धांसू है आर्यन खान की डेब्यू सीरीज का प्रोमो, लेकिन सोशल मीडिया पर छिड़ी इस बात की चर्चा

The Bads of Bollywood Promo: आर्यन खान की वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का पहला प्रोमो वीडियो रविवार को रिलीज कर दिया गया है। इसमें लोगों ने कुछ ऐसा नोटिस किया जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर काफी चर्चा है।

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की वेब सीरीज The Ba***ds of Bollywood का पहली झलक रविवार को रिलीज कर दी गई है। नेटफ्लिक्स के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट से इसे रिलीज किया गया है और आर्यन खान ने खुद भी इसे अपने अकाउंट से पोस्ट किया है। वीडियो काफी मजेदार है और सोशल मीडिया पर इसे काफी क्रेजी रिस्पॉन्स मिल रहा है, लेकिन कुछ चीजों ने खासतौर पर लोगों का ध्यान खींचा है, जैसे आर्यन खान की आवाज और उनका अंदाज। तो चलिए जानते हैं आर्यन खान के डेब्यू शो और इस पर पब्लिक के रिएक्शन के बारे में।

'ज्यादा हो गया ना? आदत डाल लो' वीडियो की शुरुआत होती है शाहरुख खान के 'मोहब्बतें' मूवी वाले अंदाज में आर्यन खान की एंट्री से। मोहब्बतें वाली धुन बजती है और आर्यन खान अपने पिता शाहरुख खान की तरह हाथ में वायलियन लिए एक रोमांटिक कहानी सुनाना शुरू करते हैं, लेकिन फिर जब अचानक कहानी में ट्विस्ट आता है तो आपका ध्यान टूटता है और फिर आर्यन खान इसे अपने ही अंदाज में आगे बढ़ाना शुरू करते हैं। आर्यन खान कहते हैं, "थोड़ा ज्यादा हो गया ना? आदत डाल लो।"

प्रोमो में लोगों ने नोसिट की यह बात आर्यन खान कहते हैं कि मेरा शो भी थोड़ा ज्यादा है। फिल्म KILL में अमृत राठौड़ का किरदार निभा चुके 'लक्ष्य' आर्यन खान की सीरीज में लीड रोल प्ले करते नजर आएंगे और सहीर बम्बा फीमेल लीड रोल में होंगी। इसके अलावा राघव जुयाल और बॉबी देओल इस शो में अहम किरदार निभाते नजर आएंगे। सीरीज का प्रोमो काफी अपीलिंग है, लेकिन उससे भी ज्यादा दिलचस्प है वो चीज जिस पर लोगों का ध्यान गया। कमेंट सेक्शन में लोगों ने कई बातें पूछी हैं, जिस पर इसे देखते वक्त आपका भी ध्यान जाना स्वाभाविक है।