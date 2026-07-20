Lock Upp 2 : राम कपूर के किस करने पर भड़कीं श्रेया कालरा, बोलीं-मेरे पिता ने कभी...

राम कपूर काफी चर्चा में शो लॉक अप 2 की वजह से। शो में उनके स्टेटमेंट्स और कुछ बिहेवियर की वजह से वह काफी सुर्खियों में रहते हैं। अब श्रेया कालरा, राम कपूर पर भड़कीं क्योंकि राम ने उन्हें बिना मर्जी के किस कर दिया था।

लॉक अप 2 शो काफी चर्चा में है। शो में कुछ न कुछ ऐसा होता रहता है जिससे काफी बवाल होता रहता है। हाल ही में एक टास्क के दौरान श्रेया ने टास्क जीता और राम को घर में बचाया। लेकिन हाल के एपिसोड में वह राम पर इतना भड़कीं जब राम ने बिना उनकी मर्जी के उन्हें किस कर दिया था जब श्रेया ने उन्हें एलिमिनेशन से बचाया तब।

शिवांगी के चेहरे के करीब आ गए थे राम दरअसल, शिल्पा और श्रेया साथ में टास्क को लेकर डिस्कस कर रहे थे तब श्रेया ने बताया कि कैसे राम, शिवांगी के चेहरे के काफी करीब आ गए थे। तब हर्षद चोपड़ा ने शिवांगी के सपोर्ट में आकर राम को दूर होने को कहा। लेकिन राम को ये बोलने के बाद फिर हर्षद ने उनसे माफी मांग ली थी।

श्रेया बोलती हैं, 'राम सर टास्क के वक्त शिवांगी के इतने करीब आ गए थे। तब हर्षद ने कहा कि शिवांगी के चेहरे के करीब मत आना। लेकिन जैसे ही वह पीछे आए, हर्षद ने उनसे माफी मांगी।'

आगे हर्षद की माफी को लेकर श्रेया बोलती हैं, क्या सॉरी? वो आदमी जब भी पास आते हैं तो थूकते हैं बोलते हुए। आप ये उनके चेहरे पर बोल दो न। नहीं तो वह पूरे चेहरे पर थूक देते हैं।

राम के किस करने पर क्या बोलीं श्रेया श्रेया ने फिर राम के उन्हें किस करने पर उन्होंने कहा, ‘कुछ बाउंड्री बनाना चाहिए और इस बार जब वह मुझे किस करने आए तो मैं उनका मुंह पकड़ लूंगी और कहूंगी कि मेरे पिता भी मुझे ऐसे किस नहीं करते तो मुझसे दूर रहना और किस मत करना।’

श्रेया ने आगे कहा, ‘मैं उनके लिए 3 टास्क जीती। उन्हें अपनी सीनियरिटी पर शर्म आनी चाहिए। मैं थूकती हूं इन सीनियर्स पर।’

लॉक अप के बारे में जानें लॉक अप शो की बात करें तो इसके दूसरे सीजन का नाम है लॉक अप सच या सजा। इस शो को फराह खान और रितेश देशमुख होस्ट कर रहे हैं। शो को एकता कपूर प्रोड्यूस कर रही हैं और इसमें कंटेस्टेंट्स को जेल जैसा सेटअप मिला है जहां वह परफॉर्म करते हैं और अपने 3 सच को छिपाकर भी रखते हैं जो उनकी लाइफलाइन का भी काम करती है।

योगेश रावत हुए बाहर, नए कंटेस्टेंट की होगी एंट्री शो और इंट्रेस्टिंग होता जा रहा है। हाल के एपिसोड में योगेश रावत शो से बाहर हुआ है। वहीं ऐसा भी कहा जा रहा है कि अब शो में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट की एंट्री होने वाली है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि अपूर्व मखिजा शो में एंट्री ले सकती हैं।