शाहरुख के बेटे आर्यन को सपोर्ट करने ‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ की स्क्रीनिंग पर पहुंचे अजय देवगन, काजोल, रणबीर, आलिया

आर्यन खान की डायरेक्टोरियल डेब्यू वेब सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड की स्क्रीनिंग पर आधा बॉलीवुड नजर आ रहा है। काजोल, अजय देवगन, आलिया भट्ट और रणबीर कपूर समेत सेलेब्स आए नजर।

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान भी अब बॉलीवुड में अपना कदम रख चुके हैं। उन्होंने बॉलीवुड पर ही एक वेब सीरीज ‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ बनाई है जिसमें लक्ष्य लालवानी लीड रोल में हैं। आर्यन की वेब सीरीज ‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ इस शुक्रवार को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है। ऑडियंस तक पहुंचने से पहले आज मुंबई में सीरीज की स्क्रीनिंग रखी गई है जिसमें बॉलीवुड के बड़े स्टार्स पहुंच रहे हैं। आर्यन खान को सपोर्ट करने के लिए काजोल, अजय देवगन, आलिया भट्ट, बॉबी देओल, अनन्या पांडे, सलमान खान के घर से उनके दोनों भतीजे अरहान खान और निर्वाण खान पहुंचे हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो सामने आए हैं।

आर्यन खान को सपोर्ट करने पहुंचे सेलेब्स आर्यन खान अपनी डायरेक्टोरियल वेब सीरीज ‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ की स्क्रीरिंग पर अपने परिवार के साथ पहुंचे हैं। इस वीडियो में खान परिवार को एक साथ देखा जा सकता है। पैपराजी को देखते हुए परिवार ने पोज दिया है। आर्यन खान ने पैपराजी का शुक्रिया भी किया।

आलिया और ये सितारे आलिया भट्ट और रणबीर कपूर एक दूसरे के साथ पोज करते नजर आए। काजोल और अजय देवगन भी आर्यन खान को सपोर्ट करने पहुंचे। देखिए आर्यन खान की स्क्रीनिंग पर पहुंचे।