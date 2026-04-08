Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

समय रैना बोले और भी 'वाइल्ड' होगा ‘इंडियाज गॉट लेटेंट 2’, कहा- खुश हूं कि विवाद हुआ

Apr 08, 2026 11:33 am ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share

समय रैना ने इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद पर बात की है। उन्होंने बताया कि उस दौरान वो किन-किन चीजों से गुजरे। इसी के साथ समय रैना ने अपने फैंस को एक खुशखबरी भी दी है। उन्होंने इंडियाज गॉट लेटेंट के सीजन 2 का ऐलान कर दिया है। 

समय रैना बोले और भी 'वाइल्ड' होगा ‘इंडियाज गॉट लेटेंट 2’, कहा- खुश हूं कि विवाद हुआ

स्टैंडअप कॉमेडियन समय रैना देश के टॉप कॉमेडियन्स में से एक हैं। पिछले साल समय रैना अपने एक शो इंडियाज गॉट लेटेंट की वजह से विवादों में आ गए थे। अब समय रैना ने 1 घंटे 21 मिनट के वीडियो में बताया है कि उस दौरान वो किन-किन चीजों से गुजरे। साथ ही, उन्होंने अपने फैंस को एक खुशखबरी भी दी है। उन्होंने बताया कि वो जल्द ही इंडियाज गॉट लेटेंट का दूसरा सीजन लेकर आएंगे। फैंस सीजन 2 के ऐलान को लेकर काफी उत्साहित हैं।

समय रैना लेकर आएंगे लेटेंट का सीजन 2

समय रैना ने अपने वीडियो के अंत में बताया कि उन्हें इंडियाज गॉट लेटेंट करने में मजा आता था और वो इसका सीजन 2 लेकर आएंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें जीवन में सिर्फ मजे करने हैं। समय रैना ने इस वीडियो में बताया कि कैसे उनके दोस्त बलराज इस मुश्किल वक्त में उनके साथ रहे।

ये भी पढ़ें:'8 बार पूछा था', समय ने बाताया क्यों नहीं हटाया था रणवीर का वो विवादित सवाल?

समय ने कहा- खुश हूं कि ये घटना हुई

समय रैना ने कहा कि वो खुश हैं कि उनके साथ ये हुआ क्योंकि ये घटना उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक हो गई है। इस घटना ने उन्हें और ज्यादा समझदार बना दिया है। उन्होंने कहा कि इससे उन्हें साफ समझ आ गया है कि जीवन में उन्हें क्या चाहिए अब। समय ने कहा, “उन्हें पूरी तरह से ये गेम समझ आ गया है। ये जो इंटरनेट है, पब्लिक पर्सेप्शन है, ये जो फेम है, ये सब एक गेम है। ये आपको रियल नहीं बनने देता है क्योंकि तुम लोगों के प्यार के पीछे भागते हो, ताकि लोग तुम्हें पसंद करें, तुम पैसा कमाओ। पैसा मैंने अब कमा लिया है, अब मुझे वो करना है जो मुझे हमेशा से दिल करता था, लोगों को लोगों को पसंद आए या न आए।”

ये भी पढ़ें:समय रैना ने अमिताभ बच्चन को किया रोस्ट, कहा- अपने बेटे को क्यों खड़ा नहीं कर पाए?

दोस्त बलराज को समय ने लगाया गले

समय आगे कहते हैं, “रही बात मेरे शो की, तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा हाई प्वाइंट पर मेरा शो खत्म हो सकता था। थोड़ा पॉज लेकर समय बोलते हैं- मुझे इसे दोबारा बोलने दीजिए… मुझे नहीं लगता है कि इससे ज्यादा हाई प्वाइंट पर मेरे शो का पहला सीजन खत्म हो सकता था। शो तो मैं लाऊंगा भाई क्योंकि मजा आता था वो शो करने में। मुझे बस…अब जब तक हूं इस दुनिया में, मुझे मजे करने हैं। मैं चाहता हूं मैं एक वाइल्ड शो करूं। इंटरनेट पर कट-कुट के एक सॉफ्टी वर्जन डालेंगे। मैं आप सबके फोन रख लूंगा और कंटेस्टेंट से पहला ही सवाल पूछुंगा- वुड यू रादर…”। वीडियो के अंत में समय रैना के दोस्त बलराज स्टेज पर आते हैं और अपने दोस्त को गले लगाते हैं। वहीं, वहां बैठे दर्शक दूसरे सीजन के अनाउंसमेंट पर उत्साहित होते हैं।

ये भी पढ़ें:जब IGL विवाद के बाद समय के पास आया उनकी मां का कॉल, बताते हुए रो पड़े कॉमेडियन
Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


एंटरटेनमेंट और विजन

फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना

और पढ़ें
samay raina

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।