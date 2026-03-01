Hindustan Hindi News
साउथ कॉमेडी, सच्ची घटना पर बेस्ड; जब शादी के पहले चली गई लड़के की यादाश्त, IMDb 8.2

Mar 01, 2026 08:55 pm ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
सोचिए क्या हो अगर किसी दूल्हे की शादी के दो दिन पहले उसकी एक साल की यादाश्त चली जाए। उसे अपनी मंगेतर तक याद ना रहे। साउथ में बनी एक ऐसी ही मूवी जो कि सच्ची घटना पर आधारित है।

साउथ सिनेमा फिल्मों के यूनीक आइडियाज की भरमार मिल जाएगी। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐस तमिल कॉमेडी ड्रामा की जिसे तमिल सिनेमा का मास्टरस्ट्रोक माना जाता है। कहानी एक लड़के की है जो अपनी शादी के पहले यादाश्त खो बैठता है। इंट्रेस्टिंग बात यह है कि फिल्म असली घटना पर बेस्ड है। फिल्म के हीरो विजय सेतुपति हैं। इंसिडेंट उनके दोस्त के साथ हुआ था। दोस्त का नाम है सी प्रेम कुमार और वह फिल्म के सिनेमैटोग्राफर भी हैं। फिल्म को रिलीज के वक्त क्रिटिक्स के काफी अच्छे रिव्यूज मिले थे। आईएमडीबी पर भी इसकी रेटिंग 8.2 है।

क्या है फिल्म की कहानी

फिल्म का नाम है नाडुवुला कोंजम पक्कत्त कानोम। इसका मतलब है समझ सकते हैं, बीच में कुछ पन्ने गायब है। यह मूवी तमिल सिनेमा की उन चुनिंदा फिल्मों में से है, जिसने साबित किया कि एक छोटी सी घटना पर भी एक शानदार कल्ट क्लासिक कॉमेडी बनाई जा सकती है। फिल्म की कहानी प्रेम कुमार के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसकी शादी होने वाली है। शादी से ठीक दो दिन पहले, दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलते समय वह सिर के बल गिर जाता है। इससे उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाती है। प्रेम को अपनी जिंदगी के पिछले एक साल की कोई बात याद नहीं रहती, यहां तक कि उसे अपनी होने वाली पत्नी और शादी के बारे में भी कुछ याद नहीं रहता।

Naduvula Konjam Pakkatha Kaanom

क्या है मूवी की यूएसपी

इस फिल्म की यूएसपी इसकी कॉमेडी है और असली घटना होने की वजह से यह लोगों को कनेक्ट करती है।। विजय सेतुपति लीड एक्टर हैं। उन्होंने प्रेम का रोल निभाया है। गायत्री ने प्रेम की होने वाली वाइफ धना का रोल निभाया है। प्रेम के तीन दोस्त हैं जिनका डर आपको कन्विंस करता है कि वाकई वे परेशान हैं। विजय ने शानदार एक्टिंग की है और उनका बार-बार बोला गया डायलॉग भी इरिटेट नहीं करता।

ये भी पढ़ें:साउथ थ्रिलर कॉमेडी जिसकी IMDb 8.3, सच्ची घटना पर बेस्ड; शॉकिंग क्लाइमैक्स

डायरेक्शन और सिनेमैटोग्राफी

सी बालाकृष्णन ने शानदार डायरेक्शन दिया है, यह आपको ओपनिंग सीन से ही फील होने लगेगा। मूवी के सिनेमैटोग्राफर सी प्रेम कुमार हैं। घटना उनके ही साथ घटी थी जिससे कहानी में कई रियल मोमेंट दिखते हैं।

ये भी पढ़ें:साउथ की इस फिल्म है में किडनैपर्स की मजेदार दुनिया, IMDb 8.3

स्लीपर हिट को मिली तारीफ

विजय सेतुपति ने बिना किसी लाउड कॉमेडी के केवल अपने चेहरे के भावों और ब्लैंक लुक से दर्शकों को हंसाया। रिलीज के समय इसे स्लीपर हिट माना गया था। समीक्षकों ने इसकी मौलिकता की जमकर तारीफ की। इसे बाद में तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और यहां तक कि गुजराती में भी रीमेक किया गया। फिल्म तमिल सिनेमा की टॉप रेटेड कॉमेडी में से एक है।

ये भी पढ़ें:क्या है ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, किसे कहते हैं स्लीपर हिट... सीखें बॉक्स ऑफिस का गणित

क्यों देखें ये फिल्म?

अगर आप ऐसी फिल्म देखना चाहते हैं जिसमें कोई विलेन नहीं है, कोई फालतू का ड्रामा नहीं है और केवल शुद्ध सिचुएशनल कॉमेडी है, तो यह फिल्म आपके लिए है। यह दिखाती है कि कैसे दोस्ती सबसे कठिन समय में भी साथ निभाती है।

कहां देखें

फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर है। यहां तमिल भाषा में इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ है। कभी-कभी हिंदी डब भी मिल जाती है। MX Player पर भी यह फिल्म है। हालांकि हिंदी डब की समस्या है। आप यूट्यूब पर यह फिल्म हिंदी सबटाइटल्स के साथ देख सकते हैं।

