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नेटफ्लिक्स या यूट्यूब, किस पर आएगा ‘इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2’? समय रैना ने दिया जवाब

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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India Got Latent Season 2: समय रैना ने वीडियो पोस्ट कर बताया कि उनके शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ का दूसरा सीजन यूट्यूब के साथ-साथ नेटफ्लिक्स पर भी आएगा।

नेटफ्लिक्स या यूट्यूब, किस पर आएगा ‘इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2’? समय रैना ने दिया जवाब

स्टैंड-अप कॉमेडियन और कंटेंट क्रिएटर समय रैना का शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' अपने दूसरे सीजन के साथ वापसी कर रहा है। 'इंडियाज गॉट लेटेंट' का पहला सीजन यूट्यूब पर आया था। ऐसे में लोगों को लगा कि सीजन 2 भी यूट्यूब पर ही आएगा। लेकिन हाल ही में नेटफ्लिक्स ने 'इंडियाज गॉट लेटेंट' में नजर आने वाले बॉडीगार्ड का फोटो शेयर कर सबको कन्फ्यूज कर दिया। वहीं अब समय रैना ने खुद वीडियो शेयर कर इस कन्फ्यूजन को दूर किया है।

नेटफ्लिक्स या यूट्यूब?

सामने आए वीडियो में समय रैना के साथ उनके बॉडीगार्ड अमीन खान भी नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में समय रैना ने साफ किया कि 'इंडियाज गॉट लेटेंट' का दूसरा सीजन यूट्यूब और नेटफ्लिक्स दोनों पर आएगा।

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क्या यूट्यूब पर बाद में आएगा एपिसोड?

समय रैना ने कहा कि उनके शो का हर एपिसोड नेटफ्लिक्स और यूट्यूब दोनों प्लेटफॉर्म्स पर एक ही दिन और एक ही समय पर रिलीज किया जाएगा। इसके बाद, समय रैना के दोस्त बलराज ने मजाक में कहा कि नेटफ्लिक्स पर दर्शकों को बिना किसी विज्ञापन के शो देखने को मिलेगा, लेकिन अगर उन्हें अपनी भड़ास निकालनी है तो उन्हें यूट्यूब पर आकर कमेंट करना होगा।

कब से शुरू होगा 'इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2'?

अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि 'इंडियाज गॉट लेटेंट' का दूसरा सीजन अगले महीने आएगा।

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क्या नेटफ्लिक्स पर सेंसर वर्जन आएगा?

समय रैना ने कहा, ‘गालियां तो होंगी। हम देंगे गालियां। क्योंकि हमारे शो में कोई फिल्टर भी नहीं होगा। इसलिए नेटफ्लिक्स वालों को ऑल द बेस्ट।’

पहले एपिसोड में नजर आएंगी आलिया और शरवरी?

सोशल मीडिया पर शो की कुछ तस्वीरें लीक हुई थीं। उन लीक तस्वीरों में बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ नजर आ रही थीं। हालांकि, नेटफ्लिक्स या समय रैना की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों अभिनेत्रियां अपनी आगामी एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'अल्फा' के प्रमोशन के लिए शो के पहले एपिसोड में बतौर जज शामिल हो सकती हैं।

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Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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