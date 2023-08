Netflix Vs Prime Video:'एपी ढिल्लों' या 'गन्स एंड गुलाब्स', आईएमडीबी पर किसने मारी बाजी?

ऐप पर पढ़ें

IMDb Rating of AP Dhillon- First of a Kind Vs Guns and Gulaabs: एक ओर जहां नेटफ्लिक्स (Netflix) पर 'गन्स एंड गुलाब्स' रिलीज हुई है तो दूसरी ओर अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) पर 'एपी ढिल्लों:फर्स्ट ऑफ ए काइंड'ने दस्तक दी है। चूंकि ये दोनों ओटीटी रिलीज हैं, ऐसे में इनका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो आएगा नहीं लेकिन आईएमडीबी पर रेटिंग सामने आ गई है।

क्या है 'एपी ढिल्लों:फर्स्ट ऑफ ए काइंड' की रेटिंग

'एपी ढिल्लों:फर्स्ट ऑफ ए काइंड', पॉपस्टार एपी ढिल्लों की डॉक्यू सीरीज है। चार एपिसोड की इस सीरीज में अमृत की कहानी है, जो 2015 में इंडिया छोड़कर कनाडा आ गया था। सीरीज के प्रमोशन में बार बार कहा गया था- You Know the Music. You don’t know the Man. यही बात इस सीरीज में भी देखने को मिलती है। खैर बात इस सीरीज की रेटिंग की करें तो इसे 7.6 रेटिंग मिली है। हालांकि ये रेटिंग सिर्फ 84 वोट्स के आधार पर है, जिस में से 40.5% ने इसे 10 रेटिंग बल्कि 17.9% ने 1 रेटिंग दी है।

'गन्स एंड गुलाब्स' निकली आगे

'गन्स एंड गुलाब्स'में दुलकर सलमान, राजकुमार राव, आदर्श गौरव, गुलशन दैवेया, गौतम शर्मा और गौरव शर्मा आदि प्रमुख किरदारों में हैं। सीरीज का निर्देशन 'द फैमिली मैन' और 'फर्ज़ी' बनाने वाले राज एंड डीके ने किया है। ये सीरीज 90 के दशक की दुनिया दिखाती है। बात इसकी रेटिंग की करें तो इसे 500 वोट्स के आधार पर 8.3 आईएमडीबी रेटिंग मिली है। 61.2% यूजर्स ने सीरीज को 10 रेटिंग और 4.4% ने 1 रेटिंग दी है।