फिल्मफेयर ओटीटी में गुल्लक से लेकर रॉकेट बॉयज तक देखें किसको मिला कौन सा अवॉर्ड
Filmfare OTT Awards: फिल्मफेयर ओटीटी अवॉर्ड्स में रॉकेट बॉयज को बेस्ट सीरीज का अवॉर्ड मिला। वहीं कॉमेडी सीरीज में गुल्लक ने बाजी मारी। यहां देखें अवॉर्ड्स की पूरी लिस्ट किसको क्या अवॉर्ड्स मिले।
फिल्मफेयर ओटीटी अवॉर्ड्स में टब्बर, गुल्लक सीजन 3 और पंचायत 2 को कई कैटिगरीज में जीत मिली। वहीं जिम सरभ और इश्वाक सिंह की वेब सीरीज रॉकेट बॉयज के खाते में कई अवॉर्ड्स आए। जिम सरभ इवेंट में डार्क ग्रे सूट में पहुंचे थे। वह साथ में बेस्ट एक्टर, ड्रामा, क्रिटिक्स (मेल) अवॉर्ड्स साथ लेकर गए। इस वेब सीरीज को टोटल 8 अवॉर्ड्स मिले जिसमें बेस्ट सीरीज और बेस्ट डायरेक्टर का अवॉर्ड भी शामिल है।
गुल्लक को मिले कई अवॉर्ड्स
फिल्मफेयर ओटीटी अवॉर्ड्स रविवार को मुंबई में हुए। सुप्रिया पाठक और पवन मल्होत्रा की टब्बर और कॉमेडी सीरीज गुल्लक सीजन 3 की झोली में कई अवॉर्ड्स आए। जमील खान और गीतांजलि कुलकर्णी को कॉमेडी सीरीज गुल्लक के लिए बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड मिला। टब्बर को बेस्ट सीरीज क्रिटिक्स, बेस्ट डायरेक्टर क्रिटिक्स और बेस्ट एक्टर, ड्रामा और सपोर्टिंग एक्टर के अवॉर्ड्स मिले।
अभिषेक बच्चन को मिला अवॉर्ड
अभिषेक बच्चन को वेब ओरिजिनल फिल्म दसवीं के लिए बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड मिला। वहीं तापसी को फीमेल कैटिगरी में लूप लपेटा के लिए अवॉर्ड मिला। यहां देखें पूरी लिस्ट...
Best Series - Rocket Boys
Best Series Critics - Tabbar
Best Director Series - Abhay Pannu (Rocket Boys)
Best Director Series Critics - Ajitpal Singh (Tabbar)
Best Actor, Series (Male): Drama - Pawan Malhotra (Tabbar)
Best Actor, Drama, Critics (Male) - Jim Sarbh (Rocket Boys)
Best Actor, Series (Female): Drama - Raveena Tandon (Aranyak)
Best Actor, Drama, Critics (Female) - Sakshi Tanwar (Mai)
Best Actor, Series (Male): Comedy - Jameel Khan (Gullak Season 3)
Best Actor, Comedy, Critics (Male) - Jitendra Kumar (Panchayat Season 2)
Best Actor, Series (Female): Comedy - Geetanjali Kulkarni (Gullak Season 3)
Best Actor, Comedy, Critics (Female) - Mithila Palkar (Little Things Season 4)
Best Supporting Actor, Series (Male): Drama - Gagan Arora (Tabbar)
Best Supporting Actor, Series (Female): Drama - Supriya Pathak Kapur (Tabbar)
Best Supporting Actor, Series (Male): Comedy - Raghubir Yadav (Panchayat Season 2)
Best Supporting Actor, Series (Female): Comedy - Neena Gupta (Panchayat Season 2)
Best Comedy (Series/Specials) - Gullak Season 3
Best Non-Fiction Original, Series/Special - House Of Secrets Burari Deaths
Best Film, Web Original - Dasvi
Best Actor, Web Original Film (Male) - Abhishek Bachchan (Dasvi)
Best Actor, Web Original Film (Female) - Taapsee Pannu (Looop Lapeta)
Best Supporting Actor, Web Original Film (Male) - Anil Kapoor (Thar)
Best Supporting Actor, Web Original Film (Female) - Mita Vashisht (Chhorii)
Technical Awards
Best Original Story, Series - Harman Wadala, Sandeep Jain, Mr. Roy (Tabbar)
Best Screenplay, Series - Abhay Pannu (Rocket Boys)
Best Original Dialogue, Series - Chandan Kumar (Panchayat Season 2)
Best Adapted Screenplay, Series - Yash Chhetija, Nikhil Gonsalves, Anushka Mehrotra (Mumbai Diaries 26/11)
Best Background Music, Series - Sneha Khanwalkar (Tabbar)
Best Original Soundtrack, Series - Shivam Sengupta And Anuj Danait (Yeh Kaali Kaali Aankhein)
Best Costume Design, Series - Biju Antony And Uma Biju (Rocket Boys)
Best Editing, Series - Parikshhit Jha (Tabbar)
Best Production Design, Series - Meghna Gandhi (Rocket Boys)
Best Cinematographer, Series - Harshvir Oberoi (Rocket Boys)
Best Vfx, Series - Variate Studio (Rocket Boys).