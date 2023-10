OTTplay Awards: कार्तिक आर्यन फिर बने बेस्ट एक्टर, जानिए बाकी किसने किस कैटेगरी में मारी बाजी

ऐप पर पढ़ें

OTTplay Awards 2023: बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर से लेकर नवाजुद्दीन सिद्दीकी तक बीते रविवार को ओटीटी प्ले अवॉर्ड्स का हिस्सा बने। मुंबई में रविवार की शाम OTTplay Awards के नाम रही। इस खास इवेंट में कार्तिक आर्यन, रवीना टंडन, राजकुमार राव, अनिल कपूर, काजोल और अनिल कपूर जैसे सितारों को एक साथ देखा गया। इस अवॉर्ड शो में उन सेलेब्रिटीज को सम्मानित किया गया जिन्होंने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर यादगार काम किया है।

काजोल को मिला बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवॉर्ड

स्लीक ब्लैक गाउन में काजोल बला की खूसबूरत दिखीं। उन्होंने अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए हेयर एक्सटेंशन इस्तेमाल किया था। वह इस इवेंट में अमन देवगन के साथ पहुंचीं जिन्होंने ब्लैक आउटफिट कैरी किया था। काजोल ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर पिछले दिनों वेब सीरीज 'द ट्रायल' के जरिए डेब्यू किया था। पिछले तीन दशकों से मनोरंजन जगत में सक्रिय काजोल को OTTplay Awards में 'बेस्ट डेब्यू' (फीमेल) के अवॉर्ड से सम्मानित किया गया।

कार्तिक आर्यन ने एक बार फिर मारी बाजी

अलाया फर्नीचरवाला भी कुछ-कुछ काजोल से मिलते जुलते गाउन में नजर आईं। फिल्म फ्रेडी में अलाया स्टार एक्टर कार्तिक आर्यन के साथ नजर आई थीं। यह सुपरहिट फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई थी। कार्तिक आर्यन इस अवॉर्ड शो में ब्लैक पैंट सूट में नजर आए जिसके अंदर उन्होंने ब्लैक टीशर्ट पहनी थी। फिल्म में कार्तिक ने एक डेन्टिस्ट का किरदार निभाया था जो कि किलर बन जाता है। कार्तिक आर्यन को 'फ्रेडी' के लिए 'बेस्ट एक्टर' (मेल) का अवॉर्ड मिला। मालूम हो कि कार्तिक पिछले साल भी 'धमाका' के लिए यह अवॉर्ड जीत चुके हैं।

अनिल कपूर को मिला बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड

OTTplay Awards में बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर को The Night Manager के लिए 'बेस्ट मेल एक्टर' का अवॉर्ड दिया गया। दिग्गज अभिनेता इस पॉपुलर वेब सीरीज में एक आर्म्स डीलर का किरदार निभाते नजर आए थे। इवेंट में अनिल कपूर के अलावा शोभिता धूलिपाला भी पहुंचीं जिन्होंने इस सीरीज के अलावा Made In Heaven में भी अहम किरदार निभाया था। साड़ी और शॉर्ट कुर्ते में नजर आईं शोभिता को 'बेस्ट ड्रेस्ड एक्टर' का अवॉर्ड दिया गया।

राजकुमार राव बने परफॉर्मर ऑफ द ईयर

स्टार एक्टर राजकुमार राव इस इवेंट में ब्लैक सूट में पहुंचे। उन्हें OTT Performer of the Year के अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। बता दें कि राजकुमार राव इस साल Guns and Gulaabs और Monica, O My Darling जैसे प्रोजेक्ट किए थे। इवेंट में करिश्मा तन्ना टू पीस शिमरी आउटफिट में नजर आईं। उनकी वेब सीरीज 'स्कूप' को सच्ची घटनाओं पर आधारित बेस्ट सीरीज का अवॉर्ड दिया गया। ब्लैक कलर के ऑफ शोल्डर जम्पसूट में पहुंचीं आदिति राव हैदरी ताज और इसके सेकेंड सीजन में भी नजर आ चुकी हैं। वहीं मोना सिंह और शरमन जोशी भी काफी ब्लूटीफुल लुक में पहुंचे।