समय रैना ने विवाद के बाद वीर दास को किया था कॉल, ‘स्टिल अलाइव’ लिखने में लगा था इतना समय
Samay Raina Interview: कॉमेडियन समय रैना ने इंडियाज गॉट लैटेंट विवाद के बाद वीर दास से कॉल पर बात की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने उनकी सलाह पर काम भी किया था।
कॉमेडियन समय रैना का पॉडकास्ट आया है। इस पॉडकास्ट में समय रैना ने बताया कि इंडियाज गॉट लैटेंट विवाद के बाद उन्होंने वीर दास को कॉल किया था। समय बोले, ‘मैंने वीर दास को कॉल किया था। मैंने उसने पूछा कि जब आपके साथ ये सब हुआ था तब आपने क्या किया था? तो उन्होंने कहा कि जो भी हो रहा है लिख लो बाद में काम आएगा। फिर मैंने उनकी एडवाइस ली और सब लिखा।’
कब शुरू किया था ‘स्टिल अलाइव’ की स्क्रिप्ट पर काम?
चलचित्र टॉक्स ने जब समय से पूछा कि ‘स्टिल अलाइव’ लिखने में उन्हें कितना समय लगा और उन्होंने इसकी शुरुआत कब की थी? तब समय ने कहा, ‘फरवरी में ये सब शुरू हुआ था और चार दिन बाद मेरा शो था। मैं उस शो को कैंसिल नहीं कर सकता था तो मैंने इस पर एक जोक लिखा। ये शो वॉशिंगटन डीसी में हुआ था। मैंने जब इस विवाद पर जोक मारा लोग पागल हो गए। मुझे तब समझ आया कि इस पर लिखना ताे पड़ेगा क्योंकि इससे मुझे भी अच्छा लग रहा है और लोगों को भी मजा आ रहा है।’
पूरी स्क्रिप्ट तैयार करने में कितना समय लगा?
समय ने आगे बोला, ‘फिर अगले शो के लिए मैंने तीन जोक लिखे। तब भी मुझे बहुत तालियां मिलीं। फिर मैंने पांच जोक लिखे। ऐसे कर करके दो महीने में मैंने स्टिल अलाइव की पूरी स्क्रिप्ट रेडी की। इतनी बड़ी स्क्रिप्ट लिखने में दो साल लग जाते हैं, लेकिन मेरे अंदर दर्द इतना था कि दो महीने में स्क्रिप्ट लिख डाली। इस शो की वजह से ही मैं इससे बाहर निकल पाया हूं। इस शो ने मेरी बहुत मदद की है।’
तन्मय भट्ट साबित हुए अच्छे दोस्त
इसके बाद समय ने बताया कि राखी सावंत और दीपक कलाल के अलावा तन्मय भट्ट ने भी उनका बहुत साथ दिया था। तन्मय उन्हें कॉल करते रहते थे। दो-दो घंटा बात करते थे। जब समय से बलराज के बारे में पूछा गया तो समय ने कहा, ‘बलराज के कारण तो उठा हूं। अगर बलराज नहीं होता तो मुझे कुछ हो जाता। वो हर समय मेरे साथ था। मैं जिंदा लाश की तरह पड़ा रहता था। बलराज मुझे बाहर लेकर जाता था कि चल चल बाहर वाॅक करके आते हैं।’
इंडियाज गॉट लैटेंट 2
समय रैना ने अपने शो ‘स्टिल अलाइव’ में अनाउंस किया कि वो ‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ का दूसरा सीजन लेकर आ रहे हैं। हालांकि, इस बार वो सेफ प्ले करेंगे। शो अनफिल्टर्ड होगा, लेकिन यूट्यूब पर वीडियो फिल्टर लगने के बाद अपलोड होगा।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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पढ़ाई-लिखाई (Education)
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