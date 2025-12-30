Hindustan Hindi News
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़वेब सीरीजshort thriller movie aparichit is must watch for suspense lovers imdb 7.7 rating ott youtube
थ्रिलर देखने के हैं शौकीन? 20 मिनट में निपटा दीजिए ये दिमाग घुमाने वाली शॉर्ट फिल्म, IMDb रेटिंग 7.7

थ्रिलर देखने के हैं शौकीन? 20 मिनट में निपटा दीजिए ये दिमाग घुमाने वाली शॉर्ट फिल्म, IMDb रेटिंग 7.7

संक्षेप:

Weekend Watch: नए साल की छुट्टियों पर कुछ मजेदार देखना चाहते हैं तो 20 मिनट में एक थ्रिलर निपटा सकते हैं। यह एक शॉर्ट फिल्म है जिसकी IMDb रेटिंग 7.7 है। देखने वालों ने इसकी काफी तारीफ भी की है। जानें कहानी…

Dec 30, 2025 04:46 pm ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
अगर आप थ्रिलर मूवीज देखने के शौकीन हैं तो आपके लिए एक धांसू सजेशन है। अच्छी बात ये है कि आपको अपने 2-3 घंटे खर्च नहीं करने हैं। 20 मिनट में ही मूवी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। हम बात कर रहे हैं एक शॉर्ट मूवी की जो कि यूट्यूब पर फ्री में देखी जा सकती है। यह फिल्म 5 साल पुरानी है लेकिन फ्लेवर एवरग्रीन है। आईएमडीबी पर इसकी रेटिंग 7.7 है और फिल्म फेस्टिवल्स में जा चुकी है। इस फिल्म का नाम है अपरिचित। देखने में आपको भले ही ऐवरेज लगे पर अपरिचित आपको एक बढ़िया मैसेज देती है। यहां जानें फिल्म की डिटेल।

यूट्यूब पर पॉजिटिव रिव्यू

2020 में आई फिल्म अपरिचित के डायरेक्टर हैं रजत जैन। राइटर हैं समर्थ गर्ग और एक्टर्स हैं सुहानी गांधी और शिशिर शर्मा। यूट्यूब पर इसके 1.7 मिलियन व्यूज हैं। कमेंट सेक्शन में लोगों ने इसकी तारीफ की है। टाइम ड्यूरेशन करीब 20 मिनट है। यूट्यूब डिस्क्रिप्शन के मुताबिक, अपरिचित लॉस एंजेलिस बेस्ट ऑफ इंडिया शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में फाइनलिस्ट थी।

क्या है कहानी

फिल्म में बारिश की एक शाम एक लड़की अपने घर पर ऑफिस का कुछ अर्जेंट काम कर रही होती है। तभी एक बुजुर्ग अपरिचित उसका दरवाजा खटखटाता है। यह आदमी लड़की को बताता है कि वह उसकी रूममेट का जानने वाला है और उससे अंदर कुछ देर रुकने की इजाजत मांगता है। लड़की उन्हें अंदर आने देती है। यह बोलकर जाने लगती है कि उसे कुछ काम है और वह कमरे में बैठकर इंतजार कर सकते हैं।

कहानी में आता है शॉकिंग ट्विस्ट

इस बीच वो अंकल कुछ खाने का निकालते हैं। फिर लड़की को ऑफर करते हैं। लड़की खा लेती है। लड़की काम करके आती है और उस अजनबी के साथ टाइमपास के लिए गेम खेलने लगती है। यहां से ट्विस्ट आता है। अंकल उस लड़की से पूछते हैं कि वह किसी अजनबी को कैसे अंदर आने दे सकती है। साथ ही अपरिचित का दिया हुआ खा भी लिया। लड़की बोलती है, आपने भी तो खाया है। इस पर अंकल बोलते हैं कि उसने कब देखा उन्हें खाते हुए। लड़की डर जाती है। इसके आगे क्या होता है, इसके लिए आपको शॉर्ट फिल्म देखनी होगी।

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma
काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम को लीड करती हैं। पत्रकारिता में 15 वर्षों का अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल मीडिया में मजबूत पहचान बनाई है। फिल्म, टीवी, ओटीटी, फैशन और सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लेखन में उनकी गहरी पकड़ है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स और रीडर इंट्रेस्ट की उनकी समझ उन्हें लगातार ट्रेंडिंग और डिस्कवर-फ्रेंडली कंटेंट बनाने में मदद करती है। काजल साइंस ग्रेजुएट (B.Sc–Biology) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। यही बैकग्राउंड उन्हें हेल्थ, फिटनेस, और प्रिवेंटिव केयर जैसे विषयों पर साइंस-आधारित, रिसर्च-ड्रिवेन और एक्सपर्ट-वेरिफाइड रिपोर्टिंग करने में सक्षम बनाता है। 2017 से वह बॉलीवुड-हॉलीवुड फिल्मों के साथ हेल्थ और मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज भी लिख रही हैं, जिनमें वह मेडिकल रिसर्च, डॉक्टर इनपुट और प्रमाणिक स्रोतों पर आधारित जानकारी पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें
