इरफान खान और नवाजुद्दीन की इस शॉर्ट फिल्म में नहीं हैं डायलॉग, 17 मिनट की मूवी का एंड देगा झटका

OTT Watch: घर बैठे, कम समय में बेहतरीन सिनेमा का मजा लेना चाहते हैं तो शॉर्ट मूवीज बेस्ट चॉइस हैं। यहां आपके लिए एक ऐसी फिल्म का सजेशन है जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी और इरफान खान दोनों हैं, मूवी काफी देर तक आप पर असर छोड़ेगी।

Jan 16, 2026 02:28 pm IST
मूवी बफ हैं और लंबी फिल्में और वेब सीरीज देखने का समय नहीं तो शॉर्ट मूवीज आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हैं। अगर आप एकदम हटके कुछ देखना चाहते हैं तो आपके लिए बढ़िया सजेशन है। इस शॉर्ट फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी और इरफान खान जैसे दो मंझे हुए एक्टर्स हैं। करीब 17 मिनट की यह मूवी क्राइम फिक्शन है और एक अच्छे मैसेज के साथ है। फिल्म का नाम है द बाईपास। इसकी खास बात यह है कि मूवी में कोई डायलॉग नहीं है।

द बाईपास की खूबियां

अमित कुमार की राइटिंग और उनके ही डायरेक्शन में बनी फिल् द बाईपास 2003 में रिलीज हुई थी। आईएमडीबी पर इसकी रेटिंग 7.6 है। फिल्म राजस्थान के सूनसान रेगिस्तानी बाईपास रोड की है। फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी लुटेरे बने हैं। इरफान खान एक करप्ट पुलिस अफसर बने हैं। फिल्म में डायलॉग्स नहीं हैं तो बैकग्राउंड म्यूजिक, बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशंस का बेहतरीन यूज है। यूट्यूब पर यह फिल्म कई चैनल्स पर है। बांद्रा फिल्म फेस्टिवल चैनल पर इसे 6.5 मिलियन से ज्यादा बार देखा गया है। कमेंट सेक्शन में भी लोग दो एक्टिंग के धुरंधरों को एक साथ देखकर खुश हैं। कुछ लोगों ने लिखा है कि फिल्म में एक भी डायलॉग नहीं है फिर भी बॉलीवुड की 90 फीसदी फिल्मों से बेहतरीन है।

क्या है बाईपास का प्लॉट

फिल्म में नवाजुद्दीन और उनके साथ एक और लुटेरा एक नए दूल्हा-दुलहन के साथ लूटपाट करते हैं। इस दौरान दूल्हे को जान से मार देते हैं और उसका सारा सामान ले लेते हैं। पुलिस अधिकारी बने इरफान खान वहां पहुंचते हैं जो कि दर्शकों की उम्मीद तोड़ देते हैं। इसके बाद कुछ ऐसा होता है जो काफी समय तक दर्शकों के दिमाग पर असर छोड़ता है। मूवी में यह मैसेज है कि कैसे बुरे कर्म इंसान का पीछा करते हैं और लौटकर आते हैं।

