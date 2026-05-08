गुल्लक सीजन 5 के टीजर से क्यों निराश फैंस? बदल गया शो का ये मुख्य किरदार
Gullak Season 5: सोनी लिव की सीरीज गुल्लक के सीजन 5 का टीजर रिलीज किया गया है। टीजर में एक चेहरा बदला गया है। इस सीरीज में मामला लीगल है वाले अनंत वी जोशी अन्नु मिश्रा का किरदार निभाएंगे।
सोनी लिव की फैमिली ड्रामा सीरीज गुल्लक 5 का टीजर रिलीज हो चुका है। मिश्रा परिवार दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए वापस आ गया है। गुल्लक इंडिया की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली सीरीज में से एक है। इस सीजन में आपको एक चेहरा बदला हुआ दिखेगा और वो चेहरा होगा अन्नु मिश्रा का। अन्नु मिश्रा का किरदार इस बार अनंत वी जोशी निभाएंगे। अनंत वी जोशी हाल ही में सीरीज मामला लीगल है में नजर आए थे।
गुल्लक के टीजर में क्या-क्या दिखा?
टीजर देखने से लगता है इस सीजन में मिश्रा परिवार का छोटा बेटा अमन अपने हॉस्टल से वापस आएगा। वहीं, बड़े भैया अन्नु मिश्रा की नौकरी लग गई है। अन्नु मिश्रा का चेहरा भले ही बदला हो, लेकिन टीजर में अंदाज वही पुराने अन्नु मिश्रा को देखने को मिला।
गुल्लक के टीजर से क्यों निराश फैंस?
टीजर रिलीज होने के बाद फैंस शो को लेकर तो उत्साहित हैं, लेकिन अन्नु भैया के बदल जाने से काफी निराश हैं। एक यूजर ने लिखा- अन्नु भैया ही बदल दिए, इससे अच्छा सीजन 5 नहीं आता। एक दूसरे यूजर ने लिखा- पुराने वाले अन्नु भैया के ना होने के बाद मैं ये सीरीज नहीं देखूंगा। एक ने लिखा ओजी अन्नु भैया वापस चाहिए। एक ने लिखा- फील नहीं आएगा अन्नु मिश्रा के बिना। एक ने लिखा- इन्होंने नहीं बदला है, उन्होंने शो छोड़ा है वाईआरएफ के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से।
पहले चार सीजन में किसने निभाया था अन्नु मिश्रा का किरदार?
सीजन से सीजन 4 तक अमन के बड़े भाई अन्नु मिश्रा का किरदार वैभव राज गुप्ता ने निभाया था। शो में उन्हें काफी ज्यादा पसंद किया गया था। वैभव को गुल्लक के अलावा आपने सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म नूर, टीवी सीरीज मंडला मर्डर्स और माई जैसी सीरीज में देखा होगा।
इन शोज और फिल्मों में नजर आए अनंत वी जोशी
अनंत वी जोशी की बात करें तो उन्होंने मामला लीगल है में विश्वास पांडे का किरदार निभाया है। इसके अलावा आपने अनंत जोशी को सीएम योगी की लाइफ पर बनी फिल्म अजय, नेटफ्लिक्स पर आई फिल्म कटहल, विक्रांत मैसी की फिल्म 12वीं फेल और ब्लैक आउट जैसी थ्रिलर कॉमेडी फिल्मों में देखा होगा।
चार सीजन में हैं 20 एपिसोड्स
गुल्लक की बात करें तो इस सीरीज के चार सीजन मिलाकर कुल 20 एपिसोड्स हैं। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 9.1 है। सीरीज को श्रेयांश पांडे ने डायरेक्ट किया है। गुल्लक का पहला सीजन साल 2019 में आया था।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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