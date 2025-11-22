द फैमिली मैन 3 के लिए मनोज बाजपाई ने ली मोटी रकम, जयदीप अहलावत को आधे से भी कम में निपटाया

संक्षेप: द फैमिली मैन 3 हाल में रिलीज हो गया है। सोशल मीडिया यूजर्स ने इस नए सीजन की जमकर तारीफ की है। लेकिन क्या आप जानते हैं शो में नजर आने वाले एक्टर्स को उनके काम के लिए कितने पैसे मिले हैं? चलिए जानते हैं।

मनोज बाजपाई स्टारर वेब सीरीज द फैमिली मैन 3 का पिछले लंबे समय से इंतजार हो रहा था। हाल में सीरीज अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई है और ऑडियंस को बड़ा सरप्राइज दे दिया है। सीरीज को अब तक बेस्ट सीजन बताया गया है। राज और डीके की कहानी को पसंद किया गया जा रहा है। वहीं एक्टर्स ने भी अपनी शानदार परफॉरमेंस से अलग छाप छोड़ी है। अब इस बीच इन एक्टर्स की फीस से जुड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है मनोज के अलावा सीरीज में नजर आए बाकी एक्टर्स ने भी मोटी रकम फीस के तौर पर ली है।

मनोज बाजपाई की फीस बॉलीवुड लाइफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक द फैमिली मैन 3 सीरीज के लीड हीरो मनोज बाजपाई को उनके काम के लिए 20 से 22 करोड़ रुपए फीस के तौर पर दिए गए हैं। वहीं फिल्म के विलेन रुकमा के किरदार में एक्टर जयदीप अहलावत ने 9 करोड़ फीस ली है।

सपोर्टिंग एक्टर्स को मिले इतने पैसे बाकी कास्ट की बात करें तो इस सीजन में एक्ट्रेस निम्रत कौर ने भी काम किया है। उन्हें 8 से 9 करोड़ फीस दी गई। दर्शन कुमार को भी 8 से 9 करोड़ दिए गए हैं। सीरीज में शरीब हाशमी ने जेके का पॉपुलर किरदार निभाया है। उन्हें इस किरदार को निभाने के लिए 5 करोड़ मनिज बाजपाई की पत्नी सुचित्रा का किरदार निभाने के लिए एक्ट्रेस प्रियामणि को 7 करोड़ फीस दी गई है।