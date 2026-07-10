श्रेया कालरा का शॉकिंग दावा- शिवांगी जोशी को डेट के दौरान कुशाल टंडन ने किए थे उन्हें मैसेज, बोलीं- उन्होंने मुझे...

श्रेया कालरा ने बिना नाम लिए हाल ही में शो के दौरान शिवांगी जोशी और कुशाल टंडन को लेकर एक ऐसा शॉकिंग दावा किया है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे।

लॉक अप 2 शो जबसे शुरू हुआ है तबसे काफी चर्चा में हैं। शो में रोज नए हंगामे होते हैं तो किसी न किसी कंटेस्टेंट की लाइफ को लेकर नया खुलासा होता है। अब शो में हाल ही में श्रेया कालरा ने कुशाल टंडन और शिवांगी जोशी को लेकर एक शॉकिंग कमेंट किया है। बता दें कि ऐसा कहा जाता था कि शो बरसातें मौसम प्यार का शो के दौरान शिवांगी और कुशाल एक-दूसरे को डेट कर रहे थे।

श्रेया ने कहा शिवांगी के साथ नहीं बना था बॉन्ड अब हुआ यूं कि हाल ही के एपिसोड में श्रेया ने एक किस्से के बारे में बताया जब वह अपने शो के लिए प्रमोशनल वीडियो कर रही थीं। शिल्पा शिंदे से बात करते हुए श्रेया ने शिवांगी जोशी के साथ अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में बताया था। उन्होंने कहा कि दोनों भले ही साथ में काम कर रहे थे लेकिन इसके बावजूद दोनों का ऑफस्क्रीन क्लोज बॉन्ड नहीं हुआ।

श्रेया को आया था मैसेज श्रेया ने कहा कि वे शिवांगी के एक शो का प्रमोशनल वीडियो कर रहे थे। श्रेया का दावा था कि शूट के बाद एक्ट्रेस के जो को-स्टार थे उन्होंने मुझे मैसेज किया। हालांकि उन्होंने नाम जोर से नहीं लिया, लेकिन सिर्फ होंठ हिलाकर इशारा किया। उन्होंने ऐसा इशारा किया कि वह कुशल टंडन की बात कर रही थीं।

उन्होंने शो का नाम नहीं लिया, लेकिन शिवांगी और कुशाल साथ में शो बरसातें में नजर आ चुके हैं।

श्रेया ने कहा, ‘उन्होंने मुझे डीएम किया शूट के बाद। मैं उस समय डेट कर रही थी। उस समय कुशाल और शिवांगी के बीच कुछ चल रहा था। मुझे इसके बारे में नहीं पता था।’

शिवांगी को दिखाए सारे मैसेज श्रेया ने आगे कहा, ‘वह मुझसे बात करने लगा था। मैंने लेकिन फिर वहीं रोक दिया। इसके बाद मैं और शिवांगी सेट पर मिले और शिवांगी ने कहा कि ओह हाय...उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया कि आपने उन्हें फॉलो किया और मैसेज किया। मैंने कहा एक्सक्यूज मी...मैंने नहीं बल्कि उन्होंने खुद पहले मुझे अप्रोच किया था।’

श्रेया ने फिर बताया, ‘मैंने फिर अपना फोन शिवांगी को दिया। उन्होंने मेरी पूरी चैट पढ़ी। मैंने फ्लर्ट नहीं किया और ना कुछ कहा।’

रोने लगी थीं शिवांगी शिल्पा ने पूछा, ‘वह रोने तो नहीं लगी थीं?’ श्रेया ने कहा, ‘वह शूट के बाद सेट पर रोने लगी थी। उसके 3-5 महीने बाद फिर उस शख्स ने स्टोरी पोस्ट की दोनों का ब्रेकअप हो गया है।’

श्रेया ने यह भी कहा कि वह शिवांगी से इस बारे में पूछना चाहती थीं, लेकिन शिवांगी ने इस पर बात नहीं की और बात किसी और तरफ घुमा दी।

खैर भले ही श्रेया ने डायरेक्टली कुशाल का नाम नहीं लिया, लेकिन लोग दावा कर रहे हैं कि यहां बात कुशाल की ही हो रही है।