जानिए क्या है सनी देओल और अक्षय खन्ना की नेटफ्लिक्स फिल्म इक्का की कहानी? हैरान कर देंगे किरदार

सनी देओल की OTT डेब्यू फिल्म इक्का का टीजर दमदार था। लेकिन क्या आप इस फिल्म की कहानी जानते हैं? जानिए क्या फिल्म इक्का में क्या है सनी देओल और अक्षय खन्ना का रिश्ता। हैरान कर देगी कहानी।

Feb 03, 2026 10:19 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
सनी देओल इन दिनों अपनी फिल्म बॉर्डर 2 के लिए खबरों में बने हुए थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई भी कर रही है। इसी बीच एक्टर ने अपनी ऑडियंस को फिल्म इक्का की झलक शेयर कर सरप्राइज कर दिया है। सनी देओल नेटफ्लिक्स की फिल्म इक्का से OTT डेब्यू तो कर ही रहे हैं साथ ही फिल्म दामिनी के 33 साल बाद उन्हें एक बार फिर वकील बने देखा जा रहा है। टीजर शानदार है जिसमें अक्षय खन्ना विलेन बने नजर आ रहे हैं। इस 1 मिनट के टीजर में सनी देओल के किरदार की ईमानदारी और मज़बूरी को भांप लिया गया है। फिल्म की कहानी सबसे धांसू मानी जा रही है।

इक्का की कहानी

सनी देओल की फिल्म इक्का की कहानी उनके किरदार के इर्दगिर्द रची गई है। फिल्म में सनी एक वकील के किरदार में हैं जो अपनी ईमानदारी और सच का साथ देने के लिए मशहूर है। लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल जाती है जब उसे एक मर्डरर का साथ देना होता है और केस जीतने लिए हर मुमकिन कोशिश करनी होती है। इस मर्डरर का किरदार अक्षय खन्ना ने निभाया है। इस कोर्टरूम ड्रामा फिल्म में अक्षय खन्ना और सनी देओल के बीच एक पुरानी दुश्मनी भी दिखाई जाती है।

इक्का की दमदार कास्ट

सनी देओल का किरदार सालों पहले अक्षय खन्ना के किरदार का करियर बर्बाद कर देता है। लेकिन आगे चलकर वही किरदार उनके सामने आ खड़ा होता है जिसे सनी देओल को बचाना है। बेबसी और मज़बूरी में सनी के किरदार को अपने दुश्मन को ही बचाना पड़ता है। इस फिल्म में दिया मिर्जा, तिलोत्तमा शोम, संजीदा शेख अहम किरदारों में नजर आने वाली हैं।

टीजर के दमदार सीन

टीजर में दो बहुत ही शानदार सीन दिखाए गए हैं। पहले सीन में सनी देओल का किरदार अक्षय खन्ना को पूछताछ के दौरान तगड़ा थप्पड़ मारता है। दूसरे सीन में एक कोर्टरूम दिखाया गया है और कटघरे में अक्षय खन्ना। इस सीन में वकील बने सनी देओल जोर से चिल्लाते हैं। एक्ट्रेस तिलोत्तमा दूसरी वकील हैं जो सच का साथ देने के लिए केस लड़ रही हैं। कहानी तब रोमांचक बनती है जब सनी देओल और अक्षय खन्ना के किरदारों की पुरानी दुश्मनी सामने आती है।

डायरेक्टर सिद्धार्थ पी मल्होत्रा की फिल्में

नेटफ्लिक्स पर आने वाली फिल्म इक्का को सिद्धार्थ पी मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है। इससे पहले डायरेक्टर ने करीना कपूर की फिल्म वी आर फैमिली, रानी मुखर्जी की फिल्म हिचकी, नेटफ्लिक्स फिल्म महाराजा डायरेक्ट की है। और अब इक्का ले कर आ रहे हैं। फिल्म का आज टीजर रिलीज किया गया है। जल्दी फिल्म रिलीज डेट की जानकारी दी जाएगी।

