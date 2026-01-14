सोनी लिव टॉप 10 में ट्रेंड कर रहे ये शो, पहले पर 8.3 रेटिंग वाली ये सीरीज

Hindustan Hindi News
सोनी लिव पर ट्रेंड कर रहीं टॉप 10 सीरीज के नाम हम आपको बता रहे हैं। इस लिस्ट में सोनी टीवी के तीन रियलिटी शोज शामिल हैं। पहले नंबर पर फ्रीडम एट मिडनाइट का दूसरा सीजन है।  

Jan 14, 2026 10:19 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
अगर आप कुछ अच्छा कंटेंट देखना चाहते हैं तो हम आपको सोनी लिव पर ट्रेंड कर रहे टॉप 10 शोज के नाम बता रहे हैं। इस लिस्ट में सोनी टीवी के तीन रियलिटी शोज शामिल हैं। वहीं, इस लिस्ट में सच्ची कहानी पर आधारित शोज भी शामिल हैं। सोनी लिव टॉप 10 में पहले नंबर पर फ्रीडम एट मिडनाइट का दूसरा सीजन है। लिस्ट में तमिल भाषा की भी एक वेब सीरीज का नाम है।

फ्रीडम एट मिडनाइट सीजन 2: लिस्ट में पहले नंबर पर पीरियॉडिक ड्रामा सीरीज फ्रीडम एट मिडनाइट का सीजन 2 है। सीजन 2 9 जनवरी को रिलीज हुआ है। इस सीरीज का पहला सीजन साल 2024 में 15 नवंबर को रिलीज हुआ था। इस सीरीज को निखिल आडवाणी ने डायरेक्ट किया है। इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 8.3 है।

शार्क टैंक इंडियान सीजन 5: सोनी टीवी का रियलिटी शो शार्क टैंक का सीजन 5 दूसरे नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। 5वां सीजन 5 जनवरी, 2026 से शुरू हुआ है। इस रियलिटी शो की आईएमडीबी रेटिंग 8.7 है।

मास्टर शेफ: इंडिया: लिस्ट में तीसरे नंबर पर कुकिंग रियलिटी शो मास्टर शेफ है। इस सीजन की शुरुआत हो चुकी है। इस बार कंटेस्टेंट्स को जोड़ियों में बुलाए गए हैं। जज की भूमिका में रणवीर बरार, कुणाल कपूर और विकास खन्ना हैं। इस सीजन की आईएमडीबी रेटिंग 6.2 है।

इंडियन आइडल: लिस्ट में चौथे नंबर पर सिंगिग रियलिटी शो इंडियन आइडल है। इंडियन आइडल का 16वां सीजन चल रहा है। इंडियन आइडल की आईएमडीबी रेटिंग 5.2 है।

महारानी: लिस्ट में 5वें नंबर पर हिंदी भाषा की पॉलिटिकल वेब सीरीद महारानी है। इस सीरीज के अबतक चार सीजन आ चुके हैं। सीरीज में हुमा कुरैशी लीड रोल में नजर आई हैं। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 7.9 है।

द हंट: द राजीव गांधी असैसिनेशन केस: लिस्ट में छठे नंबर पर सच्ची घटना पर आधारित क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज द हंट: द राजीव गांधी असैसिनेशन केस है। इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 7.9 है।

रॉकेट बॉयज: लिस्ट में 7वें नंबर पर होमी जे. भाभा और विक्रम साराभाई के जीवन पर आधारित सीरीज रॉकेट बॉयज है। इस सीरीज के अबतक दो सीजन आ चुके हैं। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 8.8 है।

कुट्ट्रम पुरिंधवन: द गिल्टी वन: लिस्ट में 8वें नंबर पर तमिल भाषा की क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज कुट्ट्रम पुरिंधवन: द गिल्टी वन है। इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 7.8 है।

गुल्लक: लिस्ट में 9वें नंबर पर द वायरल फीवर के बैनर तले बनी सीरीज गुल्लक है। इस सीरीज के अबतक 4 सीजन आ चुके हैं। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 9.1 है।

स्कैम 1992: द हर्षद मेहता स्कैम: लिस्ट में 10वें नंबर पर स्टॉकब्रोकर हर्षद मेहता के जीवन पर आधारित वेब सीरीज स्कैम 1992: द हर्षद मेहता स्कैम है। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 9.2 है।

