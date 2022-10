Four More Shots Please 3 Trailer: फोर मोर शॉट्स प्लीज 3 का ट्रेलर रिलीज, ट्रिपल शरारतों और मस्ती के साथ गर्ल्स की वापसी

फोर मोर शॉट्स प्लीज (Four More Shots Please) को दर्शकों ने पसंद किया था और खास तौर पर महिलाओं ने इस अमजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) की इस सीरीज पर खूब प्यार लुटाया था। फोर मोर शॉट्स प्लीज के दो सीजन पूरे होने के बाद से ही फैन्स इसके तीसरे सीजन का इंतजार कर रहे थे और अब फोर मोर शॉट्स प्लीज सीजन 3 का ट्रेलर (Four More Shots Please Season 3 Official Trailer) रिलीज हो गया है। एक बार फिर कीर्ति कुल्हारी (Kirti Kulhari), सयानी गुप्ता (Sayani Gupta), मानवी गगरू (Maanvi Gagroo) और बानी जे (Bani J) ट्रेलर में धमाल करती दिख रही हैं, हालांकि पहले से क्या अलग है इस बार, ये हम आपको बताते हैं।

क्या है कहानी

फोर मोर शॉट्स प्लीज़! के नए सीज़न का ट्रेलर चार दोस्तों - अंजना मेनन (कीर्ति कुल्हारी), दामिनी रॉय (सयानी गुप्ता), सिद्धि पटेल (मानवी गगरू) और उमंग सिंह (बानी जे) के जीवन में एक दिलचस्प झलक साझा करते हैं, जो जीवन की चुनौतियों, प्रेम और अपनी खामियों के माध्यम से चलने का प्रयास करते हैं। नए और पुराने चेहरों, और एक दिलचस्प कहानी के साथ, फोर मोर शॉट्स प्लीज़! का तीसरा सीज़न इन 4 महिलाओं के लिए सबसे पर्सनल सीजन होने का वादा करता है, जो कि रोमांस, ड्रामा, हास्य, रिश्तों और निश्चित रूप से, हमेशा के लिए उनकी दोस्ती से भरा हुआ है।

क्या है कास्ट और कब देखें

कीर्ति कुल्हारी, सयानी गुप्ता, मानवी गगरू और बानी जे स्टारर सीजन 3 में प्रतीक बब्बर, लीसा रे, नील भूपालम, राजीव सिद्धार्थ, अमृता पुरी, सिमोन सिंह और समीर कोचर अपनी-अपनी भूमिकाओं को दोहराते हुए दिखाई देंगे, जबकि जिम सर्भ , सुशांत सिंह, शिल्पा शुक्ला और रोहन मेहरा इस सीजन में नए चेहरे होंगे। जोयता पटपटिया द्वारा निर्देशित और देविका भगत द्वारा लिखित फोर मोर शॉट्स प्लीज सीजन 3, 21 अक्टूबर को प्राइम वीडियो पर रिलीज होगा।

क्या बोलीं सयानी और कीर्ति

शो के बारे में बात करते हुए सयानी गुप्ता ने साझा किया, 'पहले दो सीज़न अविश्वसनीय रूप से लोकप्रिय थे और उन्हें प्रशंसकों से इतना प्यार और सराहना मिली। तीसरे सीज़न में लड़कियों को और अधिक मस्ती करते हुए देखा जाएगा, उनकी दोस्ती और गहरी होती जाएगी, उनकी उग्रता का विस्तार होगा, लेकिन उनकी कमजोरियों को भी स्वीकार किया जाएगा। मैं उन दर्शकों के लिए बहुत उत्साहित हूं जो हर दिन लिख रहे हैं, तीसरे सीज़न के बारे में पूछ रहे हैं, शो देखने के लिए।' अपने उत्साह को साझा करते हुए, कीर्ति कुल्हारी ने कहा, 'यह 4 एमएसपी का प्यार है जो हमें हर सीजन में बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। उम्मीद है कि हम इसे फिर से करने में कामयाब रहे हैं। इस सीज़न में लड़कियां अधिक बोल्ड, कामुक और अपनी गलतियाँ करने और उनसे सीखने के लिए अधिक सशक्त हैं।'

क्या बोलीं मानवी और बानी जे

'फोर मोर शॉट्स प्लीज' के नए सीज़न के साथ बानी जे ने कहा, "हम पिछले सीज़न से ऊपर उठ रहे हैं और चरित्र आर्क्स में एक गहरा गोता लगा रहे हैं जो दर्शकों को आकर्षित करेगा।" व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में विभिन्न जटिलताओं से, सचेत प्रयास और निर्णय लेने के लिए आने के लिए जीवन को पटरी पर लाने के लिए, नया सीजन दर्शकों के लिए बहुत सारे उतार-चढ़ाव से भरा है। मुझे यकीन है कि वे यह देखने के लिए उत्सुक होंगे कि सीज़न 2 में चार लड़कियों का जीवन चुनौतियों और असफलताओं के बाद कहाँ जाएगा।' वहीं मानवी गगरू ने कहा, 'मैं फोर मोर शॉट्स प्लीज़! के नए सीज़न के लिए रोमांचित हूँ क्योंकि यह सीज़न सिद्धि का एक अलग पक्ष दिखाएगा, क्योंकि वह सीरीज में व्यक्तिगत नुकसान से जूझ रही है, नए सीज़न में, सिद्धि गलतियाँ करेंगी, उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, वह ठोकर खाएँगी और बार बार गिरेंगी। लेकिन, वह हार नहीं मानेगी। मैं कभी-कभी सिद्धि से बहुत अधिक संबंध रखती हूं और ईमानदारी से कहूं तो मैं हमेशा उसके पक्ष में रहती हूं। न केवल भारत में बल्कि पूरे देश में दर्शकों के लिए नए सीज़न के साथ प्राइम वीडियो पर वापस आकर मुझे खुशी हो रही है।'