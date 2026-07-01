'देखा तुझे उस लड़के के साथ मजा नहीं आया...', इमोशनल हुए सूफी मोतीवाला, बताया गे झेलते हैं कैसी-कैसी परेशानी?
Lockup 1 July Episode: नेटफ्लिक्स की सीरीज लॉकअप के आज के एपिसोड में सूफी मोतीवाला अपने गे होने और इस समाज में गे लोगों को जिस तरह देखा जाता है, उसे लेकर इमोशनल नजर आए। इतना ही नहीं, उन्होंने वरुण यादव से दोस्ती भी की।
लॉकअप का आज यानी 1 जुलाई के एपिसोड में काफी धमाकेदार रहा। एपिसोड में कंटेस्टेंट के सामने सवाल आया कि समाज के जजमेंट के डर से आज भी 70 से 95 पर्सेंट लोग अपने दोस्तों और परिवार से अपनी सेक्सुअलिटी छिपाकर रखते हैं। सेक्सुअलिटी पर्सनल आइडेंटिटी का हिस्सा है या समाज में डिबेट का विषय? इसी सवाल के बारे में चर्चा करते वक्त सूफी मोतीवाला इमोशनल हो गए। उन्होंने बताया कि कैसे आज भी लोग समाज के डर से खुद भी अपनी सेक्सुअलिटी को नहीं अपना पाते हैं।
गे लोगों को माना जाता है गलत
ये सवाल आते ही सूफी ने कहा कि ये 100 पर्सेंट सच है। गे लोगों के लिए भारत में उन्हें लगातार बताया जाता है कि गे होना गलत है। ऐसा उनके माता-पिता ही करते हैं। सूफी ने कहा कि कितने लोग तो ये मानते ही नहीं हैं कि समाज में गे लोग भी होते हैं।
खुद भी अपनी सेक्सुअलिटी नहीं अपना पाते लोग
लॉक अप के एपिसोड में सूफी ने कहा कि छोटे शहरों में आज भी लोग खुद को पहचान नहीं पाते हैं। वो नहीं अपनाते कि उन्हें मर्द पसंद हैं। वो अपने ही प्रेशर में दबकर कभी बाहर नहीं आ पाते। सूफी की बात सुनने के बाद वरुण यादव (लैला) ने कहा कि जो भी बंदा गे है, उसे डरना नहीं चाहिए। उसे पहले तो अपने घरवालों और दोस्तों के सामने ये बताना चाहिए। इसमें डरने की क्या बात है?
सूफी ने बताया क्यों नहीं हो पाती मां-बाप को बताने की हिम्मत
सूफी ने कहा कि जब हम पैदा होते हैं तो मां-बाप का सपना होता है कि उनका बच्चा बड़ा होकर उन्हें पोता-पोती देगा। इसकी शादी होगी। आपको एहसास होता है कि आप उनके सपने पूरे नहीं कर पाएंगे, तो आपकी हिम्मत ही नहीं होती है उन्हें ये बता पाने कि आपका सपना पूरा नहीं हो पाएगा।
इसी बातचीत के दौरान सूफी इमोशनल हो गए। उन्होंने कहा कि मां-बाप तो दूर, जब किसी को पता चलता है कि वो गे है, तो उसको खुद को ये मानने में 10-12 साल लग जाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप अपने मां-बाप के पास जाओगे तो उन्हें आपको अपनाने में वक्त लगेगा।
सूफी की नानी उनसे कहती हैं ये बात
सूफी ने कहा, “मेरी नानी जो 70 साल की हैं, जिनको गूगल चलाना भी नहीं आता, वो भी बोलती हैं तू बाई-सेक्सुअल होने की कोशिश कर कम से कम। एक लड़की भी अगर तुझे पसंद आ जाए तो हमारा सबका जिंदगी सुधर जाए।” सूफी ने वरुण से कहा कि जैसा आप मुझे बोल रहे हैं कि घर पर बताना चाहिए, बहुत से मामले ऐसे हैं जहां पर लोगों को पकड़कर कन्वर्जन थेरिपी पर भेज दिया जाता है। जहां उनको पीटा जाता है, मारा जाता है, उनका ब्रेनवॉश किया जाता है कि तू गलत है। उन्हें मार-पीट कर ये कोशिश की जाती है कि वो खुद को गे न समझे और नॉर्मल इंसान बन जाए।
अपने साथ हुई घटना के बारे में बात करते हुए इमोशनल हुए सूफी
सूफी ने अपने साथ घटी एक घटना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, “मेरे मां-बाप को पता था कि मैं गे हूं। और मेरे साथ कुछ-कुछ हुआ। एक लड़के के साथ मेरा बहुत बुरा इंटरेक्शन हुआ, और मैं एकदम हिल गया था। तो मैं जब घर आया, मेरी मां का पहला विचार ये नहीं था कि बेटा तू ठीक है न, उनका पहला विचार था- देखा तुझे उस लड़के के साथ मजा नहीं आया न, तू गे नहीं है।”
सूफी ने कहा कि उन लोगों को ये बात हमेशा चुभती रहती है कि उनका बेटा गे। वो ये नहीं सोच रहे होते हैं कि उनका बच्चा ठीक है कि नहीं, वो ये सोचते हैं कि ये बोल दें तो शायद वो आगे सेऐसा नहीं करेगा।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
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मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
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2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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