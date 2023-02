ऑस्कर अवॉर्ड के ऐलान से पहले घर बैठे देखें नॉमिनेटेड फिल्में, इन OTT पर उपलब्ध

ऐप पर पढ़ें

ऑस्कर अवॉर्ड्स 2023 का ऐलान 12 मार्च को किया जाएगा। इस समारोह का आयोजन अमेरिका के लॉस एंजेलिस में होगा। साल 2022 में रिलीज हुई फिल्मों को अवॉर्ड के लिए अलग-अलग कैटिगरी में नॉमिनेट किया गया है। भारत के लिए इस बार ऑस्कर काफी खास है। एसएस राजामौली की फिल्म 'आरआरआर' का गाना 'नाटू नाटू' ऑस्कर ओरिजनल सॉन्ग में नॉमिनेटेड है। हॉलीवुड और दुनियाभर के दूसरी अन्य फिल्मों को नॉमिनेशन में जगह मिली है। इस रिपोर्ट में जानिए ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्मों को आप ओटीटी पर कहां देख सकते हैं।

आरआरआर

एसएस राजामौली की फिल्म 'आरआरआर' नेटफ्लिक्स पर हिंदी में है। राम चरण और जूनियरर एनटीआर स्टारर फिल्म को इससे पहले गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स से नवाजा गया। अब ऑस्कर अवॉर्ड में भी काफी उम्मीदें हैं।

टॉप गन मेवरिक

टॉम क्रूज की मुख्य भूमिका वाली फिल्म को ऑस्कर में कुल 6 नॉमिनेशन मिले हैं। फिल्म में टॉम क्रूज मेवरिक के रोल में है। यह फिल्म प्राइम वीडियो पर है।



The Banshees of Inisherin

फिल्म को कुल 9 कैटिगरी में जगह मिली है। इसमें बेस्ट पिक्चर भी शामिल है। कोलिन फरेल और ब्रेंडन ग्लीसन की मुख्य भूमिका वाली यह फिल्म डिजनी प्लस हॉटस्टार पर उपलब्ध है।

All Quiet on the Western Front

यह एक जर्मन फिल्म है जो 1929 में आई इसी नाम की किताब पर आधारित है। फिल्म का निर्देशन एडवर्ड बर्गर ने किया है। इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।



एल्विस

फिल्म एल्विस को 8 नॉमनिशेन मिले हैं। फिल्म अमेरिकन सिंगर और एक्टर एल्विस प्रेस्ले की बायोपिक है। इसके मुख्य कलाकारों में ऑस्टिन बटलर, टॉम हैंक्स, ओलिविया डेजोंग और हेलेन थॉमस सहित अन्य हैं। 'एल्विस' अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है।

अर्जेंटीना 1985

सैनटियागो मिटर की यह फिल्म एक पॉलिटिकल थ्रिलर है। फिल्म की कहानी में अर्जेंटीना के इतिहस को दिखाया है। यह प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है।



Everything Everywhere All At Once

ऑस्कर में 'एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस' को सबसे ज्यादा 11 कैटिगरी में नॉमिनेशन मिले हैं। फिल्म को डेनियन क्वान और डेनियर शाइनर्ट ने डायरेक्ट किया है। भारत में यह 12 जनवरी 2023 को रिलीज हुई थी। कुछ सिनेमाघरों मे यह भी अभी भी लगी हुई है। इसके साथ आप फिल्म को बुक माई शो पर खरीदकर या रेंट पर लेकर भी देख सकते हैं। फिल्म के ओटीटी राइट्स अमेजन प्राइम वीडियो के पास हैं।