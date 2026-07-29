Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सलमान खान अलायंस में आएंगे नजर? सोहेल की एक्स पत्नी सीमा की एग्जिट के बाद बढ़ाएंगे भाई का हौसला

By Harshita Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Alliance Update: सलमान खान के भाई सोहेल खान इस वक्त प्राइम वीडियो के रियलिटी शो अलयांस में नजर आ रहे हैं। खबर है कि अपने भाई का हौसला बढ़ाने के लिए अब सलमान खान रियलिटी शो में आएंगे। 

Salman Khan to enter Alliance
भाई सोहेल खान के सपोर्ट के लिए आएंगे सलमान खान

प्राइम वीडियो का शो अलायंस अपने फिनाले की ओर बढ़ रहा है। इस शो में सोहेल खान वाइल्ड कार्ड बनकर पहुंचे थे। सोहेल के बाद उनकी एक्स पत्नी सीमा सजदेह शो में आई थीं। सीमा तो अब शो से बाहर हो चुकी हैं, लेकिन सोहेल अब भी शो में हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अपने भाई सोहेल खान का हौसला बढ़ाने के लिए सलमान खान शो में आएंगे।

अलायंस में होगी सलमान खान की एंट्री?

पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, सलमान खान शो में केवल 1 घंटे के लिए आएंगे। वो अपने भाई का कॉन्फिडेंस और हौसला बढ़ाने आएंगे। एक्स वाइफ के शो से बाहर जाने पर सोहेल खान काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे। इस इमोशनल हफ्ते के बाद सलमान खान अपने भाई का उत्साह बढ़ाने के लिए शो में आएंगे।

ये भी पढ़ें:अलायंस में होगी इस हसीना की एंट्री, सलमान खान से ले चुकी है पंगा

शो से बाहर हो चुकी हैं सोहेल खान की एक्स पत्नी

बता दें, सीमा ने कुशाल से अनुरोध किया था कि वो उन्हें शो से निकाल दें। इसी वजह से डेजी शाह की जगह कुशाल टंडन ने सीमा का नाम लिखा और वो शो से बाहर हो गईं थीं। शो से अपनी एग्जिट के बाद सीमा ने जूम से खास बातचीत में अपनी एग्जिट को लेकर बात की थी। उन्होंने कहा कि सोहेल खान और वो पहली बार ऐसा शो कर रहे थे जहां उन्हें एक जगह बंध कर रहना था। उन्होंने कहा कि सोहेल इसलिए ये शो कर पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने वहां कुछ अच्छे दोस्त बना लिए हैं।

ये भी पढ़ें:'शायद हम सलीम खान को बचा न पाएं...', डॉक्टर की बात सुनकर सन्न रह गए थे सोहेल खान

कैसी होगी सोहेल और सलमान खान की मुलाकात?

अगर पिंकविला की रोपोर्ट सही साबित होती है तो ये पहली बार होगा जब सलमान खान किसी शो में अपने परिवार के समर्थन करने के लिए गेस्ट बनकर जाएंगे। सोहेल खान और सोहेल खान के बीच एक अच्छा बॉन्ड बन गया है। हालांकि, कुशाल टंडन जब बिग बॉस में आए थे, तब सलमान खान ने उन्हें काफी फटकार लगाई थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुशाल टंडन से भी सलमान खान मुलाकात करेंगे या फिर सोहेल और सलमान की मुलाकात एकांत में कराई जाएगी।

ये भी पढ़ें:सोहेल खान ने झेला सेक्सुअल हैरेसमेंट, सालों तक दिल में दबाए रखा था राज

शो की बात करें तो इस शो को कुणाल खेमु होस्ट कर रहे हैं। हर रोज इस शो का नया एपिसोड दोपहर 12 बजे टेलीकास्ट किया जाता है। सीमा के शो से बाहर होने से पहले निखिल चिनप्पा और दिलबर आर्या शो से बाहर हुई थीं। इस वक्त शो में सोहेल खान, कुशाल टंडन, रूही दोसानी, अरसलान गोनी, अली गोनी, पायल गेमिंग, बाली और अग्गू मौजूद हैं।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


एंटरटेनमेंट और विजन

फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना

और पढ़ें
Salman Khan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।