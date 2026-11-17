OTT पर आ रही हैं साउथ की 5 फिल्में, इनमें से एक को मिली है 8.6 की IMDb रेटिंग
Upcoming South Movies and Series: इस हफ्ते OTT पर साउथ की 5 नई फिल्में और सीरीज रिलीज होंगी। इनमें रोमांस, कॉमेडी, हॉरर और थ्रिलर का मजा मिलेगा। यहां देखिए पूरी लिस्ट।
16 से 22 नवंबर के बीच OTT पर रोमांस, कॉमेडी, सस्पेंस और हॉरर का तड़का लगने वाला है। इस हफ्ते कई दिलचस्प फिल्में और सीरीज रिलीज होने वाली हैं। खास बात यह है कि इनमें एक फिल्म ऐसी भी है, जिसे IMDb पर 8.6 रेटिंग मिली है। आइए आपको इस फिल्म के साथ-साथ इस हफ्ते OTT पर आने वाली दूसरी फिल्मों और सीरीज के बारे में बताते हैं।
मिस्टर एंड मिसेज ऑफिस (Mr & Mrs Office)
एक्टर्स: प्रदीप एंटनी, स्नेहा मणिमेगलाई, सनम शेट्टी और मगिझ थिरुमेनी
डायरेक्टर: अब्दुल कबीज
जॉनर: ऑफिस कॉमेडी
कहां देखें: जियोहॉटस्टार
रिलीज डेट: 18 नवंबर, 2026
इस सीरीज की कहानी अरिवु और ऐश्वर्या नाम के एक मैरिड कपल की है। घर पर दोनों एक-दूसरे के साथ खुशहाल जिंदगी बिताते हैं, लेकिन ऑफिस में उन्हें अपनी शादी का सच छिपाकर रखना पड़ता है। दरअसल, दोनों एक ही दफ्तर में काम करते हैं और वहां किसी को भी उनके रिश्ते के बारे में पता नहीं होता है। ऐसे में उन्हें अपने बॉस और हर बात पर नजर रखने वाले सहकर्मियों से बचकर रहना पड़ता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि दोनों कब तक अपने रिश्ते का राज छिपाकर रख पाते हैं।
अनबिल अवन (Anbil Avan)
एक्टर्स: अशोक सेलवन, प्रीति मुकुंदन, रेवती, साबुमोन अब्दुसमद, कादिरबालू, महा दिल्ली गणेश और आकाश मुरुगन
डायरेक्टर: आर. कार्तिकेयन
जॉनर: रोमांटिक थ्रिलर
कहां देखें: सोनी लिव
रिलीज डेट: 20 नवंबर, 2026
इस फिल्म की कहानी सूर्या और इयल नाम के एक शादीशुदा कपल की है। दोनों शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी छोड़कर पहाड़ी इलाके में बसने का फैसला करते हैं। इयल का सपना वहां एक खूबसूरत होमस्टे शुरू करने का है। इसके लिए दोनों मिलकर एक पुश्तैनी बंगला खरीदते हैं। हालांकि, उनकी नई जिंदगी में मुश्किलें तब शुरू होती हैं, जब इलाके का एक ताकतवर व्यक्ति उन्हें घर से बाहर निकालने की कोशिश करता है। लगातार मिल रही धमकियों के बाद सूर्या अपनी पत्नी और घर को बचाने के लिए उससे मुकाबला करने का फैसला करता है।
अनुमाना पक्षी (Anumana Pakshi)
एक्टर्स: राग मयूर, मेरिन फिलिप, प्रिंस सेसिल, ब्रह्माजी और रासी
डायरेक्टर: विमल कृष्णा
जॉनर: कॉमेडी थ्रिलर
कहां देखें: सन नेक्स्ट (SunNXT)
रिलीज डेट: 20 नवंबर, 2026
फिल्म की कहानी सनी नाम के एक कंटेंट क्रिएटर की है, जिसे हर बात पर शक करने और सवाल पूछने की आदत है। एक दिन उसका दोस्त कश्मीर से फोन करके मदद मांगता है। इसके बाद सनी अपने एक दोस्त के साथ उसकी मदद करने पहुंच जाता है, लेकिन वहां खुद ही मुसीबत में फंस जाता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात कन्या कुमारी नाम की लड़की से होती है और वह उसकी योजनाओं में उलझ जाता है। कहानी में नया मोड़ तब आता है, जब सनी के दोस्त की मौत हो जाती है।
हाइकू (Haiku)
एक्टर्स: एगन, श्रीदेवी अपल्ला, फेमिना जॉर्ज, अदिर्ची अरुण और सुब्रमण्यन सेतु
डायरेक्टर: युवराज चिन्नासामी
जॉनर: रोमांटिक ड्रामा
कहां देखें: नेटफ्लिक्स
रिलीज डेट: 20 नवंबर, 2026
फिल्म की कहानी मनोहरन नाम के एक लड़के की है, जिसे प्यार से मानो बुलाया जाता है। इंजीनियरिंग कॉलेज से निकाले जाने के बाद वह एक गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन लेता है, जहां वह अकेला लड़का होता है। इसी दौरान उसे पावलाकोडी से प्यार हो जाता है, लेकिन शक के कारण दोनों का रिश्ता टूट जाता है। कई साल बाद मानो चेन्नई में नौकरी करने लगता है। यहां उसकी मुलाकात निवेथा नाम की एक ट्रेनी से होती है। निवेथा भी अपने पुराने रिश्ते के दर्द से बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है। धीरे-धीरे दोनों एक-दूसरे के करीब आने लगते हैं। लेकिन तभी मानो की जिंदगी में उसका पुराना प्यार फिर लौट आता है।
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एक्टर्स: चैत्रा जे. आचार, रमेश इंदिरा, सूर्य राज वीरबथिनी, चरण लक्काराजू, प्रीति पगडाला, शशांक पाटिल, श्री वैष्णव और श्रीकांत गणेश
डायरेक्टर: कीर्तन नादगौड़ा
जॉनर: हॉरर, साइकोलॉजिकल थ्रिलर
कहां देखें: नेटफ्लिक्स
रिलीज डेट: 20 नवंबर, 2026
अगर आपको डरावनी और रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं, तो यह फिल्म आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकती है। खास बात यह है कि इसे IMDb पर 8.6 रेटिंग मिली है। फिल्म की कहानी एक मेडिकल कॉलेज की ऐसी इमारत के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे पिछले 15 साल से बंद करके रखा गया है। स्थानीय लोगों के विरोध के बावजूद जब इस इमारत को दोबारा खोला जाता है, तो वहां अजीब और डरावनी घटनाएं होने लगती हैं। इसके बाद शुरू होता है रहस्यों और खौफ का सिलसिला।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।
खासियत और हुनर (Expertise)
एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
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