'मैंने काजोल को बोल दिया था...', शाहरुख खान ने खुद बताया क्यों टू मच में नहीं आए?
अमेजन प्राइम वीडियो के शो टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल पर इंडस्ट्री के कई बड़े चेहरे नजर आए। सलमान खान और आमिर खान भी शो का हिस्सा बने, लेकिन शाहरुख इस शो का हिस्सा नहीं बनें। अब शाहरुख ने बताया कि क्यों वो काजोल और ट्विंकल के शो पर नहीं आए।
शाहरुख खान और काजोल इंडस्ट्री के दो ऐसे दोस्त हैं जिनकी दोस्ती को फैंस भी खूब पसंद करते हैं। जब काजोल और ट्विंकल खन्ना के चैट शो टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल का ऐलान हुआ तो लोगों का लगा कि शाहरुख खान भी मेहमान बनकर शो में पहुंचेंगे। हालांकि, शो का फिनाले एपिसोड भी हो गया है और शाहरुख शो में नहीं आए। अब शाहरुख खान ने बताया कि क्यों वो शो पर नहीं पहुंचे।
काजोल के शो पर क्यों नहीं आए शाहरुख खान
बीबीसी एसियन नेटवर्क से खास बातचीत में शाहरुख खान ने बताया, "मैं अभी फिल्म कर रहा हूं! मैं उसे (काजोल) बता दिया था। मैं चोटिल भी था। मुझे वहां आना अच्छा लगता, सिवाय खाने-पीने वाले हिस्से के; वहां खाने के लिए बहुत सारा खाना था!"
शाहरुख बोले- सारे एपिसोड्स देखे हैं
उन्होंने आगे कहा, "ट्विंकल और आपको मेरी तरफ से सॉरी, सच में। आपको बता दूं कि मैंने सारे एपिसोड देखे हैं। यह मेरा प्रायश्चित है कि मैं उस शो में नहीं था, इसलिए मैं सारे एपिसोड देख रहा हूं।"
शो में आए थे ये मेहमान
काजोल और ट्विंकल खन्ना के शो की बात करें तो आमिर खान, सलमान खान से लेकर इंडस्ट्री के कई बड़े चेहरे इस चैट का शो हिस्सा बने थे। शो में आनेवाले मेहमानों की लिस्ट में फराह खान, अनन्या पांडे, आलिया भट्ट, वरुण धवन, अक्षय कुमार, सैफ अली खान, गोविंदा, चंकी पांडे, जाह्नवी कपूर,करण जौहर, सोनाक्षी सिन्हा, मनीष मल्होत्रा, विकी कौशल और कृति सेनन जैसे कलाकार शामिल हैं। शो के लास्ट एपिसोड में महिला क्रिकेट टीम की जेमिमा रोड्रिग्स और शेफाली वर्मा मेहमान बनकर पहुंची थीं।
