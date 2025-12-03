Thamma OTT Release: कब और कहां रिलीज होगी थामा? सब्सक्रिप्शन है तो घर बैठे फ्री में देख पाएंगे

संक्षेप: Thamma OTT Release Date: आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की थिएटर्स में धमाल मचा चुकी फिल्म थामा फाइनली ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है। लेकिन कब और कहां? चलिए जानते हैं।

Thamma OTT Release Date: मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की सुपरहिट फिल्म 'थामा' सिनेमाघरों में धमाल मचाने के बाद अब ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है। आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना स्टारर इस फिल्म में रोमांस भी है और कॉमेडी भी, हॉरर भी है और एक्शन भी। फिल्म 'स्त्री' यूनिवर्स की पांचवीं कड़ी है जिसे आप ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर देख पाएंगे।

कब रिलीज होगी आयुष्मान की थामा? करीब 140 करोड़ रुपये की लागत में बनी यह फिल्म साल 2025 की 8वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। अगर आप थिएटर्स में यह फिल्म देखने नहीं जा सके थे तो फिक्र मत कीजिए, क्योंकि इसी साल दीवाली पर रिलीज हुई यह फिल्म अब ओटीटी पर आ रही है। वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 211 करोड़ 81 लाख रुपये की कमाई कर चुकी इस फिल्म को 2 दिसंबर से अमेजन प्राइम वीडियो पर रेंटल बेस पर रिलीज किया जा चुका है, लेकिन सब्सक्राइबर्स इसे फ्री में 16 दिसंबर से देख सकेंगे।