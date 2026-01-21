Hindustan Hindi News
सोनी लिव की ये 6 सीरीज सच्ची घटनाओं पर हैं आधारित, लिस्ट में ये खतरनाक क्राइम शो

अगर आपको सच्ची घटनाओं पर आधारित सीरीज पसंद हैं तो हम आपको सोनी लिव का कुछ बेहतरीन कंटेंट बता रहे हैं जो असली कहानियों पर आधारित है। साथ ही, हम आपको इन सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग बता रहे हैं। 

Jan 21, 2026 05:05 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
अगर आप कुछ अच्छी सीरीज तलाश रहे हैं तो हम आपको सोनी लिव की उन हिंदी सीरीज के नाम बता रहे हैं जो सच्ची घटनाओं पर आधारित हैं। इस लिस्ट में क्राइम से लेकर ऐतिहासिक ड्रामा सीरीज शामिल हैं। साथ ही, हम आपको इन सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग भी बता रहे हैं। अगर आपने अभी तक ये सीरीज नहीं देखी हैं तो तुरंत देख सकते हैं।

फ्रीडम ऐट मिडनाइट: सोनी लिव पर मौजूद सीरीज फ्रीडम ऐट मिडनाइट एक ऐतिहासिक पॉलिटिकल ड्रामा है। सीरीज 1947 में हुए भारत के विभाजन की कहानी बयां करती है। इस सीरीज का हाल ही में दूसरा सीजन रिलीज हुआ है। यह सीरीज डोमिनिक लैपियर और लैरी कॉलिन्स की लिखी इसी नाम की किताब पर आधारित सीरीज है।अगर आपको भारत के विभाजन के बाद हुई घटनाओं को समझना है तो ये सीरीज देख सकते हैं। इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 8.3 है।

द हंट: द राजीव गांधी असासिनेशन केस: सोनी लिव की क्राइम सीरीज द हंट: द राजीव गांधी असासिनेशन केस एक सच्ची घटना पर आधारित सीरीज है। सीरीज में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद हुई 90 दिन की जांच और तलाशी को दिखाया गया है। इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 7.9 है।

स्कैम 2003 - द तेलगी स्टोरी: सोनी लिव की सीरीज स्कैम 2003 - द तेलगी स्टोरी अब्दुल करीम तेलगी के स्टाम्प पेपर घोटाले पर आधारित सीरीज है। सीरीज को तुषार हीरानंदानी ने डायरेक्ट किया है। इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 7.9 है।

स्कैम 1992- हर्षद मेहता स्टोरी: सोनी लिव की सीरीज स्कैम 1992- हर्षद मेहता स्टोरी स्टॉकब्रोकर हर्षद मेहता द्वारा किए गए 1992 के भारतीय शेयर बाजार घोटाले पर आधारित है। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 9.2 है।

रॉकेट बॉयज: होमी जे. भाभा और विक्रम साराभाई के जीवन पर आधारित सीरीज रॉकेट बॉयज सच्ची घटनाओं पर आधारित सीरीज है। इस सीरीज के दो सीजन आ चुके हैं। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 8.8 है।

मानवत मर्डर्स: लिस्ट में क्राइम थ्रिलर सीरीज मानवत मर्डर्स भी शामिल है। यह सीरीज 1970 के दशक में महाराष्ट्र के मानवत गांव में हुई सच्ची और खौफनाक हत्याओं की कहानी पर आधारित है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग 7.1 है।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
