने छूट गए थे।
बोल्ड रोल निभाती दिखी थीं निम्रत कौर
द फैमिली मैन में निम्रत कौर ने एक बोल्ड महिला का किरदार निभाया है जो एक तरह के क्राइम सिंडिकेट को चलाती हैं। सीरीज में एक सीन है जहां निम्रत कौर फोन पर जयदीप अहलावत के किरदार से बात करते हुए उनके साथ काफी गाली-गलौज वाली भाषा में बात करती हैं। इसके बारे में बात करते हुए निम्रत ने कहा कि सीन को करते हुए उनके पसीने छूट गए थे।
द फैमिली मैन का ये सीन पढ़कर छूट गए थे पसीने
निम्रत ने कहा कि वो सीन पढ़कर उनके पसीने छूट गए थे। उन्होंने कहा वो इतना घबरा गई थीं। उन्होंने सोचा था कि वो एक शब्द तो सीन में बदलवा ही लेंगी क्योंकि जिंदगी में वो ये शब्द इस्तेमाल करती नहीं। निम्रत ने कहा कि ऐसा नहीं है कि असल लाइफ में किसी को कटाक्ष कुछ बोलना हो तो वो बोल नहीं पातीं, लेकिन वो शब्द वो नहीं बोलतीं।
निम्रत कौर बदलवाना चाहती थीं सीन से एक शब्द
निम्रत ने बताया कि सेट पर भी उन्होंने बहुत मोलभाव किया कि उस हिंदी शब्द की जगह अंग्रेजी का कुछ बोल लेते हैं। कुछ और हिंदी का शब्द बोल लेते हैं। निम्रत ने कहा कि वो एक आर्मी वाले बैकग्राउंड में पली-बढ़ी हैं। उनकी अपब्रिंगिंग एक गुड गर्ल वाली है….उन्हें सबसे ज्यादा मुसीबत ये लग रही थी कि घरवाले, दोस्त, रिश्तेदार जब ये सीन देखेंगे तो कहेंगे कि लड़की हाथ से निकल गई। ऐसी भाषा, लेकिन वहीं सीन उन लोगों ने खूब पसंद किया।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
