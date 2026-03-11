जानिए प्राइम वीडियो पर इतने हफ्तों से क्यों ट्रेंड कर रही है साउथ हॉरर फिल्म हनी, कहानी का अंत उड़ा देगा होश

जानिए प्राइम वीडियो पर इतने हफ्तों से क्यों ट्रेंड कर रही है साउथ हॉरर फिल्म हनी, कहानी का अंत उड़ा देगा होश
प्राइम वीडियो पर एक हॉरर फिल्म हनी ट्रेंड कर रही है। इस फिल्म की कहानी जान आपके भी होश उड़ जाएंगे। कोई अपनी ही बेटी के साथ कैसे ऐसा कर सकता है। फिल्म के कई सीन रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं।
इस साल फरवरी में एक तेलुगू फिल्म हनी आई थी। इस साल तेलुगू फिल्म करुना कुमार ने डायरेक्ट की है। बॉक्स ऑफिस की सफलता के बाद अब ये फिल्म अमजेन प्राइम वीडियो पर पिछले कुछ हफ्तों से ट्रेंड कर रही है। फिल्म एक साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसकी कहानी होश उड़ा देगी। फिल्म की कहानी काला जादू, शैतानी ताकतों की पूजा करने पर बेस्ड है। फिल्म का लीड एक्टर अपनी गरीबी मिटाने के लिए काला जादू करता है जिसके लिए वो अपनी ही बेटी का इस्तेमाल करता है। फिल्म का अंत डरवाना है।
हनी की कहानी
तेलुगू फिल्म हनी कहानी की शुरुआत एक गांव से होती है जहां के लोग अंधविश्वासी होते हैं। वो अपने गांव के पहाड़ी क्षेत्र के पास की गुफा में शैतानी ताकतों की पूजा करते हैं। यही लोग अपने उस शैतानी ताकत को खुश करने के लिए अपने सिर पर नारियल फोड़ लेते हैं। फिर आगे कहानी में आनंद नाम के शख्स की एंट्री होती है। आनंद स्वभाव से सरल और कम बोलने वाला इंसान है। उसकी एक बीवी ललिता और बेटी मीरा होती है। आनंद भी उन गांववालों की तरह अंधविश्वासी है और उन्हीं शैतानी ताकतों की पूजा करता है, अमीर बनने के लिए काला जादू भी करता है।
काले जादू पर बेस्ड है कहानी
आनंद के ऑफिस में लोगों को उसके ड्रा से कुछ काला जादू करने का सामान मिलता है। इसके बाद लोग आनंद को मारना-पीटना शुरू कर देते हैं। लेकिन आनंद पर इस पिटाई का कोई असर नहीं पड़ता। वो घर आकर अपने उसी शैतानी शक्ति की पूजा करता है और जीभ निकालकर जोर से अजीब-अजीब आवाजे निकालता है। पड़ोसियों को आनंद के काला जादू करने के बारे में पता चल जाता है। और उन्हें घर खाली करने को कहा जाता है।
अपनी बेटी से करवाता है ये काम
आगे आनंद और उनकी पत्नी एक और घर बदलते हैं। बाद में वो एक आश्रम में रहने लगते हैं। लेकिन आनंद पत्नी और बेटी को आश्रम में छोड़कर वहां से चला जाता है और अपनी पूजा पूरी करता है। इसी दौरान बेटी मीरा की बातचीत एक मूर्ति बनाने वाले आर्टिस्ट से हो जाती है। बाद में वो वापस आता है और पत्नी और बेटी को लेकर एक बड़े घर में शिफ्ट हो जाता है। यहां आनंद अपनी बेटी मीरा को भी काले जादू में शामिल करता है और हर बार एक बिल्ली का खून अपनी बेटी मीरा से करवाता है। मीरा पिता के खौफ में सब कुछ करती है। आनंद पैसे कमाने के लिए हर दिन जंगल से बिल्ली पकड़ कर लाता और काला जादू कर लोगों की इच्छा पूरी करता। इस काम में बेटी को भी शामिल करता। लेकिन अंत में उस मूर्ति बनाने वाले आर्टिस्ट की कहानी में वापसी होती है। वो ललिता और उसकी बेटी को आनंद से बचा लेता है। लेकिन इसका अंत इससे भी ज्यादा भयवाह है जो फिल्म देखने पर समझ आएगा।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़
डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी
