नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही है साउथ की ये फ्लॉप फिल्म, कम IMDb रेटिंग, जानिए क्या है कहानी
नेटफ्लिक्स पर तेलुगू फिल्म फंकी ट्रेंड कर रही है। लेकिन क्या आप इस फिल्म की कहानी जानते हैं? बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप और कम IMDb रेटिंग के बाद भी ये फिल्म पसंद की जा रही है। इस फिल्म में विश्वाक को कॉमेडी करते देखा जा सकता है।
इस साल फरवरी में तेलुगू रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म फंकी रिलीज हुई थी जो अब नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही है। इस फिल्म में विश्वाक सेन और कायदु लोहार ने लीड रोल निभाया है। फंकी का प्लाट एक उभरते डायरेक्टर कोमल के इर्दगिर्द है। कहानी हंसाती है लेकिन बांधे नहीं रखती। बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होने वाली इस फिल्म को IMDb पर भी खास रेटिंग नहीं मिली। लेकिन इसके बावजूद ये फिल्म नेटफ्लिक्स ऑडियंस को पसंद आ रही है और ट्रेंड में बनी हुई है।
विश्वाक ने किया अच्छा काम
विश्वाक सेन को हिट जैसी शानदार एक्शन फिल्मों में देखा गया है। एक्टर के एक्शन का अलग फैनबेस है। लेकिन इस बार वो अपनी ऑडियंस के लिए फंकी जैसी हल्की फुल्की फिल्म लेकर आए जो नेटफ्लिक्स ऑडियंस को पसंद आ रही है। फिल्म की कहानी विश्वाक के किरदार कोमल से शुरू होती है। फिल्म में चित्रा के किरदार में एक्ट्रेस कायदु लोहार हैं।
फिल्म फंकी की कहानी
फिल्म की कहानी कोमल के किरदार से शुरू होती है जो एक प्रोड्यूसर से फिल्म बनाने के लिए 4 करोड़ का बजट लेता है। धीरे-धीरे कोमल 4-4 करोड़ कर फिल्म के बजट को 40 करोड़ तक पहुंचा देता है। प्रोड्यूसर फिल्म का बजट इतना ज्यादा देख परेशान हो जाता है। इस सीन के बाद प्रोड्यूसर की बेटी चित्रा की एंट्री होती है। वो अपने पिता से वादा करती है कि कोमल को डायरेक्टर की कुर्सी से हटाकर फिल्म पूरी करेगी। कोमल और चित्रा की मुलाकात होती है और धीरे-धीरे दोनों के बीच लव स्टोरी शुरू हो जाती है। लेकिन क्या चित्रा, कोमल से डायरेक्टर की कुर्सी छीन पति है या नहीं ये कहानी का मुद्दा है।
वन लाइनर्स आएंगे पसंद
इस फिल्म के हर एक सीन में पंच लाइन है। फिल्म का हर एक्टर, सपोर्टिंग एक्टर कॉमेडी करने की कोशिश कर रहा है। कुछ जगह पर जबरदस्त वन लाइनर्स हैं जिन्हें सुनने के बाद ऑडियंस खूब हंसती है। लेकिन फिर सेम तरह के डायलॉग, कॉमेडी हर सीन में नजर आता है जो थोड़ा बोरिंग लगने लगता है। फिल्म में कॉमेडी और वन लाइनर्स की टाइमिंग अच्छी है। विश्वाक सेन ने अच्छा काम किया है लेकिन कुछ जगह उनका काम बोर करता है। एक्शन के बाद उन्हें इस रूप में देखना उनकी ऑडियंस के लिए सरप्राइज है।
नेटफ्लिक्स पर कर रही है ट्रेंड
फिल्म एक बार फ्री टाइम वाच के लिए अच्छी है। लेकिन स्टोरीलाइन और कमजोर स्क्रीनप्ले शायद पसंद नहीं आएगा। कुछ सीन को खींचा गया लगता है। लेकिन एंटरटेन करने और परिवार के साथ हंसने के लिए ये एक अच्छी फिल्म है शायद इसलिए पिछले कुछ दिनों से ट्रेंड कर रही है। IMDb पर 4. 1 रेटिंग के बाद भी घर बैठकर ऑडियंस इस लिए को देख रही है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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