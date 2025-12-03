Thamma OTT Release: कब और कहां रिलीज होगी थामा? सब्सक्रिप्शन है तो घर बैठे फ्री में देख पाएंगे
Thamma OTT Release Date: आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की थिएटर्स में धमाल मचा चुकी फिल्म थामा फाइनली ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है। लेकिन कब और कहां? चलिए जानते हैं।
Thamma OTT Release Date: मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की सुपरहिट फिल्म 'थामा' सिनेमाघरों में धमाल मचाने के बाद अब ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है। आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना स्टारर इस फिल्म में रोमांस भी है और कॉमेडी भी, हॉरर भी है और एक्शन भी। फिल्म 'स्त्री' यूनिवर्स की पांचवीं कड़ी है जिसे आप ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर देख पाएंगे।
कब रिलीज होगी आयुष्मान की थामा?
करीब 140 करोड़ रुपये की लागत में बनी यह फिल्म साल 2025 की 8वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। अगर आप थिएटर्स में यह फिल्म देखने नहीं जा सके थे तो फिक्र मत कीजिए, क्योंकि इसी साल दीवाली पर रिलीज हुई यह फिल्म अब ओटीटी पर आ रही है। वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 211 करोड़ 81 लाख रुपये की कमाई कर चुकी इस फिल्म को 2 दिसंबर से अमेजन प्राइम वीडियो पर रेंटल बेस पर रिलीज किया जा चुका है, लेकिन सब्सक्राइबर्स इसे फ्री में 16 दिसंबर से देख सकेंगे।
MHCU की पहली रोमांटिक फिल्म
यानि अगर आपके पास अमेजन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो 16 तारीख से आप यह फिल्म फ्री में देख पाएंगे। बता दें कि किसी भी फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज के बाद उसे ओटीटी पर आने में मेकर्स को 6 से 8 हफ्ते का गैप रखना जरूरी होता है। फिल्म की कहानी दिल्ली में अपने माता-पिता के साथ रह रहे आलोक नाम के लड़के की कहानी है। जिसके साथ जब एक हादसा होता है तो उसके बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। MHCU यूनिवर्स की यह पहली रोमांटिक फिल्म होगी जिसको भेड़िया के साथ क्लब किया गया है।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।