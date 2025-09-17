shahrukh son aryan web series bads of bollywood screening attended by kajol, ajay devgn alia bhatt ranbir kapoor शाहरुख के बेटे आर्यन को सपोर्ट करने ‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ की स्क्रीनिंग पर पहुंचे अजय देवगन, काजोल, रणबीर, आलिया, Web-series Hindi News - Hindustan
आर्यन खान की डायरेक्टोरियल डेब्यू वेब सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड की स्क्रीनिंग पर आधा बॉलीवुड नजर आ रहा है। काजोल, अजय देवगन, आलिया भट्ट और रणबीर कपूर समेत सेलेब्स आए नजर।

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानWed, 17 Sep 2025 09:58 PM
शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान भी अब बॉलीवुड में अपना कदम रख चुके हैं। उन्होंने बॉलीवुड पर ही एक वेब सीरीज ‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ बनाई है जिसमें लक्ष्य लालवानी लीड रोल में हैं। आर्यन की वेब सीरीज ‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ इस शुक्रवार को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है। ऑडियंस तक पहुंचने से पहले आज मुंबई में सीरीज की स्क्रीनिंग रखी गई है जिसमें बॉलीवुड के बड़े स्टार्स पहुंच रहे हैं। आर्यन खान को सपोर्ट करने के लिए काजोल, अजय देवगन, आलिया भट्ट, बॉबी देओल, अनन्या पांडे, सलमान खान के घर से उनके दोनों भतीजे अरहान खान और निर्वाण खान पहुंचे हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो सामने आए हैं।

आर्यन खान को सपोर्ट करने पहुंचे सेलेब्स

आर्यन खान अपनी डायरेक्टोरियल वेब सीरीज ‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ की स्क्रीरिंग पर अपने परिवार के साथ पहुंचे हैं। इस वीडियो में खान परिवार को एक साथ देखा जा सकता है। पैपराजी को देखते हुए परिवार ने पोज दिया है। आर्यन खान ने पैपराजी का शुक्रिया भी किया।

आलिया और ये सितारे

आलिया भट्ट और रणबीर कपूर एक दूसरे के साथ पोज करते नजर आए। काजोल और अजय देवगन भी आर्यन खान को सपोर्ट करने पहुंचे। देखिए आर्यन खान की स्क्रीनिंग पर पहुंचे।

ऐसी है आसमान की कहानी

बता दें, आर्यन खान ने ही बैड्स ऑफ़ बॉलीवुड की कहानी लिखी है और डायरेक्ट की है। इस सीरीज में लक्ष्य लालवानी आसमान नाम के किरदार में हैं। आसमान जो बॉलीवुड स्टार बनने का सपना देखता है और फिर सुपरस्टार बनने के बाद जेल भी पहुंचता है कहानी में एक्शन, ड्रामा और रोमांस भरपूर है। ये सीरीज 19 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी।

