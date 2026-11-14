समय रैना ने मुस्लिम समुदाय का उड़ाया मजाक? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो
समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट का हाल ही में रिलीज हुआ एपिसोड चर्चा में आ गया है। एपिसोड में समय रैना ने एक ऐसा जोक मारा जिसके बाद सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट गया है। कई लोग कह रहे हैं समय को ये जोक नहीं मारना चाहिए था। तो वहीं कुछ कह रहे हैं कि समय ने बिल्कुल ठीक बोला।
समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट के हाल ही में रिलीज हुए एपिसोड में कृष्णा अभिषेक और हुमा कुरैशी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। इस एपिसोड का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल, वीडियो में समय रैना एक जोक मारते नजर आ रहे हैं। समय के इस जोक पर सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट गया है। कुछ लोग समय रैना को सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं, कुछ लोगों का कहना है कि समय ने मुस्लिम समाज पर निशाना साधा है।
किस कंटेस्टेंट के साथ समय ने किया मजाक?
समय रैना का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें समय के सामने सलमा दीवानी नाम की कंटेंट क्रिएटर स्टेज पर खड़ी होती हैं। सलमा जब अपना एक्ट खत्म करती हैं तब समय उनसे पूछते हैं कि क्या उनके साथ कोई आया है। इस पर कंटेस्टेंट कहती हैं कि उनकी कजिन आई हैं।
क्या बोले समय रैना?
कंटेस्टेंट की बात सुनते ही हुमा पूछती हैं कि कजिन कौन? इस पर समय कहते हैं -पति इनके। समय की बात सुनकर पहले तो हुमा थोड़ा सा मुंह बनाती हैं। फिर समय भी कान पकड़ लेते हैं। समय का यही जोक कुछ सोशल मीडिया यूजर्स को पसंद नहीं आया है।
सोशल मीडिया की राय बंटी
@JaikyYadav16 नाम के एक यूजर ने पोस्ट लिखा- समय रैना ने एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के सामने ही मुस्लिम समाज को लेकर घटिया टिप्पणी की। समय रैना मुस्लिम महिला के कजिन को हसबैंड बता रहा है, ये जानबूझकर ऐसी बातें अपने शो में करता है ताकि चर्चा में बना रहे।
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जैकी के इस पोस्ट पर एक यूजर ने लिखा- गलत क्या बोला इसमें, ये तो सच ही बोला है। एक दूसरे यूजर ने लिखा- इस लड़की को बुरा नहीं लगा, हुमा कुरैशी को बुरा नहीं लगा, तो आपको क्यों लगा? एक ने लिखा- समय मुझे बिल्कुल मजेदार नहीं लगता है। एक ने लिखा- ये हर बार ऐसी बातें करता है और फंस जाता है।
रेडिट पर ही वायरल हो रहा है समय का वीडियो
रेडिट पर भी समय रैना का ये वीडियो वायरल हो रहा है। रेडिट पर एक यूजर ने लिखा- यहां सबसे बड़ी कॉमेडी ये है कि लोगों को ये मजेदार लग रहा है। एक ने कहा- समय बोल रहा है तो लोगों को लगा शायद फनी होगा। एक ने कहा- समय दिन ब दिन बेकार होता जा रहा है।
समय ने कृष्णा की गोविंदा का नाम लेकर खींची टांग
बता दें, लेटेंट के इस एपिसोड में समय रैना कृष्णा अभिषेक के साथ भी मजाक करते नजर आए। उन्होंने कहा कि पहले कृष्णा को सब गोविंदा के भांजे के नाम से जानते थे। लेकिन अब गोविंदा का जैसा चल रहा है, सब उन्हें कृष्णा के मामा के नाम से जानते हैं। इस पर कृष्णा भी मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि मामा को लेकर कोई मजाक मत करो। बहुत सालों बाद दोनों की सुलह हो पाई है।
मजाक को आगे बढ़ाते हुए कृष्णा कहते हैं अगर मामा सामने आ गए तो तुम्हें पैरों में गिरकर माफी मांगनी पड़ेगी और तुम्हें पता है मामा गोली कहां चलाते हैं। समय कहते हैं उन्हें नहीं पता है। इसके बाद आशीष सोलंकी बताते हैं कि गोविंदा ने अपने पैर पर गोली चला दी थी। इस पर समय हैरानी से पूछते हैं क्यों? आशीष मजाक में कहते हैं क्योंकि वो टॉक्सिक देखकर निकले थे।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
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मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
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2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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