8.4 रेटिंग वाली ये कॉमेडी सीरीज देखी? 'गुल्लक' के मेकर्स ने बनाई है, हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे
OTT Family Comedy Series: 'पंचायत' और 'गुल्लक' जैसी देसी कॉमेडी पसंद है? IMDb पर 8.4 रेटिंग वाली 'फैमिली किराना स्टोर' का तीसरा सीजन रिलीज हो गया है।
अगर आपको 'पंचायत' और 'गुल्लक' जैसी सादगी भरी, दिल को छू लेने वाली और देसी अंदाज वाली वेब सीरीज पसंद हैं, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। इनके मेकर्स ने एक और सीरीज बनाई है। आज इसका तीसरा सीजन रिलीज हुआ है। खास बात यह है कि इस सीरीज को देखने के लिए आपको किसी महंगे ओटीटी सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है। IMDb पर 8.4 की रेटिंग हासिल कर चुकी यह सीरीज TVF के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मुफ्त में उपलब्ध है।
क्या है सीरीज की कहानी?
इस सीरीज की कहानी एक छोटे शहर के मिडिल क्लास परिवार और उनके घर से सटी एक किराने की दुकान के इर्द-गिर्द घूमती है। परिवार के मुखिया गजानंद उर्फ गज्जू भैया (श्रीकांत वर्मा) को अपनी दुकान से बेहद लगाव है। हालांकि, आज के डिजिटल दौर में एक छोटी सी किराना दुकान चलाना उनके लिए आसान नहीं है। कभी नकली नोट की परेशानी, तो कभी उधार मांगने वाले अजीबोगरीब ग्राहक। इसके अलावा प्याज के बढ़ते दाम और डिजिटल स्कैम जैसी मुश्किलें भी उनके सामने आती रहती हैं। ऐसे में गज्जू भैया और उनकी पत्नी सुनीता (गरिमा विक्रांत सिंह) किस तरह इन परेशानियों का सामना करते हैं और आर्थिक तंगी के बीच परिवार में खुशियां बनाए रखते हैं, यही इस सीरीज की कहानी है।
क्यों देखनी चाहिए 'फैमिली किराना स्टोर'?
इस सीरीज की सबसे बड़ी खासियत इसका देसी अंदाज और शानदार कॉमेडी है। श्रीकांत वर्मा और गरिमा विक्रांत सिंह ने अपने किरदारों को शानदार तरीके से निभाया है। वहीं, हेमंत मिश्रा, बैशाली सिन्हा और अभिषेक झा समेत बाकी कलाकारों ने भी अपनी अदाकारी से कहानी को मजेदार बनाया है।
क्या ये फैमिली सीरीज है?
हां, सीरीज में जबरदस्ती की कॉमेडी या फूहड़ मजाक नहीं है। इसके बजाय मोहल्ले की शादी, एक्सपायरी डेट का सामान, दुकान की चाबी खो जाना और ग्राहकों के साथ होने वाली नोकझोंक जैसे रोजमर्रा के किस्सों से हंसी पैदा की गई है। यही वजह है कि इसके कई सीन आपको अपने घर और आसपास के लोगों की याद दिलाएंगे।
24 मिनट का है एक एपिसोड
इसके एपिसोड भी ज्यादा लंबे नहीं हैं। हर एपिसोड करीब 17 से 24 मिनट का है। ऐसे में आप इसे चाय पीते हुए या सफर के दौरान भी आसानी से देख सकते हैं।
कहां देखें और कितने सीजन आ चुके हैं?
'फैमिली किराना स्टोर' के अब तक तीन सीजन रिलीज हो चुके हैं। इसका पहला सीजन फरवरी 2026 में आया था, जबकि दूसरा सीजन अगस्त 2026 में रिलीज हुआ। वहीं आज तीसरे सीजन का पहला एपिसोड 'बोहनी' रिलीज किया गया है। आप इस सीरीज के एपिसोड TVF के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल मुफ्त में देख सकते हैं।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
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आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
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PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।
खासियत और हुनर (Expertise)
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