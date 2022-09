OTT Play Awards 2022: कार्तिक आर्यन बने बेस्ट एक्टर, जानिए किस कैटेगरी में किसने मारी बाजी?

OTT Play Awards 2022: बीते कुछ सालों में OTT प्लेटफॉर्म पर बेहिसाब सुपरहिट फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हुई हैं। लॉकडाउन के दौरान दर्शकों के मनोरंजन के लिए ओटीटी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही यही वो वक्त था जब लोगों की एंटरटेनमेंट को लेकर कई आदतें बदलीं। हालांकि ओटीटी पर काम करने वाले कलाकारों को उनकी अलग पहचान मिलने में वक्त लगा।

टीवी शोज और बॉलीवुड फिल्मों के लिए तो ढेरों अवॉर्ड शोज होते थे लेकिन ओटीटी के लिए अवॉर्ड शोज कम ही होते थे। OTT Play Awards 2022 में शनिवार को सबसे अच्छी वेब सीरीज और बेस्ट OTT कलाकारों समेत कई नॉमिनेशन्स में अवॉर्ड दिए गए। गौहर खान और मनीष पॉल ने इस खूबसूरत शाम को बहुत खूबसूरत अंदाज में होस्ट किया और अपने हल्के-फुल्के जोक्स से ऑडियंस को गुदगुदाते रहे।

कार्तिक आर्यन को OTT पर रिलीज हुई फिल्म 'धमाका' के लिए बेस्ट मेल एक्टर का अवॉर्ड दिया गया। वहीं फिल्म हसीन दिलरुबा के लिए तापसी पन्नू को बेस्ट फीमेल एक्टर का अवॉर्ड दिया गया। बात करें वेब सीरीज की तो बॉलीवुड एक्टर ताहिर भसीन को ये काली काली आंखें के लिए बेस्ट मेल एक्टर का अवॉर्ड दिया गया। वहीं रवीना टंडन को वेब सीरीज अरण्यक के लिए बेस्ट फीमेल एक्टर के अवॉर्ड से सम्मानित किया गया।

OTT Play Awards 2022 में और किस एक्टर को किस कैटेगरी के तहत अवॉर्ड दिया गया? चलिए जानते हैं पूरी लिस्ट।

1. BEST SCREENPLAY (SERIES)

Winner- Pushkar, Gayatri- Shuzal Tamil

Presenter- Rishab Shetty

2. BEST DIALOGUES (SERIES)

Mandaar (Bangla) - REGIONAL – Anirban, actor and director

Presenter: Uday Mahesh

3. BEST DEBUT MALE - SERIES

Winner- Kunal Kapoor

Presenter- Maria Goretti

4. BEST ACTOR IN A COMIC ROLE - SERIES

Winner- Jameel Khan- Gullak 3

Presenter- Gagan Arora

5. BEST ACTOR IN A NEGATIVE ROLE – SERIES

Winner- Kishore (She 2)

Presenter- TJ Gnanavel

6. BEST SUPPORTING ACTOR MALE – SERIES.

Winner- Parambrata Chatterjee (Aranyak)

Presenter- Rachel David, Inderpreet, Head of Subscription – Growth, OTTplay

7. BEST SUPPORTING ACTOR FEMALE - SERIES

Winner- Konkona Sen Sharma

Presenter- Jaideep Ahlawat and Zafar Sawant, Product Head, OTTPlay

8. OTTplay Readers' Choice Award: BEST SERIES

Winner- Prasanth Pandiyaraj (Vilangu- Tamil)

Presenter- Ritabhari Chakraborty

9. BEST DIRECTOR – SERIES

Winner- Ram Madhavani, Vinod Rawat, Kapil Sharma- Arya 2

Presenter- Onir

10. BEST STORY (SERIES)

Winner- Charu Datta (Aranyak)

Presenter- Akshay Oberoi

11. BEST WEB SERIES (JURY)

Winner- Ajithpal Singh (Tabbar)

Presenter- Zareen khan and Priyanshu Painyulli

12. BEST WEB SERIES (POPULAR)

Winner- Raj & DK Family Man (Uday Mahesh AKA Chellum Sir)

Presenter- Divya Dutta and Anupriya Goenka

13. EXCELLENCE IN REALITY FICTION

Winner- Masaba Gupta (MAsaba Masaba)

14. BEST ACTOR - SERIES (JURY)

Winner- Manoj Bajpayee (Family Man2)

15. BEST ACTOR MALE - SERIES (POPULAR)

Winner- Tahir Raj Bhasin (Yeh Kaali Kaali Ankhein)

16. BEST ACTOR FEMALE - SERIES (POPULAR)

Winner- Raveena Tandon (aranyak)

17. BEST ONSCREEN COUPLE ON OTT

Winner- Dhruv Sehgal + Mithila Palkar (Little Things)

18. EMERGING OTT STAR (MALE)

Winner- Priyadarshi (Unheard & Loser 2 ) Telugu

19. EMERGING OTT STAR (FEMALE)

Winner- Dushara Vijayan (Sarpatta Parambarai - Tamil) and Aishwarya

Lekshmi (Kaanekkaane - Malayalam)

20. BEST DIALOGUES - FILMS

Winner- Kanika Dhillon (Haseen Dilruba)

21. OTT PERFORMER OF THE YEAR

Winner- Rajendra Prasad (senapati- Telugu)

22. BEST STORY - FILM

Winner- Malik (Malayalam) – Director Mahesh Narayanan

23. BEST DEBUT MALE - FILM

Winner- Abhimanyu Dassani (Meenakshi Sundareshwar) - Bhagyashree

24. BEST DEBUT FEMALE - FILM

Winner- Nimrat Kaur (Dasvi)

25. BEST ACTOR IN A COMIC ROLE - FILM

Winner- Deepak Dobriyal - Good Luck Jerry

26. BEST ACTOR IN A NEGATIVE ROLE - FILM

Winner- Harshvarshan Rane (Haseen Dilruba)

27. BEST SUPPORTING ACTOR MALE - FILM

Winner- Satish Kaushik (Thar)

28. BEST SUPPORTING ACTOR FEMALE - FILM

Winner- Neha Dhupia (A Thursday)

29. BEST WEB ORIGINAL FILM (JURY)

Winner- Dasvi – Tushar Jalota, Sharada Jalota and Poonam Shuvdasani

30. BEST WEB ORIGINAL FILM (POPULAR)

Jai Bheem - Director and co-producer

Shershaah – Producers – Karan, Shabir, Apurva

31. BEST DIRECTOR - FILM

Shoojit Sircar - Uddham Singh

32. FILMMAKER OF THE DECADE

Pa Ranjith - Tamil

33. BREAKTHROUGH PERFORMANCE OF THE YEAR (MALE)

Guru Somasundaram (Minnal Murali)

34. BREAKTHROUGH PERFORMANCE OF THE YEAR

Sara Ali Khan (Atrangi Re)

35. BEST CHAT SHOW HOST ON OTT

Karan Johar

Presenter: Maheep Kapoor and Seema Sajdeh

36. PIONEERING CONTRIBUTIONS TO NEW WAVE CINEMA

Raj B Shetty and Rishab Shetty (Kannada)

37. BEST ACTOR MALE - FILM (JURY)

Arya (Sarpatta Parambai)

Farhan Akhtar (Toofan)

38. BEST ACTOR FEMALE - FILM (JURY)

Vidya Balan – Jalsa

39. BEST ACTOR FEMALE - FILM (POPULAR)

Taapsee Pannu (Haseen Dilruba)

40. BEST ACTOR MALE - FILM (POPULAR)

Kartik Aaryan (Dhamaka)