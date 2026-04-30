‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ का समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया का एपिसोड कब आएगा?
The Great Indian Kapil Show: ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ का नया एपिसोड आने वाला है। इस एपिसोड में समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया नजर आने वाले हैं।
The Great Indian Kapil Show: ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ विवाद के बाद कॉमेडियन समय रैना और यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया दोबारा साथ नजर आने वाला हैं। दोनों नेटफ्लिक्स के शो ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ में दिखाई देंगे। हाल ही में जब समय रैना ने अपना शो ‘स्टिल अलाइव’ यूट्यूब पर अपलोड किया था तब एक वीडियो सामने आया था जिसमें समय रैना, रणवीर इलाहाबादिया और कपिल शर्मा साथ में मस्ती कर रहे थे। वहीं अब इस एपिसोड की रिलीज डेट सामने आ गई है।
कब आएगा एपिसोड?
रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना का एपिसोड वर्ल्ड लाफ्टर डे पर आने वाला है। नेटफ्लिक्स ने खुद प्रोमो शेयर कर इस बात की अनाउंसमेंट की है। बता दें, वर्ल्ड लाफ्टर डे 2 मई को है। मतलब ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ का बोनस एपिसोड जिसमें रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना नजर आने वाले हैं वो 2 मई के दिन रात 8 बजे नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा।
ये रहा प्रोमो
कपिल शर्मा ने क्या कहा?
वर्ल्ड लाफ्टर डे स्पेशल एपिसोड के बारे में बात करते हुए कपिल शर्मा ने कहा, ‘हमारे शो को दर्शकों से जो प्यार मिला है, उससे हमें यही मोटिवेशन मिलती है कि हमें उन्हें फ्रेश और एंटरटेनिंग कंटेंट दें। तो इस वर्ल्ड लाफ्टर डे के मौके पर नेटफ्लिक्स के साथ हमने एक स्पेशल एपिसोड प्लान किया है। इस सेलिब्रेशन को दोगुना करने के लिए समय और रणवीर भी शामिल होंगे।’
रणवीर इलाहाबादिया ने समय रैना पर मारा था जोक
‘स्टिल अलाइव’ के आने के बाद रणवीर इलाहाबादिया का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वह समय पर जोक करते नजर आ रहे थे। दरअसल, ये वीडियो पपराजी शैलेश पांडे ने शेयर किया था। जब पैपराजी ने उनकी तारीफ की और कहा कि आजकल हर कोई उन दोनों के बारे में ही बात कर रहा है, तो रणवीर ने मजाकिया अंदाज में कहा, ‘हम दोनों का समय चल रहा है।’ इसके बाद पैपराजी ने चालाकी से 'समय रैना' का नाम लिया, तो रणवीर ने जवाब दिया, ‘समय... कौन समय? क्या समय? हमारा समय। यह हमारा समय है, मेरा समय अब है।’
इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद
पिछले साल फरवरी में समय रैना के शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ में रणवीर इलाहाबादिया, आशीष चंचलानी और अपूर्वा बतौर जज नजर आए थे। शो के दौरान रणवीर ने एक कंटेस्टेंट से 'पेरेंट्स और सेक्स' को लेकर एक सवाल पूछा था, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर काफी बवाल मच गया था। इस विवाद के बाद आशीष, अपूर्वा, रणवीर और समय के खिलाफ कई FIR दर्ज की गईं। जहां रणवीर ने पब्लिकली माफी मांग थी, वहीं समय को दबाव में आकर अपने यूट्यूब चैनल से शो के सभी एपिसोड हटाने पड़े थे।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
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पढ़ाई-लिखाई (Education)
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खासियत और हुनर (Expertise)
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