OTT Release: एक्शन, कॉमेडी, मिस्ट्री, थ्रिलर और रोमांस…इस शुक्रवार हर तरह की फिल्में ओटीटी पर रिलीज हो रही हैं। कुछ नेटफ्लिक्स पर आएंगी और कुछ दूसरे प्लेटफॉर्म पर।

ओटीटी पर साउथ की ये फिल्में इस हफ्ते रिलीज होने वाली हैं।

शुक्रवार, 27 नवंबर को ओटीटी पर कई नई फिल्में दस्तक देने जा रही हैं। इन फिल्मों में कहीं एक्शन और रोमांच है, तो कहीं कॉमेडी, रोमांस और रहस्य की दिलचस्प कहानियां। कुछ फिल्में परिवार की कहानी लेकर आ रही हैं, तो कुछ लापता लोगों की तलाश और ऑफिस में शुरू होने वाले प्यार के इर्द-गिर्द बुनी गई हैं। ऐसे में अगर आप इस शुक्रवार घर बैठे कुछ नया देखने का प्लान बना रहे हैं, तो ओटीटी पर रिलीज होने वाली इन फिल्मों पर नजर डाल सकते हैं। आइए जानते हैं इन फिल्मों के बारे में, ये किस जॉनर की हैं और किस प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही हैं।

1. आदर्शा कुटुंबम हाउस नंबर: 47 - AK47 (Aadarsha Kutumbam House No: 47 - AK47) जॉनर: एक्शन कॉमेडी

इस फिल्म में एक ऐसे परिवार की कहानी दिखाई गई है, जिसकी जिंदगी अचानक बदल जाती है। परिवार का मुखिया काम के बोझ से परेशान रहता है, लेकिन एक दिन उसकी 100 करोड़ रुपये की लॉटरी लग जाती है। वह अपने परिवार को अच्छी जिंदगी देने के लिए उन्हें एक बड़े और आलीशान विला में शिफ्ट कर देता है। ऐसे में खतरनाक लोगों की नजर उन पर पड़ जाती है। इसके बाद पूरा परिवार मिलकर इन लोगों का सामना करता है और अपने घर को बचाने की कोशिश करता है।

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2. ऑक्टोपस (Octopus) जॉनर: मिस्ट्री थ्रिलर

ओटीटी प्लेटफॉर्म: जी5

इस फिल्म में एक ऐसी सोसाइटी की कहानी दिखाई गई है, जहां सभी लोग आपस में मिल-जुलकर रहते हैं और एक-दूसरे को अपने परिवार की तरह मानते हैं। लेकिन एक दिन वहां रहने वाली एक लड़की अचानक लापता हो जाती है। उसकी तलाश शुरू होती है और मामले की जांच आगे बढ़ती है। इसी दौरान सोसाइटी के लोगों से जुड़े कई ऐसे राज सामने आने लगते हैं, जिनके बारे में किसी को अंदाजा तक नहीं था। धीरे-धीरे पता चलता है कि बाहर से शांत दिखने वाली इस सोसाइटी के अंदर कई राज छिपे हुए हैं।

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3. गरिविडी लक्ष्मी (Garividi Lakshmi) जॉनर: म्यूजिकल बायोग्राफिकल ड्रामा

ओटीटी प्लेटफॉर्म: अमेजन प्राइम वीडियो

ये फिल्म आंध्र प्रदेश के गरिविडी गांव की मशहूर लोक कलाकार रेड्डी विजया लक्ष्मी की जिंदगी पर आधारित है। कहानी कुछ ऐसी है कि एक फिल्ममेकर, रेड्डी विजया लक्ष्मी के बारे में जानने के लिए उसके गांव पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात लक्ष्मी की एक पुरानी सहेली से होती है। बातचीत करने के बाद फिल्ममेकर को पता चलता है कि लक्ष्मी ने बचपन से ही काफी मुश्किलों का सामना किया था। 1980 और 1990 के दशक में वह अपनी कला की वजह से काफी मशहूर हुईं, लेकिन बाद में उनकी जिंदगी में कई परेशानियां आईं।

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4. कॉर्पोरेट लव स्टोरी (Corporate Love Story) जॉनर: रोमांटिक ड्रामा

ओटीटी प्लेटफॉर्म: जी5

इस फिल्म में उन दो लोगों की कहानी दिखाई गई है जो बेंगलुरु की एक छोटी-सी डेटिंग ऐप कंपनी में काम करते हैं। नित्या एक मजाकिया लड़की है, जबकि अर्जुन कंपनी में प्रोडक्ट हेड हैं। अर्जुन अपनी भावनाएं जाहिर नहीं करता और कंपनी को बंद होने से बचाने में लगा रहता है। शुरुआत में दोनों के बीच काफी मतभेद ते हैं। लेकिन साथ काम करते-करते दोनों एक-दूसरे को समझने लगते हैं। धीरे-धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। हालांकि, ऑफिस में चल रही पॉलिटिक्स और परिवार की उम्मीदें मुश्किलें खड़ी करने लगती हैं।

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5. लॉ एंड ऑर्डर (Law and Order) जॉनर: एक्शन ड्रामा

ओटीटी प्लेटफॉर्म: मनोरमा मैक्स

ये फिल्म बालगोपाल नाम के एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर की है। बालगोपाल के पास एक खतरनाक नेटवर्क को पकड़ने का काम होता है। वह इसके लिए पुलिस अकादमी से पास हुए पांच नए युवाओं को अपनी टीम में शामिल करता है। सभी मिलकर अपराधियों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक ऐसी घटना होती है, जिसके बाद ये नए पुलिसकर्मी खुद ही कानून अपने हाथ में लेने लगते हैं। इसके बाद कहानी में कई नए मोड़ आते हैं।

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6. सत्यमेव (Sathyameva) जॉनर: थ्रिलर

ओटीटी प्लेटफॉर्म: जी5

फिल्म की कहानी राजाराम नाम के एक शख्स की है। राजाराम काफी ऊंचाइयों पर पहुंचता है, लेकिन फिर अतीत में हुई एक गलती की वजह से अपना कॉन्फिडेंस खो बैठता है। उसे अपनी जिंदगी दोबारा पटरी पर लाने का मौका तब मिलता है, जब वह 20 साल पहले लापता हुई एक महिला की तलाश शुरू करता है। इस दौरान राजाराम को कई पुराने राज और चौंकाने वाली बातें पता चलती हैं। इसके बावजूद वह अपनी साख दांव पर लगाकर सच्चाई सामने लाने की कोशिश करता है।