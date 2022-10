Four More Shots Please 3:'फोर मोर शॉट्स प्लीज 3' का ऐलान, जानें क्या होगा खास और ये है पूरी स्टार कास्ट

ओटीटी वर्ल्ड में कुछ शोज ऐसे हैं जिनके लिए दर्शकों के बीच में काफी एक्साइटमेंट देखने को मिलता है और वो उसके अगले सीजन्स का बेसब्री से इंतजार करते हैं। ऐसे में अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) ने 'फोर मोर शॉट्स प्लीज' (Four More Shots Please) के फैन्स को नए सीजन का तोहफा दिया है। प्राइम वीडियो ने 21 अक्टूबर को दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय 'फोर मोर शॉट्स प्लीज' के सीजन 3 (Four More Shots Please Season 3) के प्रीमियर की घोषणा की है। इस सीजन में भी कीर्ति कुल्हारी (Kirti Kulhari), सयानी गुप्ता (Sayani Gupta), मानवी गागरू (Maanvi Gagroo), और बानी जे (Bani J) लीड किरदारों में नजर आएंगी।

नई गलतियों और एन्जॉय के लिए वापसी...

प्राइम वीडियो ने आज 'फोर मोर शॉट्स प्लीज!' के तीसरे सीज़न के ग्लोबल प्रीमियर की घोषणा की और अब दर्शक 21 अक्टूबर से इसे एन्जॉय कर सकेंगे।। जोयिता पटपटिया के निर्देशन में बनी, देविका भगत द्वारा लिखित और इशिता मोइत्रा के डायलॉग्स के साथ तैयार की गई इस सीरीज को प्रीतीश नंदी कम्युनिकेशंस ने प्रोड्यूस किया है। इस अमेजन ओरिजिनल्स के नए सीज़न का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जिसकी कहानी उसी नाटकीय मोड़ से आगे बढ़ेगी, जहाँ इसका दूसरा सीज़न समाप्त हुआ था। बेपरवाह और बेफिक्र स्वभाव की चार महिलाओं की कहानी एक बार फिर से पर्दे पर वापस आ रही है, जो ज़िंदगी का आनंद लेने, प्यार बांटने, बड़ी ग़लतियां करने के साथ-साथ यह जानने की कोशिश करती हैं कि वास्तव में कौन सी बात इस मुंबई शहर में उनकी दोस्ती को बनाए रखती है।

क्या है स्टार कास्ट

सीज़न 3 में कीर्ति कुल्हारी, सयानी गुप्ता, मानवी गागरू, और बानी जे ने मुख्य किरदार निभाए हैं, जिसमें प्रतीक बब्बर, लिसा रे, नील भूपलम, राजीव सिद्धार्थ अमृता पुरी, सिमोन सिंह और समीर कोचर एक बार फिर से अपनी-अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा, जिम सरभ, रोहन मेहरा, शिल्पा शुक्ला और सुशांत सिंह भी दर्शकों को बेहद पसंद आने वाली इस सीरीज़ के नए सीजन में नजर आएंगे। बता दें कि 'फोर मोर शॉट्स प्लीज- सीज़न-3' 23 सितंबर से शुरू होने वाले ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 2022 के लिए प्राइम वीडियो के फेस्टिव लाइन-अप में शामिल है।