जॉम्बीज की काल्पनिक दुनिया, रोंगटे खड़े कर देती हैं ये वेब सीरीज और फिल्में

सभी के लिए मनोरंजन के अलग-अलग अर्थ हैं। खुद को एंटरटेन करने के लिए किसी को कॉमेडी तो किसी को रोमांटिक शोज और फिल्में देखना पसंद है। तो वहीं बहुत से लोगों को हॉरर शोज में मजा आता है। भूत-प्रेत पर बनी फिल्मों और वेब सीरीज तो अब पुरानी कहानियां लगती हैं। पिछले कुछ सालों में जॉम्बीज पर बनीं फिल्मों और वेब सीरीज ने दर्शकों को खूब डराया है। इन काल्पनिक दुनिया की कहानी को देखने के लिए अगर आप भी कुछ खोज रहे हैं तो आपकी मुश्किल हम आसन कर देते हैं।

The Walking Dead

अमेरिकी टीवी सीरीज 'द वॉकिंग डेड' की लोकप्रियता किस कदर है इसका अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि इसके 11 सीजन आ चुके हैं। सभी सीजन को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। वेब सीरीज लोगों के एक समूह पर आधारित है जो जॉम्बीज से खुद को बचाते हैं। शो में एक्टर एंड्रयू लिंकन हैं।

All Of Us Are Dead

कोरियन हिट वेब सीरीज 'ऑल ऑफ अस आर डेडv नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है। स्कूल के बच्चे जॉम्बीज से लड़ते हैं। किस तरह से वो अपनी जान बचाते हैं, वेब सीरीज इसी की कहानी है। यह शो नेटफ्लिक्स पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शोज में से है।

Train To Busan

कोरियन फिल्म 'ट्रेन टू बुसान' जॉम्बीज की दुनिया में ले जाती है। कहानी सेओक-वू की है जो अपनी बेटी को बुसना में उसकी मां से मिलाने ले जा रहा है। हाई स्पीड ट्रेन में कैसे वो जिंदा रहता है यह देखना एक थ्रिल पैदा करता है। यह फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर है।

Kingdom

सीरीज देखने के दौरान यह आपको अपनी जगह से बांधे रखता है। कहानी कोरिया के जोसियन युग की जिसमें एक राजकुमार है जिसे सुसाइड मिशन पर भेजा जाता है जहां उसे कुछ रहस्यम चीजों के बारे में पता करना होता है। वेब सीरीज 'किंगडम' नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम की गई है।

World War Z

ब्रैड पिट की मुख्य भूमिका वाली फिल्म वर्ल्ड वॉर Z अमेजन प्राइम वीडियो पर है। फिल्म में दिखाया गया है कि जॉम्बीज ने लाखों लोगों की जिंदगी का प्रभावित किया है। जिससे पूरा देश संकट में आ गया है। जॉम्बीज कमजोर लोगों पर निशाना नहीं बनाते बल्कि वह स्वस्थ लोगों पर हमला करते हैं।



बेताल

भारत में भी जॉम्बी वेब सीरीज बन चुकी है। मई 2020 में 'बेताल' नाम से सीरीज में विनीत सिंह और आहना कुमरा ने लीड रोल किया। इसे शाहरुख खान की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज ने प्रोड्यूस किया था।

Army Of The Dead

अमेरिकन जॉम्बी हाइस्ट फिल्म 'आर्मी ऑफ द डेड' का निर्देशन जैक स्नीडर ने किया है। इसमें बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी भी हैं जो सैनिकों के एक ग्रुप क हिस्सा होती हैं। वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर है।