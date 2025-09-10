Saiyaara OTT Release Fans demand to include Deleted Scenes in Digital Version वायरल हो रहे सैयारा मूवी के डिलीट किए गए सीन, ओटीटी रिलीज से पहले फैंस कर रहे यह डिमांड, Web-series Hindi News - Hindustan
वायरल हो रहे सैयारा मूवी के डिलीट किए गए सीन, ओटीटी रिलीज से पहले फैंस कर रहे यह डिमांड

Saiyaara OTT Release: सैयारा की ओटीटी रिलीज से पहले दर्शक मेकर्स से एक खास फरमाइश कर रहे हैं। यह डिमांड सोशल मीडिया पर फिल्म के डिलीट किए गए सीन आने के बाद आई है।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानWed, 10 Sep 2025 08:33 AM
मोहित सूरी के निर्देशन में बनी फिल्म 'सैयारा' बॉक्स ऑफिस पर वो कमाल कर गई, जो कोई डेब्यू फिल्म बीते कई सालों से नहीं कर पाई है। अहान पांडे और अनीत पड्डा स्टारर इस को साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में गिना जाता है। दुनिया भर में इस फिल्म ने 570 करोड़ रुपये के लगभग कमाई की। अभी तक रिलीज हुई फिल्मों की कमाई के आंकड़ों की बात करें तो सैयारा को साल 2025 की टॉप 5 फिल्मो में गिना जाता है। थिएटर्स में धूम मचाने के बाद अब यह फिल्म ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है।

दर्शकों को ओटीटी रिलीज का इंतजार

अहान पांडे और अनीत पड्डा की यह फिल्म ओटीटी पर फिर से चर्चा में है क्योंकि इसके कुछ डिलीट किए गए सीन अब इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं। फिल्म की रिलीज के वक्त इससे यह सीन डिलीट कर दिए गए थे, लेकिन अब जब ये सीन सोशल मीडिया पर आए हैं तो दर्शकों का एक्साइटमेंट फिर से बढ़ गया है। अब लोग डिमांड कर रहे हैं कि इस फिल्म की ओटीटी रिलीज के वक्त मेकर्स फिल्म में डिलीट किए गए सीन्स जरूर शामिल करें। बता दें कि सैयारा ओटीटी पर 12 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो सकती है।

वायरल हो रहा यह डिलीट किया सीन

हालांकि मेकर्स ने फिल्म की ओटीटी रिलीज का ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक नहीं किया है। अनीत पड्डा के किरदार वाणी बतरा का यह सीन फिल्म में तब आता है जब उसे अल्जाइमर्स का तपा चलता है। वाणी शहर छोड़कर मनाली चली जाती है और अहान के साथ बिताए वक्त को याद करती है। वाणी जब कृष कपूर के साथ बिताए वक्त को याद कर रही है तो यह सीन काफी इमोशनल है। ओटीटी पर इस तरह के और सीन भी फैन पेजों पर वायरल हो रहे हैं। लेकिन ओटीटी रिलीज में इन्हें शामिल किया जाएगा या नहीं? यह तो वक्त ही बताएगा।

सोशल मीडिया पर तारीफें कर रहे लोग

एक फॉलोअर ने इसी तरह के एक डिलीट किए जा चुके सीन का स्क्रीनशॉट डालते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, "अनीत पड्डा की सोलो परफॉर्मेंस के बहुत सारे सीन काट दिए गए थे, और यह बहुत निराशाजनक है। उसके जैसी टैलेंटेड एक्ट्रेस और ज्यादा स्क्रीनटाइम डिजर्व करती है, उससे उसका स्क्रीन टाइम छीनना उसके और जनता के साथ अन्याय जैसा महसूस होता है।" दूसरे ने लिखा- जिस तरह अनीत ने अहान के प्रति इमोशन्स दिखाए हैं वो बिलकुल रियल लगा रहा है। एक ने लिखा- डिजिटल रिलीज में यह सीन जरूर डालना।

Saiyaara

