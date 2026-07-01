'देखा तुझे उस लड़के के साथ मजा नहीं आया...', इमोशनल हुए सूफी मोतीवाला, बताया गे झेलते हैं कैसी-कैसी परेशानी?

Lockup 1 July Episode: नेटफ्लिक्स की सीरीज लॉकअप के आज के एपिसोड में सूफी मोतीवाला अपने गे होने और इस समाज में गे लोगों को जिस तरह देखा जाता है, उसे लेकर इमोशनल नजर आए। इतना ही नहीं, उन्होंने वरुण यादव से दोस्ती भी की।

लॉकअप का आज यानी 1 जुलाई के एपिसोड में काफी धमाकेदार रहा। एपिसोड में कंटेस्टेंट के सामने सवाल आया कि समाज के जजमेंट के डर से आज भी 70 से 95 पर्सेंट लोग अपने दोस्तों और परिवार से अपनी सेक्सुअलिटी छिपाकर रखते हैं। सेक्सुअलिटी पर्सनल आइडेंटिटी का हिस्सा है या समाज में डिबेट का विषय? इसी सवाल के बारे में चर्चा करते वक्त सूफी मोतीवाला इमोशनल हो गए। उन्होंने बताया कि कैसे आज भी लोग समाज के डर से खुद भी अपनी सेक्सुअलिटी को नहीं अपना पाते हैं।

गे लोगों को माना जाता है गलत ये सवाल आते ही सूफी ने कहा कि ये 100 पर्सेंट सच है। गे लोगों के लिए भारत में उन्हें लगातार बताया जाता है कि गे होना गलत है। ऐसा उनके माता-पिता ही करते हैं। सूफी ने कहा कि कितने लोग तो ये मानते ही नहीं हैं कि समाज में गे लोग भी होते हैं।

सूफी ने बताया क्यों नहीं हो पाती मां-बाप को बताने की हिम्मत सूफी ने कहा कि जब हम पैदा होते हैं तो मां-बाप का सपना होता है कि उनका बच्चा बड़ा होकर उन्हें पोता-पोती देगा। इसकी शादी होगी। आपको एहसास होता है कि आप उनके सपने पूरे नहीं कर पाएंगे, तो आपकी हिम्मत ही नहीं होती है उन्हें ये बता पाने कि आपका सपना पूरा नहीं हो पाएगा।

इसी बातचीत के दौरान सूफी इमोशनल हो गए। उन्होंने कहा कि मां-बाप तो दूर, जब किसी को पता चलता है कि वो गे है, तो उसको खुद को ये मानने में 10-12 साल लग जाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप अपने मां-बाप के पास जाओगे तो उन्हें आपको अपनाने में वक्त लगेगा।

सूफी की नानी उनसे कहती हैं ये बात सूफी ने कहा, “मेरी नानी जो 70 साल की हैं, जिनको गूगल चलाना भी नहीं आता, वो भी बोलती हैं तू बाई-सेक्सुअल होने की कोशिश कर कम से कम। एक लड़की भी अगर तुझे पसंद आ जाए तो हमारा सबका जिंदगी सुधर जाए।” सूफी ने वरुण से कहा कि जैसा आप मुझे बोल रहे हैं कि घर पर बताना चाहिए, बहुत से मामले ऐसे हैं जहां पर लोगों को पकड़कर कन्वर्जन थेरिपी पर भेज दिया जाता है। जहां उनको पीटा जाता है, मारा जाता है, उनका ब्रेनवॉश किया जाता है कि तू गलत है। उन्हें मार-पीट कर ये कोशिश की जाती है कि वो खुद को गे न समझे और नॉर्मल इंसान बन जाए।

अपने साथ हुई घटना के बारे में बात करते हुए इमोशनल हुए सूफी सूफी ने अपने साथ घटी एक घटना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, “मेरे मां-बाप को पता था कि मैं गे हूं। और मेरे साथ कुछ-कुछ हुआ। एक लड़के के साथ मेरा बहुत बुरा इंटरेक्शन हुआ, और मैं एकदम हिल गया था। तो मैं जब घर आया, मेरी मां का पहला विचार ये नहीं था कि बेटा तू ठीक है न, उनका पहला विचार था- देखा तुझे उस लड़के के साथ मजा नहीं आया न, तू गे नहीं है।”