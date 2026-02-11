ओ रोमियो की रिलीज से पहले कंफर्म हुआ शाहिद की सीरीज का सीजन 2, 2003 में आया था पहला सीजन
Farzin Season 2 Confirmed: साल 2023 में आई शाहिद कपूर की वेब सीरीज फर्जी का सीजन 2 कंफर्म हो गया है। 10 फरवरी, 2026 को फर्जी की तीसरी एनिवर्सी ने मेकर्स ने सीजन 2 की कंफर्मेशन अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से दी।
साल 2023 में शाहिद कपूर की वेब सीरीज फर्जी रिलीज हुई थी। इस वेब सीरीज के पार्ट 2 का फैंस पिछले तीन साल से इंतजार कर रहे थे। अब सीरीज की तीसरी एनिवर्सी पर मेकर्स ने फैंस को तोहफा दिया है। मेकर्स ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से फर्जी सीजन 2 कंफर्म किया है। फर्जी शाहिद कपूर का डिजिटल डेब्यू था। इस ऐलान के बाद फैंस शाहिद की सीरीज के पार्ट 2 को लेकर काफी उत्साहित हैं।
फर्जी सीजन 2 कंफर्म
10 फरवरी, 2026 को राज एंड डीके ने फर्जी की तीसरी एनिवर्सी पर वेब सीरीज के सीजन 2 को कंफर्म किया। अपने आधिकारिक हैंडल पर उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया। इस पोस्ट में उन्होंने एक तस्वीर शेयर की जिसपर बहुत सारे नोटों का एक बंडल रखा हुआ है। उस तस्वीर पर लिखा है- राउंड 2 प्रोग्रेस में। इसी तस्वीर के साथ कैप्शन लिखा है- सेकेंड बैच...वर्क इन प्रोग्रेस। हैशटैग फर्जी।
शाहिद कपूर ने राज और डीके के साथ शेयर की तस्वीर
शाहिद कपूर ने भी राज और डीके के साथ अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की है। इस तस्वीर में राज और डीके के साथ शाहिद नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर के साथ शाहिद कपूर ने कैप्शन लिखा- फेकर्स अपना काम शुरू कर चुके हैं।
फर्जी 2 को लेकर फैंस उत्साहित
शाहिद कपूर के फैंस सीजन 2 को लेकर काफी उत्साहित हैं। एक यूजर ने राज एंड डीके के पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा- ओ ये तो ब्रेकिंग है…मुझे पहला सीजन बहुत पसंद आया था। एक दूसरे ने लिखा- सीजन 2 बहुत ज्यादा इंतजार। एक ने लिखा- चलो, इंतजार के बाद अब मिलेगा सीजन 2।
कितनी है फर्जी सीजन 1 की रेटिंग?
फर्जी सीजन 1 की बात करें तो इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 8.3 है। इस सीरीज में कुल 8 एपिसोड्स हैं। शाहिद कपूर के अलावा सीरीज में विजय सेतुपति, के के मेनन, राशि खन्ना और भुवन अरोड़ा जैसे कलाकार नजर आए हैं। फर्जी प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हुआ था।
13 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही ओ रोमियो
शाहिद कपूर की बात करें तो 13 फरवरी को उनकी फिल्म ओ रोमियो सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। ओ रोमियो विशाल भारद्वाज की फिल्म है। फिल्म में शाहिद कपूर के अलावा नाना पाटेकर, फरीदा जलाल, तृप्ति डिमरी, तमन्ना भाटिया, दिशा पाटनी, विक्रांत मैसी और अविनाश मिश्रा जैसे कलाकार नजर आनेवाले हैं। शाहिद कपूर की ये फिल्म माफिया क्वीन्स ऑफ मुंबई नाम की किताब पर आधारित है। किताब को हुसैन जैदी ने लिखा है। इस फिल्म के स्ट्रीमिंग राइट्स अमेजन प्राइम वीडियो के पास हैं।
