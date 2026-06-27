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‘लॉकअप 2’ करने पर बोलीं सुनिता आहूजा, गोविंदा को इस बात की बहुत चिंता थी कि मैं…

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ‘लॉकअप 2’ कर रही हैं। उन्होंने रिवील किया कि उनके पास ‘राइज एंड फॉल’, ‘द 50’, ‘ट्रेटर्स’, ‘अलायंस’ जैसे कई रिएलिटी शोज के ऑफर आ चुके हैं।

‘लॉकअप 2’ करने पर बोलीं सुनिता आहूजा, गोविंदा को इस बात की बहुत चिंता थी कि मैं…

एकता कपूर का 'लॉक अप: सच या सजा' आज नेटफ्लिक्स पर शुरू हो गया है। 'लॉकअप सीजन 1' को कंगना रनौत ने होस्ट किया था, वहीं 'लॉकअप सीजन 2' काे फराह खान और रितेश देशमुख होस्ट कर रहे हैं। दिलचस्प बात ये है कि इस शो में गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने भी हिस्सा लिया है और उन्होंने खुलकर बात की।

रिएलिटी शो में हिस्सा लेने पर सुनीता क्या बोलीं

सुनीता ने बताया, 'मैंने 'लॉक अप' करने का फैसला इसलिए किया क्योंकि एकता मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं भी उससे प्यार करती हूं। वो मेरे बेटे यश के साथ एक फिल्म कर रही है। मुझे और मेरे बेटे को एक साथ लॉन्च कर रही है। मैं पहली बार यश की मां का रोल कर रही हूं। मुझे सच में कई रिएलिटी शो ऑफर हुए थे जैसे राइज एंड फॉल, द 50, ट्रेटर्स, अलायंस, लेकिन मैंने 'लॉक अप' को चुना। मुझे किसी और शो के लिए कोई बुरी फीलिंग नहीं है। मुझे लगा कि अगर मैं 'लॉक अप' करूंगी, तो मेरा ठीक से ध्यान रखा जाएगा।'

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मुझे डर नहीं लगता - सुनीता

सुनीता ने आगे कहा, 'मुझे इस बात का डर नहीं है कि कोई मुझे 24/7 देख रहा है। मैं जैसी हूं वैसी ही हूं। मैं दुनिया में किसी के लिए भी खुद को कभी नहीं बदलूंगी। इस शो से लोगों को पता चलेगा कि सुनीता आहूजा क्या है। मैं मेंटली और फिजिकली बहुत फिट हूं। मुझे पता है कि सभी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। मुझे काम करने से डर नहीं लगता। मैं झूठ नहीं बोलती इसलिए मैं अच्छा करूंगी। लेकिन ये किस्मत पर भी निर्भर करता है।'

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गोविंदा के रिएक्शन

जब सुनीता से पूछा गया कि उनके रिएलिटी शो करने के फैसले पर गोविंदा का क्या रिएक्शन था तब उन्होंने कहा, ‘गोविंदा बहुत टेंशन में थे। उन्होंने कहा, ‘मैंने अपनी बीवी को फूल की तरह पाला है, उसको अंदर किसी ने दुख दे दिया तो वो रोने लगेगी।’ उन्हें बहुत चिंता थी कि कोई उनकी पत्नी के साथ बुरा बर्ताव न करे। गोविंदा को चिंता है कि कोई मुझे दुख न पहुंचाए या रुलाए नहीं। उन्हें इस बात की बहुत चिंता थी कि मैं ये शो क्यों कर रही हूं। लेकिन उन्हें नहीं पता कि उनकी पत्नी बहुत स्ट्रॉन्ग है, सबको सह सकती है और लड़ सकती है।’

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Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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