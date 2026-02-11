Hindustan Hindi News
अनिल कपूर की 'सूबेदार' का धांसू टीजर रिलीज, पब्लिक बोली- सर नायक की याद दिला दी

अनिल कपूर की 'सूबेदार' का धांसू टीजर रिलीज, पब्लिक बोली- सर नायक की याद दिला दी

संक्षेप:

Subedaar Anil Kapoor Movie: फिल्म सूबेदार का टीजर वीडियो देखकर लोगों का इस फिल्म के लिए एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ गया है। फिल्म में अनिल कपूर एक बार फिर भ्रष्ट सिस्टम से लड़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बार थोड़े अलग अंदाज में।

Feb 11, 2026 01:01 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर की फिल्म 'सूबेदार' का टीजर आज बुधवार को रिलीज कर दिया गया है। लीजेंडरी एक्टर अनिल कपूर एक बार फिर जबरदस्त एक्शन करते नजर आएंगे। फिल्म में अनिल कपूर को एक रिटायर्ड फौजी (सूबेदार अर्जुन सिंह मौर्य) के अवतार में दिखाया गया है। सुरेश त्रिवेणी के निर्देशन में बनी यह फिल्म सिर्फ ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर 5 मार्च को रिलीज होगी। टीजर में अनिल कपूर को एक ऐसे शहर में भ्रष्ट प्रशासन और बिगड़ी हुई व्यवस्था से जूझते हुए दिखाया गया है, जहां पर बस कुछ ही वक्त में उसका धैर्य जवाब देने वाला है।

फिर राऊडी अवतार में लौटे अनिल

जो इंसान कभी देश के लिए सरहद पर लड़ा था, उसे अब अपने घर और परिवार को बचाने के लिए अपनों के बीच ही छिपे दुश्मनों से लड़ना होगा। फिल्म में राधिका मदान अनिल कपूर की बेटी 'श्यामा' के रोल में नजर आएंगी। टीजर वीडियो में दिखाया गया है कि इस शहर के ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं कि सूबेदार अर्जुन सिंह किस बला का नाम है, वो बस उसकी उम्र से उसे जज करते हुए उसका मजाक बनाते हैं और बात-बात पर उसे और उसके परिवार को तंग करते हैं। लेकिन यह सब बहुत देर नहीं चलने वाला।

कमेंट्स में ऐसा है पब्लिक रिएक्शन

टीजर वीडियो में अनिल कपूर को शहर की बिगड़ी हुई व्यवस्था से परेशान और आखिर में हथियार में एक्शन अवतार में आते दिखाया गया है। फिल्म का हर सीन काफी दमदार अंदाज में शूट किया गया है और साउथ की फिल्मों वाला फील देता है। बात पब्लिक के रिएक्शन की करें तो कमेंट सेक्शन में लोग फिल्म की तारीफें करते नहीं थक रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट सेक्शन में लिखा- वाह सर, नायक वाली फीलिंग आ रही है। वहीं दूसरे ने लिखा- आखिरकार लंबे वक्त बाद एक्शन अवतार में लौट ही आए सर। किसी ने लिखा है कि वो फिल्म के लिए एक्साइटेड हैं तो किसी ने लिखा है कि इसे थिएटर में लाना चाहिए था।

अनिल कपूर के फैंस की लगी लॉटरी

इसी तरह के ढेरों कमेंट लोगों ने फिल्म के टीजर वीडियो पर किए हैं जिसके कैप्शन में अनिल कपूर ने लिखा- उन्होंने गलत आदमी से पंगा ले लिया। नई फिल्म रिलीज होने जा रही है अमेजन प्राइम वीडियो पर 5 मार्च को। बता दें कि अनिल कपूर के पास इस वक्त ओटीटी पर कई प्रोजेक्ट हैं। नेटफ्लिक्स पर भी उनकी एक वेब सीरीज आने जा रही है जिसमें वह एक नामचीन बिजनेसमैन का किरदार निभाते नजर आएंगे। अनिल कपूर के फैंस उन्हें एक बार फिर 'एनिमल' और 'फाइटर' के बाद इस 'रॉ' एक्शन अवतार में देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं।

