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Short Movies: यूट्यूब पर हैं ये 5 छोटी-छोटी फिल्में, कोई 4 मिनट की है तो कोई 20 मिनट लंबी

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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Youtube Short Movies: अगर आपके पास वीकेंड पर काम के बीच में सिर्फ कुछ मिनट हैं, तो सिनेमा के इन 5 चुनिंदा मास्टरपीस को बिल्कुल मिस मत करिए। ये यूट्यूब पर हैं और बिल्कुल फ्री हैं।

Short Movies: यूट्यूब पर हैं ये 5 छोटी-छोटी फिल्में, कोई 4 मिनट की है तो कोई 20 मिनट लंबी

यूट्यूब पर 5 शॉर्ट फिल्में मौजूद हैं। ये फिल्में छोटी हैं और इनकी कहानी मजेदार है। अगर आपके पास इस वीकेंड ज्यादा समय नहीं हैं और आप कुछ मजेदार देखना चाहते हैं तो ये लिस्ट आपके लिए है। इस लिस्ट में इन शॉर्ट फिल्मों के नाम और इनकी लिंक है।

1. द प्रॉमिस (2021)

जॉनर: रोमांटिक ड्रामा

डायरेक्टर: तिग्मांशु धूलिया

एक्टर्स: प्रियामणि और जिम सरभ

कितने मिनट की है?: 10.49 मिनट

इस शॉर्ट फिल्म में दिल्ली के बारटेंडर और एक महिला की कहानी दिखाई गई है। दोनों मिलते हैं, समय बिताते हैं और फिर 20 साल बाद दोबारा मिलने का वादा करते हैं।

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2. द नेबर्स विंडो (2019)

जॉनर: अर्बन ड्रामा, ऑस्कर विनर

डायरेक्टर: मार्शल करी

एक्टर्स: मारिया डिजिया, ग्रेग केलर, और जुलियाना कैनफील्ड

कितने मिनट की है?: 20 मिनट

इस शॉर्ट फिल्म ने ऑस्कर जीता है। इस फिल्म में अकेलेपन और प्राइवेसी पर बात की गई है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक अपार्टमेंट में रहने वाले लोग अनजाने में ही सामने वाली खिड़की से दूसरों की जिंदगी में झांकते हैं। ये फिल्म इंसान की 'दूसरों की थाली में घी ज्यादा दिखने' वाली मानसिकता पर गहरा कटाक्ष करती है।

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3. हैप्पीनेस (2017)

जॉनर: सोशल सटायर, डार्क कॉमेडी

डायरेक्टर: स्टीव कट्स

एक्टर्स: ये एक एनिमेटेड फिल्म है।

कितने मिनट की है?: 4 मिनट

ये फिल्म आज के समाज और कॉर्पोरेट लाइफ पर कटाक्ष करती है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे हर इंसान खुशी की तलाश में भागे जा रहा है। लेकिन इस अंधी दौड़ में वो अपनी असली खुशी खो देता है। इसकी कहानी हर आम नौकरीपेशा इंसान को अपनी लगती है।

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4. हाउसकिपिंग (2018)

जॉनर: सस्पेंस, साइकोलॉजिकल ड्रामा

डायरेक्टर: ट्रेसी क्लीमैन

एक्टर्स: हैंक एमोस, केट बोलाडियन, कैरोलिन डेंटे

कितने मिनट की है?: 11 मिनट

ये एक होटल की हाउसकीपिंग स्टाफ के नजरिए से दिखाई गई कहानी है। हम अक्सर जिन लोगों को नजरअंदाज कर देते हैं, वे हमारे बारे में कितना कुछ जानते हैं, ये फिल्म उसी पर आधारित है। एक कमरे की सफाई के दौरान उसे कुछ ऐसा मिलता है जो पूरी कहानी का रुख मोड़ देता है। ये क्लास और प्रिविलेज के अंतर को बहुत बारीकी से दिखाती है।

5. डिनर फॉर फ्यू (2014)

जॉनर: पॉलिटिकल सटायर, एनिमेटेड फिल्म

डायरेक्टर: नैसोस वेकाुलिस

एक्टर्स: ये एनिमेटेड फिल्म है।

कितने मिनट की है?: 10 मिनट

ये हमारे समाज की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था पर बनी एक बहुत ही अच्छी हिंदी शॉर्ट फिल्म है। फिल्म एक 'डिनर टेबल' के जरिए ये दिखाती है कि कैसे समाज के कुछ गिने-चुने ताकतवर और अमीर लोग पूरे देश के संसाधनों को डकार रहे हैं, जबकि आम जनता सिर्फ बचे-कुचे टुकड़ों पर गुजारा करने को मजबूर है।

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Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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