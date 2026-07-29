सलमान खान अलायंस में आएंगे नजर? सोहेल की एक्स पत्नी सीमा की एग्जिट के बाद बढ़ाएंगे भाई का हौसला
Alliance Update: सलमान खान के भाई सोहेल खान इस वक्त प्राइम वीडियो के रियलिटी शो अलयांस में नजर आ रहे हैं। खबर है कि अपने भाई का हौसला बढ़ाने के लिए अब सलमान खान रियलिटी शो में आएंगे।
प्राइम वीडियो का शो अलायंस अपने फिनाले की ओर बढ़ रहा है। इस शो में सोहेल खान वाइल्ड कार्ड बनकर पहुंचे थे। सोहेल के बाद उनकी एक्स पत्नी सीमा सजदेह शो में आई थीं। सीमा तो अब शो से बाहर हो चुकी हैं, लेकिन सोहेल अब भी शो में हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अपने भाई सोहेल खान का हौसला बढ़ाने के लिए सलमान खान शो में आएंगे।
अलायंस में होगी सलमान खान की एंट्री?
पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, सलमान खान शो में केवल 1 घंटे के लिए आएंगे। वो अपने भाई का कॉन्फिडेंस और हौसला बढ़ाने आएंगे। एक्स वाइफ के शो से बाहर जाने पर सोहेल खान काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे। इस इमोशनल हफ्ते के बाद सलमान खान अपने भाई का उत्साह बढ़ाने के लिए शो में आएंगे।
शो से बाहर हो चुकी हैं सोहेल खान की एक्स पत्नी
बता दें, सीमा ने कुशाल से अनुरोध किया था कि वो उन्हें शो से निकाल दें। इसी वजह से डेजी शाह की जगह कुशाल टंडन ने सीमा का नाम लिखा और वो शो से बाहर हो गईं थीं। शो से अपनी एग्जिट के बाद सीमा ने जूम से खास बातचीत में अपनी एग्जिट को लेकर बात की थी। उन्होंने कहा कि सोहेल खान और वो पहली बार ऐसा शो कर रहे थे जहां उन्हें एक जगह बंध कर रहना था। उन्होंने कहा कि सोहेल इसलिए ये शो कर पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने वहां कुछ अच्छे दोस्त बना लिए हैं।
कैसी होगी सोहेल और सलमान खान की मुलाकात?
अगर पिंकविला की रोपोर्ट सही साबित होती है तो ये पहली बार होगा जब सलमान खान किसी शो में अपने परिवार के समर्थन करने के लिए गेस्ट बनकर जाएंगे। सोहेल खान और सोहेल खान के बीच एक अच्छा बॉन्ड बन गया है। हालांकि, कुशाल टंडन जब बिग बॉस में आए थे, तब सलमान खान ने उन्हें काफी फटकार लगाई थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुशाल टंडन से भी सलमान खान मुलाकात करेंगे या फिर सोहेल और सलमान की मुलाकात एकांत में कराई जाएगी।
शो की बात करें तो इस शो को कुणाल खेमु होस्ट कर रहे हैं। हर रोज इस शो का नया एपिसोड दोपहर 12 बजे टेलीकास्ट किया जाता है। सीमा के शो से बाहर होने से पहले निखिल चिनप्पा और दिलबर आर्या शो से बाहर हुई थीं। इस वक्त शो में सोहेल खान, कुशाल टंडन, रूही दोसानी, अरसलान गोनी, अली गोनी, पायल गेमिंग, बाली और अग्गू मौजूद हैं।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
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मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
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2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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