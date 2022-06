'गेम ऑफ थ्रोन्स' फैन्स के लिए गुड न्यूज, 'जॉन स्नो' के इर्द-गिर्द होगी स्पिन ऑफ सीरीज

Game of Thrones spin off: कुछ सीरीज ऐसी हैं, जिन्हें पूरी दुनिया के लोगों ने प्यार दिया है। ऐसी ही एक सीरीज है 'गेम ऑफ थ्रोन्स' (Game of Thrones), जिसे भारतीय दर्शकों ने भी काफी पसंद किया। 'गेम ऑफ थ्रोन्स' के अलग- अलग सीजन्स के अलग- अलग एपिसोड्स को लेकर कई हैशटैग सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुए। दर्शक काफी उदास हो गए थे, जब 'गेम ऑफ थ्रोन्स' को आखिरकार खत्म किया गया। हालांकि अब दर्शकों के लिए एक गुड न्यूज सामने आई है। 'गेम ऑफ थ्रोन्स' की स्पिन ऑफ सीरीज पर काम शुरू हो गया है और इससे जुड़ा एक अपडेट आया है।

स्पिन-ऑफ सीरीज में दिखेंगे किट हैरिंगटन

एचबीओ अपने लोकप्रिय सीरीज 'गेम ऑफ थ्रोन्स' की स्पिन- ऑफ सीरीज पर काम कर रहा है, जो इसके किरदार जॉन स्नो (Jon Snow) के इर्द-गिर्द होगा और अभिनेता किट हैरिंगटन (Kit Harrington) अपनी पसंदीदा भूमिका में फिर से जान डालने के लिए तैयार हैं। 'द हॉलीवुड रिपोर्टर' के अनुसार, लाइव-एक्शन शो 'गेम ऑफ थ्रोन्स' के बाद की परिस्थितियों पर आधारित होगा। 'गेम ऑफ थ्रोन्स' के अंतिम सीजन में स्नो को अपनी असली पहचान के बारे में पता चलता है और वह आयरन थ्रोन का उत्तराधिकारी बन सकता है।

21 अगस्त को प्रीमियर होगा हाउस ऑफ द ड्रैगन

बता दें कि जॉन स्नो, सीक्वल सीरीज के अलावा, एचबीओ के 'थ्रोन्स' सीरीज के स्पिन-ऑफ 'हाउस ऑफ द ड्रैगन' जो मूल 'टेल्स ऑफ डंक एंड एग' सीरीज के 200 साल पहले की कहानी पर केंद्रित है, के अलावा '10,000 शिप्स', '9 वॉयजेस', 'फ्ली बॉटम' और एक एनिमेटेड सीरीज पर भी काम कर रहे हैं। 'हाउस ऑफ द ड्रैगन' का प्रीमियर 21 अगस्त को होना है।