The Ba***ds of Bollywood Trailer: आमिर-सलमान और शाहरुख पर भारी पड़ते थे राघव जुयाल

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान वेब सीरीज ‘The Ba***ds of Bollywood’ का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। इस ट्रेलर में आमिर खान और शाहरुख खान का कैमियो जबदरस्त है। 

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानMon, 8 Sep 2025 05:00 PM
शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान वेब सीरीज ‘The Ba***ds of Bollywood’ से अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स पर आने वाली इस सीरीज का आज ट्रेलर सामने आ गया है जो शानदार है। इस ट्रेलर में बॉलीवुड की असली कहानी को मज़ेदार तरीके से बताया गया है। एक्टर लक्ष्य लीड रोल में हैं और तारीफें बटोर रहे हैं उनके दोस्त के किरदार में नजर आए राघव जुयाल। इसके अलावा आमिर खान, शाहरुख खान समेत कई सेलेब्रिटीज के कैमियो हैं।

आमिर खान का कैमियो

3:28 सेकंड के ट्रेलर में एक्टर लक्ष्य के किरदार आसमान की हीरो बनने की जर्नी को दिखाया जाता है। स्ट्रगल आर्टिस्ट से आसमान अपनी एक फिल्म से हीरो बन छा जाता है। हीरो बनने की जर्नी में रेड कार्पेट, पैपराजी वर्ल्ड दिखाया गया है। करण जौहर बतौर प्रोड्यूसर नजर आ रहे हैं। लेकिन उससे भी खास है आमिर खान का कैमियो। ट्रेलर में आमिर खान की एंट्री सीन को खास बना देती है। आमिर के अलावा दिशा पाटनी, अर्जुन कपूर समेत कई और स्टार्स नजर आएंगे।

बॉबी देओल का किरदार

सीरीज की कहानी की अगली कड़ी सुपरस्टार बॉबी देओल के किरदार से जुड़ी है। बॉबी का किरदार अपनी बेटी को बड़े तरह से लॉन्च करना चाहता है। इसी वजह से वो आसमान को अंडरवर्ल्ड कनेक्शन का आरोप लगाकर जेल पहुंचा देता है। जेल में रहने के दौरान आसमान को बॉलीवुड का सच समझ आता और फिर वो बॉबी के साथ एक्शन कर अपनी वापसी करता है।

शाहरुख खान की एंट्री

इस पूरे ट्रेलर में कई मजेदार सीन नजर आए हैं। जैसे एक सीन में बादशाह और मनोज पाहवा के बीच बॉक्सिंग होती है। अगले एक सीन में शाहरुख खान एंट्री लेते हैं। लेकिन इन सबसे खास राघव जुयाल को बतौर सपोर्टिंग हीरो देखना सुकून दे रहा है। हर एक डायलॉग और पंचलाइन सटीक बैठी है।

रिलीज डेट

आर्यन खान ने इस सीरीज की कहानी लिखी है और इसे डायरेक्ट किया है। बतौर डायरेक्टर ये उनका पहला काम है जिसे लेकर फैंस एक्साइटेड हैं। गौरी खान इस सीरीज की प्रोड्यूसर हैं। ‘The Ba***ds of Bollywood’ 18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकेगी।

