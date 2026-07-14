OTT: इस शुक्रवार ओटीटी पर आएगी 8.5 रेटिंग वाली ये फिल्म, बॉक्स ऑफिस पर मचाया था तहलका
OTT Release: ओटीटी प्लेटफॉर्म जियोहॉटस्टार पर इस शुक्रवार एक ऐसी फिल्म रिलीज होने वाली है जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 8.5 है। आइए आपको इस फिल्म के बारे में बताते हैं।
थिएटर में तहलका मचाने और दुनिया भर से 98.37 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन करने के बाद अब साल 2026 की सबसे बड़ी हिट्स में से एक ओटीटी पर दस्तक देने जा रही है। इस फिल्म को IMDb पर 8.5 की दमदार रेटिंग मिली है। इस फिल्म ने अकेले भारत से 70.82 करोड़ रुपये (ग्रॉस) बटोरकर बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया है। अगर आप इस वीकेंड पर कुछ धमाकेदार और मजेदार देखने का प्लान कर रहे हैं, तो इस फिल्म को अपनी वॉचलिस्ट में तुरंत शामिल कर लीजिए।
क्या है इसकी दिलचस्प कहानी?
कहानी एक ऐसी लड़की की है जो शादी के बाद एक बेहद पारंपरिक, कड़े नियमों वाले और संस्कारी परिवार में बहू बनकर आती है। वह परिवार की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए एक सीधी-साधी, मासूम और घरेलू बहू बनने का पूरा नाटक करती है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि उसका एक खतरनाक अतीत है। असल में वो एक ट्रेंड और खतरनाक डॉन रह चुकी है! जब उसके अतीत के दुश्मन अचानक उसके नए परिवार के सामने खतरा बनकर आते हैं, तो अपनी संस्कारी बहू की इमेज बचाते हुए, वह कैसे छुप-छुपकर दुश्मनों के छक्के छुड़ाती है, यही इस फिल्म का असली मजा है। फिल्म में जबरदस्त एक्शन के साथ-साथ कमाल का पारिवारिक ड्रामा और कॉमेडी का तगड़ा डोज भी है।
तो कौन सी है ये फिल्म और ओटीटी पर कब आ रही है?
इस ब्लॉकबस्टर फिल्म का नाम है 'मां इंति बंगाराम'। साउथ सुपरस्टार सामंथा रुथ प्रभु की ये तेलुगू एक्शन-कॉमेडी फिल्म फीमेल सेंट्रिक फिल्म के इतिहास में सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बनकर उभरी है। बी. वी. नंदिनी रेड्डी के निर्देशन और 'राज एंड डीके' के एसोसिएशन में बनी ये फिल्म 17 जुलाई 2026 को ओटीटी प्लेटफाॅर्म जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम होने जा रही है।
फिल्म में कौन-कौन है?
सामंथा रुथ प्रभु लीड रोल में हैं। उनके साथ गुलशन देवैया और दिगंत मनचले भी हैं। इसके अलावा गौतमी, श्रीमुखी और आनंद भी इस फिल्म में नजर आएंगे। बता दें, इस फिल्म की कहानी राज निदिमोरू, वसंत मरिंगंती और प्रहास बोपुडी ने लिखी है। वहीं म्यूजिक संतोष नारायणन ने कंपोज किया है।
हिंदी में भी आएगी ये फिल्म?
हां, सामंथा की ये फिल्म 17 जुलाई 2026 को तेलुगू, हिंदी और अन्य भाषाओं में ओटीटी प्लेटफॉर्म जियोहॉटस्टार पर रिलीज होगी।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
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पढ़ाई-लिखाई (Education)
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