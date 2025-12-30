थ्रिलर देखने के हैं शौकीन? 20 मिनट में निपटा दीजिए ये दिमाग घुमाने वाली शॉर्ट फिल्म, IMDb रेटिंग 7.7
Weekend Watch: नए साल की छुट्टियों पर कुछ मजेदार देखना चाहते हैं तो 20 मिनट में एक थ्रिलर निपटा सकते हैं। यह एक शॉर्ट फिल्म है जिसकी IMDb रेटिंग 7.7 है। देखने वालों ने इसकी काफी तारीफ भी की है। जानें कहानी…
अगर आप थ्रिलर मूवीज देखने के शौकीन हैं तो आपके लिए एक धांसू सजेशन है। अच्छी बात ये है कि आपको अपने 2-3 घंटे खर्च नहीं करने हैं। 20 मिनट में ही मूवी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। हम बात कर रहे हैं एक शॉर्ट मूवी की जो कि यूट्यूब पर फ्री में देखी जा सकती है। यह फिल्म 5 साल पुरानी है लेकिन फ्लेवर एवरग्रीन है। आईएमडीबी पर इसकी रेटिंग 7.7 है और फिल्म फेस्टिवल्स में जा चुकी है। इस फिल्म का नाम है अपरिचित। देखने में आपको भले ही ऐवरेज लगे पर अपरिचित आपको एक बढ़िया मैसेज देती है। यहां जानें फिल्म की डिटेल।
यूट्यूब पर पॉजिटिव रिव्यू
2020 में आई फिल्म अपरिचित के डायरेक्टर हैं रजत जैन। राइटर हैं समर्थ गर्ग और एक्टर्स हैं सुहानी गांधी और शिशिर शर्मा। यूट्यूब पर इसके 1.7 मिलियन व्यूज हैं। कमेंट सेक्शन में लोगों ने इसकी तारीफ की है। टाइम ड्यूरेशन करीब 20 मिनट है। यूट्यूब डिस्क्रिप्शन के मुताबिक, अपरिचित लॉस एंजेलिस बेस्ट ऑफ इंडिया शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में फाइनलिस्ट थी।
क्या है कहानी
फिल्म में बारिश की एक शाम एक लड़की अपने घर पर ऑफिस का कुछ अर्जेंट काम कर रही होती है। तभी एक बुजुर्ग अपरिचित उसका दरवाजा खटखटाता है। यह आदमी लड़की को बताता है कि वह उसकी रूममेट का जानने वाला है और उससे अंदर कुछ देर रुकने की इजाजत मांगता है। लड़की उन्हें अंदर आने देती है। यह बोलकर जाने लगती है कि उसे कुछ काम है और वह कमरे में बैठकर इंतजार कर सकते हैं।
कहानी में आता है शॉकिंग ट्विस्ट
इस बीच वो अंकल कुछ खाने का निकालते हैं। फिर लड़की को ऑफर करते हैं। लड़की खा लेती है। लड़की काम करके आती है और उस अजनबी के साथ टाइमपास के लिए गेम खेलने लगती है। यहां से ट्विस्ट आता है। अंकल उस लड़की से पूछते हैं कि वह किसी अजनबी को कैसे अंदर आने दे सकती है। साथ ही अपरिचित का दिया हुआ खा भी लिया। लड़की बोलती है, आपने भी तो खाया है। इस पर अंकल बोलते हैं कि उसने कब देखा उन्हें खाते हुए। लड़की डर जाती है। इसके आगे क्या होता है, इसके लिए आपको शॉर्ट फिल्म देखनी होगी।
