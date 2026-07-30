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7 IMDb रेटिंग वाली ये मलयालम हॉरर है मस्ट वॉच, केवल 19 दिन में शूट की गई थी फिल्म

By Harshita Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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Horror Thriller: अगर वीकेंड पर आप कुछ अच्छी हॉरर थ्रिलर फिल्म देखना चाहते हैं तो हम आपको सोनी लिव की एक फिल्म के बारे में बता रहे हैं। इस फिल्म की एंडिंग आपको कन्फ्यूज कर देगी। 

Horror Thriller Sony Liv Film
जरूर देखें सोनी लिव की ये हॉरर थ्रिलर

अगर आप वीकेंड पर कुछ अच्छा देखना चाहते हैं तो हम आपको मलयालम सिनेमा की एक ऐसी हॉरर थ्रिलर फिल्म का नाम बता रहे हैं जो आपको काफी पसंद आनेवाली है। इस हॉरर थ्रिलर की एंडिंग काफी कंफ्यूज करने वाली है। हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं, उसके बारे में दिलचस्प बात ये ही कि इसकी शूटिंग 19 दिन में पूरी कर ली गई थी।

2021 में रिलीज हुई थी ये चुरुली

हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं उसका नाम है चुरुली।ये फिल्म साल 2021 में रिलीज हुई थी। कोविड आने से कुछ महीनों पहले ही फिल्म की शूटिंग 19 दिन में पूरी की गई थी। इस फिल्म की शूटिंग रियल लोकेशन पर हुई थी, किसी सेट पर नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म की शूटिंग इडुक्की के कुलमावु में बहुत ही ज्यादा गोपनीयता के साथ हुई थी।

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साधु और शैतान की कहानी से शुरू होती है फिल्म

इस फिल्म की शुरुआत एक कहानी से होती है। नरेशन में आ रही आवाज एक साधु और शैतान की कहानी सुनाती है। साधु जो घने जंगल में एक शैतान को पकड़ने जाता है। उस दौरान उसे जमीन पर एक गेंदनुमा चीज मिलती है। साधु उसे उठा लेता है। लेकिन जैसे ही साधु थोड़ी देर चलता है, उसकी टोकरी से आवाज आती है। गेंद जो अब एक वर्मी बन चुका है, वो साधु को रास्ता दिखाता है। पर क्या वो साधु को सही रास्ता दिखा रहा है?

चुरुली है फिल्म का नाम

क्या है इस फिल्म का प्लॉट?

इस नेरेशन के बाद कहानी प्रेजेंट डे में चलने लगती है। दो पुलिसवाले अपना नाम बदलकर चुरुली गांव जाते हैं। चुरुली गांव में वो जॉय नाम के एक अपराधी को पकड़ने जाते हैं, लेकिन उस गांव में जो जैसा दिख रहा है, वैसा कुछ भी नहीं है। जॉय की खोज में इससे पहले भी एक पुलिसवाला आ चुका है, लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता है।

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कहानी के अंत तक पुलिसवाले जॉय तक पहुंच तो जाते हैं, लेकिन क्या वो चुरुली के जंगलों से खुद को बाहर निकाल पाएंगे? कौन है ये जॉय जिसकी खोज लोगों की जान मुश्किल में डाल देती है? इसका जवाब आपको फिल्म देखकर ही मिलेगा।

क्या खुद को चुरुली के जंगल से बचा पाएंगे पुलिसवाले

कितनी है चुरुली की आईएमडीबी रेटिंग?

फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो इस फिल्म को 7 आईएमडीबी रेटिंग मिली है। फिल्म को डायरेक्ट किया है लिजो जोस पेल्लिसरी ने। इस फिल्म में विनय फोर्ट, चेम्बन विनोद जोस, जाफर इडुक्की और जोजु जॉर्ज जैसे कलाकार नजर आए हैं।

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क्यों देखें चुरुली?

  1. चुरुली को देखने का पहला कारण तो यही है कि हर एक पल में ये फिल्म मिस्ट्री में डूबी नजर आती है।
  2. फिल्म की शुरुआत से लेकर अंत तक आप हर कदम पर ये सोचते रहेंगे कि अब क्या होगा? ये फिल्म आपको अंत तक बांधे रहती है।
  3. इस फिल्म का डार्क कलर स्कीम फिल्म के माहौल में बिल्कुल ठीक बैठता है। फिल्म के विजुअल्स भी फिल्म में आपकी दिलचस्पी बढ़ाएंगे।
  4. इस फिल्म का क्लाइमेक्स काफी अच्छा है। फिल्म के क्लाइमेक्स में कुछ ऐसा होता है जो आप शायद सोच भी नहीं सकते हैं।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


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2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


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