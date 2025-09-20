The Bads of Bollywood Character Which is Inspired From Salman Khan and Shah Rukh Khan The Bads of Bollywood: शाहरुख-सलमान से प्रेरित है यह किरदार, आर्यन खान ने लक्ष्य को दी थी यह टिप, Web-series Hindi News - Hindustan
The Bads of Bollywood: शाहरुख-सलमान से प्रेरित है यह किरदार, आर्यन खान ने लक्ष्य को दी थी यह टिप

The Bads of Bollywood: आर्यन खान की वेब सीरीज में सलमान खान और शाहरुख खान से प्रेरित है यह किरदार। डायरेक्टर ने उनकी फिल्में और इंटरव्यू देखने को कहा था।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानSat, 20 Sep 2025 08:35 AM
शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' बीते शुक्रवार को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है। यह शो बॉलीवुड एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, जर्नलिस्ट से लेकर इंडस्ट्री के हर तबके पर तंज कसती है। वेब सीरीज में 'किल' फेम एक्टर लक्ष्य लीड रोल प्ले कर रहे हैं। आर्यन खान के निर्देशन में बनी इस सीरीज में लक्ष्य आसमान सिंह नाम के न्यूकमर एक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं। लक्ष्य ने HT के साथ बातचीत में बताया कि उन्होंने अपने किरदार का अंदाज और एटिट्यूड 90 के दशक के सलमान खान और शाहरुख खान से लिया है।

'मुझे स्क्रिप्ट पढ़कर ऐसा लगा कि यह तो मैं हूं'

ऐसा इसलिए क्योंकि आर्यन खान ने उनसे ऐसा करने को कहा था। वेब सीरीज की रिलीज से पहले बातचीत में लक्ष्य ने बताया कि उन्हहें अपने आप में और अपने किरदार में भी कई चीजें एक सी लगीं। लक्ष्य लालवानी ने बताया, "जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, तो मझे लगा कि यह तो मैं हूं। या फिर मैं भी तो ऐसा ही हुआ करता था। हम समाज की वजह से वक्त के साथ ज्यादा सही होने लगते हैं। हम अपने आप को समझाने लगते हैं कि हमें इंटरव्यू में एक अच्छा इंसान दिखना है।"

आर्यन ने कहा था शाहरुख-सलमान को देखूं

आर्यन खान ने वेब सीरीज के अपने किरदार के लिए अपनी प्रेरणा के बारे में बताया, "किरदार के लिए मेरे रेफरेंस पॉइंट शाहरुख खान सर और 90 के दशक वाले वो सभी लड़के थे, संजय दत्त, सलमान खान। उनकी वाइब और उनका औरा बहुत अलग था।" लक्ष्य ने बताया कि सीरीज के निर्देशक आर्यन खान ने खासतौर पर लक्ष्य से कह कहा था कि वह किरदार के लिए शाहरुख खान और सलमान खान की फिल्में देखें। लक्ष्य ने बताया, "जब मेरी आर्यन से बात हुई तो उसने कहा कि मैं देखूं कि शाहरुख खान और सलमान खान किस तरह बात किया करते थे।"

'मैंने शाहरुख सर का वो इंटरव्यू देखा जिसमें...'

लक्ष्य ने कहा कि ये लोग रूड या बदतमीज नहीं थे, बल्कि अपने आप को पेश कर रहे थे। लक्ष्य ने कहा, "मैंने शाहरुख सर के कई इंटरव्यू देखे, वो भी जिसमें उन्होंने कहा- मैं यहां राज करने नहीं, मुकाबला करने आया हूं। यह कहने के लिए आपको अपने आप पर बहुत यकीन होना जरूरी है। आप यह सीख नहीं सकते, आप इसके साथ ही पैदा होते हैं। मुझे लगता है कि हम सभी में कहीं ना कहीं यह है, लेकिन समाज ऐसा है कि अगर हम उस तरह बात करें तो लोग हमें घमंडी कहने लगते हैं।"

