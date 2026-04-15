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समय रैना ने विवाद के बाद वीर दास को किया था कॉल, ‘स्टिल अलाइव’ लिखने में लगा था इतना समय

Apr 15, 2026 12:41 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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Samay Raina Interview: कॉमेडियन समय रैना ने इंडियाज गॉट लैटेंट विवाद के बाद वीर दास से कॉल पर बात की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने उनकी सलाह पर काम भी किया था।

समय रैना ने विवाद के बाद वीर दास को किया था कॉल, ‘स्टिल अलाइव’ लिखने में लगा था इतना समय

कॉमेडियन समय रैना का पॉडकास्ट आया है। इस पॉडकास्ट में समय रैना ने बताया कि इंडियाज गॉट लैटेंट विवाद के बाद उन्होंने वीर दास को कॉल किया था। समय बोले, ‘मैंने वीर दास को कॉल किया था। मैंने उसने पूछा कि जब आपके साथ ये सब हुआ था तब आपने क्या किया था? तो उन्होंने कहा कि जो भी हो रहा है लिख लो बाद में काम आएगा। फिर मैंने उनकी एडवाइस ली और सब लिखा।’

कब शुरू किया था ‘स्टिल अलाइव’ की स्क्रिप्ट पर काम?

चलचित्र टॉक्स ने जब समय से पूछा कि ‘स्टिल अलाइव’ लिखने में उन्हें कितना समय लगा और उन्होंने इसकी शुरुआत कब की थी? तब समय ने कहा, ‘फरवरी में ये सब शुरू हुआ था और चार दिन बाद मेरा शो था। मैं उस शो को कैंसिल नहीं कर सकता था तो मैंने इस पर एक जोक लिखा। ये शो वॉशिंगटन डीसी में हुआ था। मैंने जब इस विवाद पर जोक मारा लोग पागल हो गए। मुझे तब समझ आया कि इस पर लिखना ताे पड़ेगा क्योंकि इससे मुझे भी अच्छा लग रहा है और लोगों को भी मजा आ रहा है।’

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पूरी स्क्रिप्ट तैयार करने में कितना समय लगा?

समय ने आगे बोला, ‘फिर अगले शो के लिए मैंने तीन जोक लिखे। तब भी मुझे बहुत तालियां मिलीं। फिर मैंने पांच जोक लिखे। ऐसे कर करके दो महीने में मैंने स्टिल अलाइव की पूरी स्क्रिप्ट रेडी की। इतनी बड़ी स्क्रिप्ट लिखने में दो साल लग जाते हैं, लेकिन मेरे अंदर दर्द इतना था कि दो महीने में स्क्रिप्ट लिख डाली। इस शो की वजह से ही मैं इससे बाहर निकल पाया हूं। इस शो ने मेरी बहुत मदद की है।’

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तन्मय भट्ट साबित हुए अच्छे दोस्त

इसके बाद समय ने बताया कि राखी सावंत और दीपक कलाल के अलावा तन्मय भट्ट ने भी उनका बहुत साथ दिया था। तन्मय उन्हें कॉल करते रहते थे। दो-दो घंटा बात करते थे। जब समय से बलराज के बारे में पूछा गया तो समय ने कहा, ‘बलराज के कारण तो उठा हूं। अगर बलराज नहीं होता तो मुझे कुछ हो जाता। वो हर समय मेरे साथ था। मैं जिंदा लाश की तरह पड़ा रहता था। बलराज मुझे बाहर लेकर जाता था कि चल चल बाहर वाॅक करके आते हैं।’

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इंडियाज गॉट लैटेंट 2

समय रैना ने अपने शो ‘स्टिल अलाइव’ में अनाउंस किया कि वो ‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ का दूसरा सीजन लेकर आ रहे हैं। हालांकि, इस बार वो सेफ प्ले करेंगे। शो अनफिल्टर्ड होगा, लेकिन यूट्यूब पर वीडियो फिल्टर लगने के बाद अपलोड होगा।

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
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आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



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वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
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samay raina

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