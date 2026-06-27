‘लॉकअप 2’ करने पर बोलीं सुनिता आहूजा, गोविंदा को इस बात की बहुत चिंता थी कि मैं…
गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ‘लॉकअप 2’ कर रही हैं। उन्होंने रिवील किया कि उनके पास ‘राइज एंड फॉल’, ‘द 50’, ‘ट्रेटर्स’, ‘अलायंस’ जैसे कई रिएलिटी शोज के ऑफर आ चुके हैं।
एकता कपूर का 'लॉक अप: सच या सजा' आज नेटफ्लिक्स पर शुरू हो गया है। 'लॉकअप सीजन 1' को कंगना रनौत ने होस्ट किया था, वहीं 'लॉकअप सीजन 2' काे फराह खान और रितेश देशमुख होस्ट कर रहे हैं। दिलचस्प बात ये है कि इस शो में गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने भी हिस्सा लिया है और उन्होंने खुलकर बात की।
रिएलिटी शो में हिस्सा लेने पर सुनीता क्या बोलीं
सुनीता ने बताया, 'मैंने 'लॉक अप' करने का फैसला इसलिए किया क्योंकि एकता मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं भी उससे प्यार करती हूं। वो मेरे बेटे यश के साथ एक फिल्म कर रही है। मुझे और मेरे बेटे को एक साथ लॉन्च कर रही है। मैं पहली बार यश की मां का रोल कर रही हूं। मुझे सच में कई रिएलिटी शो ऑफर हुए थे जैसे राइज एंड फॉल, द 50, ट्रेटर्स, अलायंस, लेकिन मैंने 'लॉक अप' को चुना। मुझे किसी और शो के लिए कोई बुरी फीलिंग नहीं है। मुझे लगा कि अगर मैं 'लॉक अप' करूंगी, तो मेरा ठीक से ध्यान रखा जाएगा।'
मुझे डर नहीं लगता - सुनीता
सुनीता ने आगे कहा, 'मुझे इस बात का डर नहीं है कि कोई मुझे 24/7 देख रहा है। मैं जैसी हूं वैसी ही हूं। मैं दुनिया में किसी के लिए भी खुद को कभी नहीं बदलूंगी। इस शो से लोगों को पता चलेगा कि सुनीता आहूजा क्या है। मैं मेंटली और फिजिकली बहुत फिट हूं। मुझे पता है कि सभी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। मुझे काम करने से डर नहीं लगता। मैं झूठ नहीं बोलती इसलिए मैं अच्छा करूंगी। लेकिन ये किस्मत पर भी निर्भर करता है।'
गोविंदा के रिएक्शन
जब सुनीता से पूछा गया कि उनके रिएलिटी शो करने के फैसले पर गोविंदा का क्या रिएक्शन था तब उन्होंने कहा, ‘गोविंदा बहुत टेंशन में थे। उन्होंने कहा, ‘मैंने अपनी बीवी को फूल की तरह पाला है, उसको अंदर किसी ने दुख दे दिया तो वो रोने लगेगी।’ उन्हें बहुत चिंता थी कि कोई उनकी पत्नी के साथ बुरा बर्ताव न करे। गोविंदा को चिंता है कि कोई मुझे दुख न पहुंचाए या रुलाए नहीं। उन्हें इस बात की बहुत चिंता थी कि मैं ये शो क्यों कर रही हूं। लेकिन उन्हें नहीं पता कि उनकी पत्नी बहुत स्ट्रॉन्ग है, सबको सह सकती है और लड़ सकती है।’
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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